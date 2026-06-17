Colombia, con Luis Díaz, tendrá su estreno en el Mundial de Fútbol 2026, HOY miércoles 17 de junio, ante Uzbekistán, en el Estadio Ciudad de México, CDMX, México, y es válido por la primera fecha del Grupo K. El duelo empezará a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. (horario mexicano). El conjunto de Néstor Lorenzo parte como favorito, pero al frente tendrá un equipo que quiere escribir su propia historia en la Copa del Mundo.

“Uzbekistán es un equipo que contraataca muy bien y es peligroso en las pelotas paradas”, expresó el entrenador de la selección de Colombia en la previa del compromiso, advirtiendo las cualidades futbolísticas de su rival de turno.

Es importante señalar que DSports, Paramount+ y DGO transmiten todos los partidos del Mundial 2026 para América Latina (como Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, etc.).

En Colombia, los duelos de la selección estarán disponibles por Caracol TV, RCN y Paramount+, también son televisados por DirecTV Sports y Disney Plus.

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO por el Mundial de Fútbol 2026?

Colombia vs. Uzbekistán juegan hoy miércoles 17 de junio por la primera fecha del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. La televisación del compromiso estará a cargo de Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney+, Radio Nacional de Colombia y Paramount+ para el territorio colombiano.

En México, el duelo estará disponible por ViX y en Argentina por TyC Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount+. Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver EN VIVO el partido Colombia vs. Uzbekistán, debes sintonizar Fox Sports 1, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One y Fútbol de Primera Radio.

FOX Sports transmitirá EN VIVO el partido Colombia vs. Uzbekistán por FOX One App y Fútbol TV Online en USA | Mundial 2026

Canales para ver EN VIVO Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO por Mundial de Fútbol 2026

Revisa los canales por país para ver EN VIVO el partido Colombia vs. Uzbekistán HOY por la primera fecha del Mundial de Fútbol 2026.

Países Canales México ViX Colombia Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney+, Radio Nacional de Colombia y Paramount+. Argentina TyC Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+. Brasil SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+, Sky+ y Vivo Play. Chile Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ y Paramount+. Ecuador DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+. Panamá Tigo Sports. Paraguay GEN. Perú DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+. España DAZN y Movistar+. Uruguay DIRECTV Sports, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+. Venezuela DIRECTV Sports, DGO, Televen y Disney Plus.

¿A qué hora juega Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

Horarios para ver el partido de Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO y GRATIS que se realizará en el Estadio Ciudad de México por el Mundial 2026 por país.

Colombia, Perú, Ecuador: 9:00 p. m.

México (CDMX): 8:00 p. m.

Bolivia, Venezuela y Chile: 10:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 11:00 p. m.

España: 4:00 a. m. (madrugada del jueves 18)

Horarios para ver Colombia vs. Uzbekistán en Estados Unidos

Según la zona horaria donde te encuentres dentro de EE. UU., los horarios para el partido entre Colombia vs. Uzbekistán.

Hora del Este (ET) (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10:00 p. m.

Hora del Centro (CT) (Chicago, Houston, Dallas): 9:00 p. m.

Hora de la Montaña (MT) (Denver, Phoenix): 8:00 p. m.

Hora del Pacífico (PT) (Los Ángeles, Las Vegas, Seattle): 7:00 p. m.

Colombia vs. Uzbekistán: ficha del partido

Datos del partido Información ¿Cuándo juegan? Miércoles 17 de junio. ¿En qué estadio juegan? Estadio Ciudad de México Árbitro del partido Anthony Taylor (Reino Unido) ¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán? Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney+, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

Posible alineación de Colombia vs. Uzbekistán

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias; Luis Suárez.

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Khojiakbar Alijonov, Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov; Abbosbek Fayzullaev, Jamshid Iskanderov, Oston Urunov; Eldor Shomurodov.