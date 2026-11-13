Jairo Rúa
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La Selección Colombia recibirá a Chile este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali (Bogotá) a las 7:00 p. m., en el primero de los dos partidos pactados entre ambas selecciones. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Para el público colombiano, podrás seguir la cobertura por la señal abierta del Canal RCN, la app del canal y el canal de YouTube de Deportes.

La Selección de Colombia se alista para cerrar su calendario de 2026 con una nueva oportunidad para evaluar alternativas en la plantilla. El técnico Néstor Lorenzo aprovechará estos últimos compromisos para darles espacio a nuevos jugadores y ampliar las opciones del equipo de cara a la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030.

¿Cómo ver Colombia vs. Chile EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

El amistoso entre Colombia y Chile se jugará el viernes 13 de noviembre de 2026, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. La transmisión estará disponible por Caracol y RCN en Colombia, y por Mega y Mega 2 en Chile. El encuentro comenzará a las 7:00 p. m. en Colombia y a las 9:00 p. m. en Chile continental.

PaísHora local del partidoCanales de televisiónStreaming online confirmado
Colombia7:00 p. m.Caracol Televisión, Canal RCN por señal abierta.Sitio web de Gol Caracol y plataforma DITU. Aplicación del Canal RCN y canal de YouTube de Deportes RCN.
Chile9:00 p. m. —hora de Chile continental—Mega y Mega 2, por televisión abierta. Mega 2 incluirá interpretación en lengua de señas.MegaGO.

En Colombia, los aficionados podrán elegir entre Caracol Televisión y Canal RCN para seguir el partido por televisión abierta desde las 7:00 p. m. Para verlo por internet, Caracol anunció la transmisión en el sitio web de Gol Caracol y DITU; RCN, por su parte, confirmó su aplicación y el canal de YouTube de Deportes RCN.

En Chile, el encuentro comenzará a las 9:00 p. m. y se podrá ver por las señales abiertas de Mega y Mega 2. Esta última ofrecerá interpretación en lengua de señas, mientras que MegaGO será la alternativa de streaming anunciada para seguir el amistoso.

¿A qué hora juega Colombia vs. Chile el viernes 13 de noviembre?

El partido Colombia vs. Chile se jugará el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m. de Colombia, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, por un amistoso internacional de la fecha FIFA. En Chile, el encuentro comenzará a las 9:00 p. m., hora de Santiago.

País o territorioHora local del partidoFecha
México — Ciudad de México6:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Guatemala6:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
El Salvador6:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Honduras6:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Nicaragua6:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Costa Rica6:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Colombia7:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Perú7:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Ecuador — territorio continental7:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Panamá7:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Estados Unidos — Miami y Nueva York7:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Venezuela8:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Bolivia8:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
República Dominicana8:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Puerto Rico8:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Chile — Santiago9:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Argentina9:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Uruguay9:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Paraguay9:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
Brasil — Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro9:00 p. m.Viernes 13 de noviembre
España — Canarias12:00 a. m.Sábado 14 de noviembre
España — territorio peninsular1:00 a. m.Sábado 14 de noviembre
GOL Caracol TV, Canal RCN y Mega TV EN VIVO — ver partido Colombia vs. Chile por TV y Fútbol Libre Online | VIDEO
La selección de Colombia se enfrenta a Chile este viernes 13 de noviembre de 2026 en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que tendrá como escenario el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en Colombia, desde las 7:00 p. m. (hora colombiana). El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará aprovechar este compromiso para ajustar su funcionamiento y evaluar alternativas en su plantel, mientras que La Roja afrontará una nueva prueba de preparación internacional. La transmisión EN VIVO, GRATIS y ONLINE estará disponible en Colombia a través de GOL Caracol TV, Caracol Play, Canal RCN y Deportes RCN, mientras que en Chile los aficionados podrán seguir el encuentro por Mega TV y su señal digital. Conoce qué canales de televisión y plataformas de streaming tienen los derechos para ver Colombia vs. Chile en directo desde ambos países. (VIDEO DE X: @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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