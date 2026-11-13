La Selección Colombia recibirá a Chile este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali (Bogotá) a las 7:00 p. m. , en el primero de los dos partidos pactados entre ambas selecciones. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Para el público colombiano, podrás seguir la cobertura por la señal abierta del Canal RCN, la app del canal y el canal de YouTube de Deportes.

La Selección de Colombia se alista para cerrar su calendario de 2026 con una nueva oportunidad para evaluar alternativas en la plantilla. El técnico Néstor Lorenzo aprovechará estos últimos compromisos para darles espacio a nuevos jugadores y ampliar las opciones del equipo de cara a la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030.

¿Cómo ver Colombia vs. Chile EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

El amistoso entre Colombia y Chile se jugará el viernes 13 de noviembre de 2026, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. La transmisión estará disponible por Caracol y RCN en Colombia, y por Mega y Mega 2 en Chile. El encuentro comenzará a las 7:00 p. m. en Colombia y a las 9:00 p. m. en Chile continental .

País Hora local del partido Canales de televisión Streaming online confirmado Colombia 7:00 p. m. Caracol Televisión, Canal RCN por señal abierta. Sitio web de Gol Caracol y plataforma DITU. Aplicación del Canal RCN y canal de YouTube de Deportes RCN. Chile 9:00 p. m. —hora de Chile continental— Mega y Mega 2, por televisión abierta. Mega 2 incluirá interpretación en lengua de señas. MegaGO.

En Colombia, los aficionados podrán elegir entre Caracol Televisión y Canal RCN para seguir el partido por televisión abierta desde las 7:00 p. m. Para verlo por internet, Caracol anunció la transmisión en el sitio web de Gol Caracol y DITU; RCN, por su parte, confirmó su aplicación y el canal de YouTube de Deportes RCN.

En Chile, el encuentro comenzará a las 9:00 p. m. y se podrá ver por las señales abiertas de Mega y Mega 2 . Esta última ofrecerá interpretación en lengua de señas, mientras que MegaGO será la alternativa de streaming anunciada para seguir el amistoso.

¿A qué hora juega Colombia vs. Chile el viernes 13 de noviembre?

El partido Colombia vs. Chile se jugará el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m. de Colombia, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, por un amistoso internacional de la fecha FIFA. En Chile, el encuentro comenzará a las 9:00 p. m., hora de Santiago.

País o territorio Hora local del partido Fecha México — Ciudad de México 6:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Guatemala 6:00 p. m. Viernes 13 de noviembre El Salvador 6:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Honduras 6:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Nicaragua 6:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Costa Rica 6:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Colombia 7:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Perú 7:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Ecuador — territorio continental 7:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Panamá 7:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Estados Unidos — Miami y Nueva York 7:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Venezuela 8:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Bolivia 8:00 p. m. Viernes 13 de noviembre República Dominicana 8:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Puerto Rico 8:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Chile — Santiago 9:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Argentina 9:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Uruguay 9:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Paraguay 9:00 p. m. Viernes 13 de noviembre Brasil — Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro 9:00 p. m. Viernes 13 de noviembre España — Canarias 12:00 a. m. Sábado 14 de noviembre España — territorio peninsular 1:00 a. m. Sábado 14 de noviembre

La selección de Colombia se enfrenta a Chile este viernes 13 de noviembre de 2026 en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que tendrá como escenario el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en Colombia, desde las 7:00 p. m. (hora colombiana). El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará aprovechar este compromiso para ajustar su funcionamiento y evaluar alternativas en su plantel, mientras que La Roja afrontará una nueva prueba de preparación internacional. La transmisión EN VIVO, GRATIS y ONLINE estará disponible en Colombia a través de GOL Caracol TV, Caracol Play, Canal RCN y Deportes RCN, mientras que en Chile los aficionados podrán seguir el encuentro por Mega TV y su señal digital. Conoce qué canales de televisión y plataformas de streaming tienen los derechos para ver Colombia vs. Chile en directo desde ambos países. (VIDEO DE X: @FCFSeleccionCol)