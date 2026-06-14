El Tri llega con altas expectativas para debutar con pie derecho ante un rival con mucha potencia y rendimiento físico. Ecuador vs. Costa de Marfil juegan este domingo 14 de junio de 2026 (Grupo E), el partido se juega en el Lincoln Financial Field de Filadelfia a las 18:00 hora local (20:00 en Quito, 22:00 en Buenos Aires) . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de TV, streaming online disponibles y horarios por país para seguir la cobertura en varias regiones.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO por el grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde ver Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido debut entre Costa de Marfil vs. Ecuador del domingo 14 de junio de 2026 (Grupo E) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia . A continuación, conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles en Estados Unidos, México, países de Latinoamérica y otras partes del mundo.

América Latina (incluye Ecuador)

Región / País Canales de TV probables para este partido Streaming oficial / apps Notas clave Ecuador Teleamazonas (TV abierta, tiene 40 partidos, todos los de La Tri). El Canal del Fútbol (ECDF) app y web; Zapping Sports en algunos planes; posible señal simultánea de Teleamazonas online. Teleamazonas es el único canal abierto con Mundial 2026 y transmite todos los partidos de Ecuador. Argentina DSports (DSPORTS) y canales asociados de TV paga; señales deportivas de cable locales. DGO (Directv Go) y Disney+ Premium/ESPN para el paquete de partidos de Copa del Mundo en streaming. El partido se juega a las 20:00 Ecuador / 22:00 Argentina. Perú Señales deportivas de pago (como DSports) + señal abierta seleccionada (América/Latina/ATV) para partidos importantes. DGO y Disney+ Premium (bundle ESPN) como OTT principales para el Mundial 2026. Los paquetes de derechos en Perú concentran el Mundial en operadores de paga y plataformas de Disney/Directv. Chile Chilevisión/MiCHV y/o Mega como parte del paquete de TV abierta; señales de ESPN/Disney+ para cable. Disney+ (sección ESPN) y DGO para streaming completo. Chile tiene esquema mixto: TV abierta parcial + streaming pagado. Colombia Caracol TV y RCN como señales abiertas del Mundial 2026. Caracol Play / plataformas propias y servicios aliados (posible Disney+ / DSports para paga). Ambos canales suelen compartir partidos de la selección y duelos clave. Bolivia, Paraguay, Uruguay Tigo Sports, Gen/HEi, AUFTV y DSports en TV paga; algunos partidos en canales abiertos nacionales. Apps de Tigo Sports, AUFTV, DGO y Disney+ Premium. Para no selecciones locales, el partido suele ir por cable/streaming más que por abierto. Venezuela Inter, SimpleTV, Venevisión, Televen, TVES para el paquete de partidos. Plataformas de los operadores (Inter/ SimpleTV) + DGO. El Mundial se reparte entre TV paga y algunos canales abiertos.

Norteamérica

Región / País Canales de TV probables Streaming oficial / apps Notas clave Estados Unidos (inglés) FOX o FS1 como parte del paquete en inglés de la Copa Mundial 2026. Fubo (FS1/FOX), Sling (paquetes con FOX Sports), apps de los operadores de cable/satélite; posible acceso vía app FOX Sports. Live Soccer TV lista FS1 USA con señal disponible vía Fubo y Sling para Costa de Marfil vs. Ecuador. Estados Unidos (español) Telemundo / Universo para el paquete de partidos en español del Mundial 2026. Peacock (streaming completo de los 104 partidos en español); apps de Fubo y Sling con Telemundo/Universo; TV Everywhere de operadores. Telemundo es el socio principal en español; Universo suele complementar. Canadá Cadenas deportivas como TSN y RDS (inglés/francés). TSN Direct, RDS Direct y apps de cable/satélite. Se sigue esquema similar a otros Mundiales (TSN como eje).

Europa

Región / País Canales de TV probables Streaming oficial / apps Notas clave España Movistar Plus+ como tenedor de todos los partidos del Mundial 2026. Movistar Plus+ app (MiMovistar) y decodificadores IPTV/satélite. Todos los partidos se emiten por distintos canales de la plataforma (M+ Mundial, etc.). Francia Cadenas deportivas y plataformas locales (ej. L’Équipe para algunos derechos de selecciones sudamericanas en ciclos previos). Apps de los operadores franceses que tengan el paquete de Mundial. El detalle exacto de qué canal emite este partido concreto aún no está en nota pública. Resto de Europa Operadores nacionales de derechos del Mundial 2026 (por ejemplo Sky, RTL, RAI, ZDF/ARD, etc.). Apps de cada operador (Sky Go, RTL+, etc.). La lógica es similar: un consorcio nacional emite todos los partidos.

África y resto del mundo

Región / País Canales de TV probables Streaming oficial / apps Notas clave Costa de Marfil y África subsahariana Supersport y/o canales nacionales afiliados para el Mundial. Apps de Supersport, servicios locales de streaming. Históricamente Supersport concentra grandes torneos FIFA en África. Gran parte del mundo (excepto Sudamérica) Operadores nacionales + FIFA+ en algunos territorios. FIFA+ ofrece partidos selectos gratis en streaming en regiones donde no bloquean el encuentro. FIFA+ se usa como complemento donde los derechos lo permiten.

Fecha, hora TV y dónde ver Costa de Marfil vs. Ecuador

Partido: Costa de Marfil vs. Ecuador, fase de grupos del Mundial 2026 (Grupo E).

Fecha: domingo 14 de junio de 2026.

Sede: Estadio de Filadelfia / Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.

Hora local: 18:00 hora del Este de EE. UU. (18:00 ET / 23:00 UTC)