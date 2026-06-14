El Tri llega con altas expectativas para debutar con pie derecho ante un rival con mucha potencia y rendimiento físico. Ecuador vs. Costa de Marfil juegan este domingo 14 de junio de 2026 (Grupo E), el partido se juega en el Lincoln Financial Field de Filadelfia a las 18:00 hora local (20:00 en Quito, 22:00 en Buenos Aires). ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de TV, streaming online disponibles y horarios por país para seguir la cobertura en varias regiones.
Dónde ver Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido debut entre Costa de Marfil vs. Ecuador del domingo 14 de junio de 2026 (Grupo E) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. A continuación, conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles en Estados Unidos, México, países de Latinoamérica y otras partes del mundo.
América Latina (incluye Ecuador)
|Región / País
|Canales de TV probables para este partido
|Streaming oficial / apps
|Notas clave
|Ecuador
|Teleamazonas (TV abierta, tiene 40 partidos, todos los de La Tri).
|El Canal del Fútbol (ECDF) app y web; Zapping Sports en algunos planes; posible señal simultánea de Teleamazonas online.
|Teleamazonas es el único canal abierto con Mundial 2026 y transmite todos los partidos de Ecuador.
|Argentina
|DSports (DSPORTS) y canales asociados de TV paga; señales deportivas de cable locales.
|DGO (Directv Go) y Disney+ Premium/ESPN para el paquete de partidos de Copa del Mundo en streaming.
|El partido se juega a las 20:00 Ecuador / 22:00 Argentina.
|Perú
|Señales deportivas de pago (como DSports) + señal abierta seleccionada (América/Latina/ATV) para partidos importantes.
|DGO y Disney+ Premium (bundle ESPN) como OTT principales para el Mundial 2026.
|Los paquetes de derechos en Perú concentran el Mundial en operadores de paga y plataformas de Disney/Directv.
|Chile
|Chilevisión/MiCHV y/o Mega como parte del paquete de TV abierta; señales de ESPN/Disney+ para cable.
|Disney+ (sección ESPN) y DGO para streaming completo.
|Chile tiene esquema mixto: TV abierta parcial + streaming pagado.
|Colombia
|Caracol TV y RCN como señales abiertas del Mundial 2026.
|Caracol Play / plataformas propias y servicios aliados (posible Disney+ / DSports para paga).
|Ambos canales suelen compartir partidos de la selección y duelos clave.
|Bolivia, Paraguay, Uruguay
|Tigo Sports, Gen/HEi, AUFTV y DSports en TV paga; algunos partidos en canales abiertos nacionales.
|Apps de Tigo Sports, AUFTV, DGO y Disney+ Premium.
|Para no selecciones locales, el partido suele ir por cable/streaming más que por abierto.
|Venezuela
|Inter, SimpleTV, Venevisión, Televen, TVES para el paquete de partidos.
|Plataformas de los operadores (Inter/ SimpleTV) + DGO.
|El Mundial se reparte entre TV paga y algunos canales abiertos.
Norteamérica
|Región / País
|Canales de TV probables
|Streaming oficial / apps
|Notas clave
|Estados Unidos (inglés)
|FOX o FS1 como parte del paquete en inglés de la Copa Mundial 2026.
|Fubo (FS1/FOX), Sling (paquetes con FOX Sports), apps de los operadores de cable/satélite; posible acceso vía app FOX Sports.
|Live Soccer TV lista FS1 USA con señal disponible vía Fubo y Sling para Costa de Marfil vs. Ecuador.
|Estados Unidos (español)
|Telemundo / Universo para el paquete de partidos en español del Mundial 2026.
|Peacock (streaming completo de los 104 partidos en español); apps de Fubo y Sling con Telemundo/Universo; TV Everywhere de operadores.
|Telemundo es el socio principal en español; Universo suele complementar.
|Canadá
|Cadenas deportivas como TSN y RDS (inglés/francés).
|TSN Direct, RDS Direct y apps de cable/satélite.
|Se sigue esquema similar a otros Mundiales (TSN como eje).
Europa
|Región / País
|Canales de TV probables
|Streaming oficial / apps
|Notas clave
|España
|Movistar Plus+ como tenedor de todos los partidos del Mundial 2026.
|Movistar Plus+ app (MiMovistar) y decodificadores IPTV/satélite.
|Todos los partidos se emiten por distintos canales de la plataforma (M+ Mundial, etc.).
|Francia
|Cadenas deportivas y plataformas locales (ej. L’Équipe para algunos derechos de selecciones sudamericanas en ciclos previos).
|Apps de los operadores franceses que tengan el paquete de Mundial.
|El detalle exacto de qué canal emite este partido concreto aún no está en nota pública.
|Resto de Europa
|Operadores nacionales de derechos del Mundial 2026 (por ejemplo Sky, RTL, RAI, ZDF/ARD, etc.).
|Apps de cada operador (Sky Go, RTL+, etc.).
|La lógica es similar: un consorcio nacional emite todos los partidos.
África y resto del mundo
|Región / País
|Canales de TV probables
|Streaming oficial / apps
|Notas clave
|Costa de Marfil y África subsahariana
|Supersport y/o canales nacionales afiliados para el Mundial.
|Apps de Supersport, servicios locales de streaming.
|Históricamente Supersport concentra grandes torneos FIFA en África.
|Gran parte del mundo (excepto Sudamérica)
|Operadores nacionales + FIFA+ en algunos territorios.
|FIFA+ ofrece partidos selectos gratis en streaming en regiones donde no bloquean el encuentro.
|FIFA+ se usa como complemento donde los derechos lo permiten.
Fecha, hora TV y dónde ver Costa de Marfil vs. Ecuador
- Partido: Costa de Marfil vs. Ecuador, fase de grupos del Mundial 2026 (Grupo E).
- Fecha: domingo 14 de junio de 2026.
- Sede: Estadio de Filadelfia / Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.
- Hora local: 18:00 hora del Este de EE. UU. (18:00 ET / 23:00 UTC)