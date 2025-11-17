Atención. El partido Costa Rica vs. Honduras , por la fecha 6 del Grupo C, se disputará el martes 18 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos (ET) . Ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar, especialmente después de haber dejado pasar oportunidades importantes en la jornada anterior, lo que aumenta la tensión y la urgencia por conseguir un resultado favorable en esta nueva cita eliminatoria.

Costa Rica afronta el encuentro tras caer por 0-1 frente a Haití, resultado que busca dejar atrás cuanto antes. En sus cuatro partidos previos mostró un rendimiento irregular, con 1 victoria y 3 empates, además de un balance goleador de 8 tantos a favor y 6 en contra. El combinado tico sabe que necesita mayor solidez defensiva y contundencia si quiere mantenerse en la pelea por avanzar en la clasificación.

Por su parte, Honduras llega golpeada por la derrota 0-2 ante Nicaragua en condición de local, un tropiezo que intentará revertir de inmediato. En sus últimos compromisos, los catrachos registraron 2 triunfos y 2 empates, con 5 goles marcados y solo 2 recibidos, mostrando orden defensivo pero poca claridad en ataque.

En los últimos cinco duelos directos entre ambas selecciones dentro del torneo, Costa Rica ganó una vez y empataron en cuatro ocasiones, incluido el más reciente, el 0-0 del 9 de octubre en la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2026.

Los hinchas ticos todavía confían en que su selección clasificara al Mundial 2026 (Foto: @fedefutbolcrc)

Dónde ver Costa Rica vs. Honduras EN VIVO ONLINE por TV y Streaming

Este martes 18 de noviembre de 2025 se podrá ver el partido Costa Rica vs. Honduras, válido por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2026. La transmisión del juego desde Estados Unidos será única y exclusivamente por streaming a través de Paramount+. No te lo puedes perder.

Costa Rica vs. Honduras: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 18 de noviembre de 2025

Martes, 18 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica

Estadio Nacional de Costa Rica Horario: 8:00 p.m. Tiempo del Este

8:00 p.m. Tiempo del Este Canal TV: --

-- Streaming: Paramount+

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Honduras EN VIVO en USA?

No te pierdas el inicio del juego Costa Rica vs. Honduras EN VIVO este martes 18 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este o desde las 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico , en lo que será uno de los partidos decisivos de la Ronda Final del Grupo C de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que sigas este enfrentamiento desde cualquier parte de Estados Unidos.

HORARIOS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.