Conoce por qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO y EN DIRECTO por la Jornada 4 de las Eliminatorias. (Foto: Composición Mag)
Conoce por qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO y EN DIRECTO por la Jornada 4 de las Eliminatorias. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Por la fecha 4 del grupo C, Nicaragua vs. Costa Rica se enfrentan el lunes 13 de octubre desde las 20:00 horas, en el estadio Nacional. Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior. Conoce cómo y dónde ver el partido en vivo por TV señal abierta y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

¿Dónde ver Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO ONLINE por Eliminatorias CONCACAF?

Si vives en Estados Unidos y quieres ver el partido entre Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO ONLINE, podrás seguir la transmisión en inglés a través de CBS Sports Network, Golazo y Paramount+. Para el público hispanohablante, el encuentro se verá en FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora, Telemundo y Universo, según información oficial de la Concacaf.

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaConcacaf GO, Concacaf YouTube
SudaméricaConcacaf GO, Concacaf YouTube
MéxicoConcacaf GO/Concacaf YouTube
Estados UnidosUniverso, TeleXitos, Peacock, Paramount+,
 Fubo Sports

A qué hora juega Costa Rica vs. Nicaragua por Eliminatorias

Revisa los horarios por país para ver el partido entre Costa Rica vs. Nicaragua en vivo online, este lunes 13 de octubre de 2025, por la Jornada 4 de las Eliminatorias CONCACAF 2025.

  • Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela: 22:00 horas
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC