Por la fecha 4 del grupo C, Nicaragua vs. Costa Rica se enfrentan el lunes 13 de octubre desde las 20:00 horas, en el estadio Nacional . Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior. Conoce cómo y dónde ver el partido en vivo por TV señal abierta y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

¿Dónde ver Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO ONLINE por Eliminatorias CONCACAF?

Si vives en Estados Unidos y quieres ver el partido entre Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO ONLINE, podrás seguir la transmisión en inglés a través de CBS Sports Network, Golazo y Paramount+. Para el público hispanohablante, el encuentro se verá en FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora, Telemundo y Universo, según información oficial de la Concacaf.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Concacaf GO, Concacaf YouTube Sudamérica Concacaf GO, Concacaf YouTube México Concacaf GO/Concacaf YouTube Estados Unidos Universo, TeleXitos, Peacock, Paramount+,

Fubo Sports

A qué hora juega Costa Rica vs. Nicaragua por Eliminatorias

Revisa los horarios por país para ver el partido entre Costa Rica vs. Nicaragua en vivo online, este lunes 13 de octubre de 2025, por la Jornada 4 de las Eliminatorias CONCACAF 2025.

Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela: 22:00 horas