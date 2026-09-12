América llega al Clásico Joven ante Cruz Azul con la mira puesta en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. Tras los dos tropiezos consecutivos en la Leagues Cup, las Águilas buscan reafirmar la regularidad que han mostrado en el torneo local y dar un golpe de autoridad en uno de los partidos más esperados del calendario. El duelo representa una oportunidad clave para recuperar sensaciones, sostener el ritmo competitivo y confirmar sus aspiraciones en el campeonato.

¿Quieres ver el partido Cruz Azul vs. América EN VIVO y EN DIRECTO? el Clásico Joven se juega hoy, sábado 12 de septiembre, por la fecha 8 de la Liga MX a las 9:00 p. m. del centro de México . Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online seguir la cobertura en México y Estados Unidos.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. América EN VIVO por Liga MX Apertura 2026?

Cruz Azul vs. Club América, por la Jornada 8 del Apertura 2026 de Liga MX, se jugará el sábado 12 de septiembre a las 21:00 horas del centro de México (23:00 ET en Estados Unidos).

País / región TV abierta TV de paga Streaming online Hora de inicio México Canal 5 TUDN ViX 21:00 h CDMX Estados Unidos Univision TUDN ViX 23:00 h ET Estados Unidos – Centro Univision TUDN ViX 22:00 h CT Estados Unidos – Pacífico Univision TUDN ViX 20:00 h PT

Dónde ver en México

El Clásico Joven contará con señal abierta por Canal 5. Quienes tengan televisión de paga podrán seguirlo por TUDN, mientras que la alternativa digital oficial es ViX. La programación publicada para la Jornada 8 confirma el partido en esas tres ventanas de distribución: Canal 5, TUDN y ViX.

El encuentro está previsto para comenzar a las 21:00 horas de la Ciudad de México, por lo que conviene conectarse con anticipación para la previa, alineaciones confirmadas y cobertura del partido.

Dónde ver en Estados Unidos

En Estados Unidos, el partido se emitirá por Univision y TUDN, con ViX como opción de streaming. TelevisaUnivision incluyó oficialmente el Cruz Azul vs. América dentro de su programación de la fecha y fijó su inicio a las 11:00 p. m. ET.

Para verlo por streaming, ViX ofrece la señal en línea según el plan y la disponibilidad contratada en territorio estadounidense. TUDN también puede estar incluida en proveedores de TV de paga o paquetes de streaming en vivo que integren esa cadena; verifica tu operador antes del inicio.

Para los seguidores en México, la señal confirmada contempla Canal 5 en televisión abierta, además de TUDN en televisión de paga y ViX como alternativa de streaming . Claro Sports advierte que las señales de Liga MX responden a los derechos vigentes del equipo local y que pueden existir ajustes de programación de última hora, por lo que conviene validar la guía del proveedor antes del inicio.

En Estados Unidos, la distribución de los partidos como local de Cruz Azul corresponde principalmente a TelevisaUnivision. Por ello, TUDN, Univision y ViX son las ventanas esperadas para seguir el compromiso. La disponibilidad final puede depender del paquete de cable, TV en vivo por internet o tipo de suscripción de cada usuario.

¿A qué hora juega Club América vs. Cruz Azul HOY 12 de septiembre?

El silbatazo inicial está fijado para las 21:00 horas de CDMX. Esa franja equivale a las 23:00 horas del Este de Estados Unidos, las 22:00 del Centro y las 20:00 del Pacífico estadounidense.

País o zona horaria Hora de inicio Día México: CDMX y centro 9:00 p. m. Sábado 12 de septiembre México: Pacífico 8:00 p. m. Sábado 12 de septiembre Estados Unidos: hora del Este (ET) 11:00 p. m. Sábado 12 de septiembre Estados Unidos: hora del Centro (CT) 10:00 p. m. Sábado 12 de septiembre Estados Unidos: montaña (MT) 9:00 p. m. Sábado 12 de septiembre Estados Unidos: Pacífico (PT) 8:00 p. m. Sábado 12 de septiembre