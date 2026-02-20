El Cruz Azul se prepara para uno de los partidos más exigentes de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, cuando enfrente este sábado 21 de febrero a las Chivas de Guadalajara en un duelo clave en la lucha por los primeros puestos del campeonato. La Máquina continúa firme en su objetivo de conquistar el título y llega con confianza tras imponerse a Tigres UANL, resultado que le permitió escalar al segundo lugar de la clasificación general.

Del otro lado, el Rebaño Sagrado vive un momento excepcional al presentarse con paso perfecto y el liderato absoluto del torneo, con 18 puntos de 18 posibles. Este enfrentamiento no solo pondrá frente a frente a dos de los principales candidatos al título, sino que también representa una oportunidad para los celestes de frenar la racha invicta de su rival y confirmar su condición de aspirante serio al campeonato en esta fase temprana del Clausura 2026.

Horarios para ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs. Chivas hoy 21 de febrero de 2026

Estados Unidos : 10:05 p.m. ET, 9:05 p.m. CT, 8:05 p.m. MT, 7:05 p.m. PT.

: 10:05 p.m. ET, 9:05 p.m. CT, 8:05 p.m. MT, 7:05 p.m. PT. México (Centro): 9:05 p.m.

9:05 p.m. España : 4:05 a.m. (domingo 22 de febrero)

: 4:05 a.m. (domingo 22 de febrero) Perú, Colombia, Ecuador : 10:05 p.m.

: 10:05 p.m. Bolivia, Venezuela : 11:05 p.m.

: 11:05 p.m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay : 12:05 a.m. (domingo 22 de febrero)

: 12:05 a.m. (domingo 22 de febrero) Brasil: 12:05 a.m. (domingo 22 de febrero)

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Chivas EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

Cruz Azul vs. Chivas del sábado 21 de febrero de 2026 (J7 Clausura 2026, 21:05 horas CDMX) se verá principalmente en México por TV abierta a través de Canal 5, y también podrá verse mediante TUDN y VIX.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Cruz Azul vs. Chivas por el Clausura 2026 de la Liga MX?

El partido Cruz Azul vs. Chivas se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Cruz Azul vs. Chivas por la Liga MX 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Cruz Azul vs. Chivas en Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el Cruz Azul vs. Chivas por el Clausura 2026 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Las palabras de Nico Ibáñez hacia la afición el día de su presentación. 💙🚂 pic.twitter.com/3r0B1bSbkN — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 18, 2026

Datos clave para ver el partido Cruz Azul vs. Chivas por la jornada 7 del Clausura 2026.

Partido: Cruz Azul vs. Chivas

Estadio: Estadio Banorte, CDMX

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

Jornada: séptima del Torneo Clausura

TV / Online: Canal 5, TUDN y Vix (México); TUDN (Estados Unidos)