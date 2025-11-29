La emoción del Apertura 2025 llega a un punto crítico este domingo 30 de noviembre , cuando Cruz Azul y Chivas se enfrenten en el Estadio Olímpico Universitario por el último boleto a las semifinales. El Rebaño Sagrado viaja a la Capital Rojiblanca obligado a ganar y sin margen para el error, mientras que La Máquina buscará imponer su fortaleza en casa para cerrar la serie. La tensión, la rivalidad y la necesidad de ambos equipos prometen un encuentro vibrante de principio a fin.

Y como nadie querrá perderse esta vuelta de los cuartos de final, es importante saber dónde seguir cada minuto en vivo. Tanto en México como en Estados Unidos habrá opciones de transmisión para disfrutar el duelo decisivo entre Azul y Rojiblancos, programado para las 7:00 p.m. (hora en México), un horario perfecto para que la afición viva una noche cargada de adrenalina futbolera.

Ambientazo en La Noria para el Banderazo Cemento Cruz Azul. 💙🚂 pic.twitter.com/9sWkJlfIf4 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 29, 2025

Dónde ver Cruz Azul vs. Chivas EN VIVO ONLINE

Conoce en qué canales TV pasan y dónde ver streaming online el partido Cruz Azul vs. Chivas en vivo este domingo 30 de noviembre.

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA y Univision ViX México Canal 5 y TUDN ViX España Sin transmisión Sin transmisión

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Chivas EN VIVO por la vuelta de Liguilla MX 2025?

La transmisión del partido de Cruz Azul vs. Chivas por los cuartos de final vuelta de la Liguilla MX Torneo Apertura 2025 se llevará a cabo a partir de las 7:00 p.m. Tiempo Centro de México, en lo que será la ansiada definición de este duelo.

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Domingo 30 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio Banorte

Estadio Banorte Hora: 7:00 p.m. Tiempo Centro de México

7:00 p.m. Tiempo Centro de México Canal TV: Canal 5 y TUDN