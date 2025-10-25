Un duelo crucial por los primeros lugares del Torneo Apertura 2025. Este sábado 25 de octubre, Cruz Azul visitará a Monterrey en el Estadio Banorte, por la Jornada 15 de la Liga MX . Para buena noticia de todos los fanáticos, el encuentro será transmitido en TV abierta para todo el país, y aquí te cuento cuáles son los canales disponibles, así como también los horarios . Cabe señalar que Cruz Azul se ubica en el quinto lugar con 29 puntos, mientras que Monterrey marcha tercero con 30 puntos.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Monterrey EN VIVO en TV abierta de México?

La transmisión del juego de Cruz Azul vs. América en TV abierta desde México será a través del Canal 5 de Televisa, única opción sin costo que estará disponible para este encuentro de pronóstico reservado del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Además, podrás seguirlo minuto a minuto a través de TUDN en TV de paga o ViX Premium en streaming online, siendo estas las dos últimas opciones oficiales para ver el juego de Cruz Azul vs. Monterrey del sábado 25 de octubre desde el Estadio Banorte.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Monterrey por Liga MX?

Para ver el juego de Cruz Azul vs. América EN VIVO será a partir de las 9:05 p.m. Centro de México o desde las 8:05 p.m. hora Baja California. Atento a la programación local para que puedas seguirlo desde el primer minuto y no perderte ni un solo detalle de este encuentro.

Cruz Azul vs. Monterrey: posibles alineaciones

Cruz Azul: Kevin Mier; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Chiquete Orozco, Rodolfo Rotondi; José Paradela, Charly Rodríguez, Nacho Rivero, Luka Romero; Gabriel Fernández.

Monterrey: Santiago Mele; Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Sergio Ramos, Luis Reyes; Héctor Moreno, Óliver Torres, Sergio Canales; Germán Berterame, Lucas Ocampos; Anthony Martial.

Cruz Azul vs. Monterrey EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 25 de octubre de 2025

sábado 25 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Banorte

Estadio Banorte Hora: 9:05 p.m. Centro de México

9:05 p.m. Centro de México Canal TV: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium