Por la vuelta de la final de la Liga MX, Cruz Azul y Pumas UNAM se enfrentarán este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. Debido a ello, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

Es necesario tener en cuenta que en el encuentro de ida ambas escuadras empataron 0-0, razón por la cual en este duelo de vuelto se esforzarán más para finalmente sumar un nuevo título en sus vitrinas. Sin duda, se viene un gran partido para ver.

El Cruz Azul - Pumas UNAM por la vuelta de la final de la Liga MX es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Cruz Azul - Pumas UNAM en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cruz Azul - Pumas UNAM por la vuelta de la final de la Liga MX este domingo 24 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Cruz Azul - Pumas UNAM?

Este domingo 24 de mayo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Cruz Azul - Pumas UNAM por la vuelta de la final de la Liga MX a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW, ViX

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico

Costa Rica: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

El Salvador: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Guatemala: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Honduras: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Nicaragua: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

República Dominicana: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Panamá: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Puerto Rico: CBS Sports Network, ViX, NAICOM