Dos clubes históricos de la Liga MX, disputarán la final del Torneo Clausura 2026: Cruz Azul y Pumas se enfrentan luego de eliminar a Chivas y Pachuca; respectivamente en la semifinal. El primer duelo será este jueves 21 de mayo a partir de las 20:00 horas (Tiempo del Centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto qué canales de TV señal abierta, cable y streaming online están disponibles para seguir la cobertura desde cualquier plataforma online.

Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, se mete en la final de la Liga MX 2026 tras eliminar a Chivas (global 4-3) y Atlas (4-2), consolidando una racha goleadora rumbo a su posible décimo título. Pumas aseguró su boleto tras igualar en el agregado con Pachuca y avanzar por mejor posición en la tabla, además de dejar fuera a América en una serie marcada por empates (3-3 y 6-6 agregado).

Conoce los horarios por país para ver la final de ida entre Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO este jueves 21 de mayo. (Foto: AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde ver el Cruz Azul-Pumas EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online por la final del Clausura

La final de ida Cruz Azul vs. Pumas del Clausura 2026 (jueves 21 de mayo, 20:00 h CDMX) se verá, según la información disponible, por la cadena de derechos habituales de ambos clubes: TUDN / Canal 5 en México y su ecosistema (incluido ViX) para distribución internacional. A continuación tienes una tabla orientativa por país/región con TV y streaming, basada en cómo se vienen emitiendo los Cruz Azul–Pumas recientes y en las plataformas confirmadas para el Clausura 2026.

México

En partidos recientes Cruz Azul–Pumas de Liga MX, Canal 5 y TUDN han sido los encargados de la señal en México, con disponibilidad simultánea en ViX.

País / Región Canal de TV (pago / abierta) Streaming / Apps México Canal 5 (Televisa, TV abierta)



– TUDN (TV de paga: Izzi, Sky, Totalplay, etc.) ViX (antes ViX+), app de TUDN y plataformas de los cableoperadores que incluyan TUDN en vivo.

Estados Unidos

Coberturas previas indican que los duelos Cruz Azul–Pumas en EE. UU. van por Univision/TUDN con simulcast en ViX y apps propias.

País / Región Canal de TV (pago / abierta) Streaming / Apps Estados Unidos Univision y TUDN USA suelen emitir Cruz Azul–Pumas de Liga MX para el mercado hispano en EE. UU. ViX (Estados Unidos), app de TUDN, tudn.com, Univision NOW y, en algunos eventos recientes, plataformas de TV de paga como Fubo (Latino).

Países de Latinoamérica (fuera de México)

En partidos anteriores Cruz Azul–Pumas, algunos medios detallan listas país por país donde Estados Unidos y México sí tenían TV específica, pero varios países latinoamericanos solo contaban con acceso vía ViX.

País / Región Canal de TV Streaming / Apps Centroamérica (general) Señal internacional de TUDN (operadores de cable que tengan el feed de Liga MX) – a confirmar para la final específica. ViX con derechos de Liga MX en buena parte de la región. Caribe hispano TUDN internacional / canales de cable que repliquen la señal de Liga MX – a confirmar. ViX, sujeto a disponibilidad geográfica. Sudamérica (ejemplos: Perú, Chile, Argentina, Colombia) En partidos de fase regular ha habido juegos sin señal lineal dedicada; muchos se han visto únicamente por streaming, dependiendo de acuerdos locales. ViX es la plataforma que usualmente concentra Liga MX en la región cuando hay derechos digitales habilitados. España (referencia extra) En algunos Cruz Azul–Pumas previos no hubo transmisión lineal ni streaming oficial habilitado para España. Sin streaming oficial o limitado a ViX si amplían disponibilidad geográfica para la final.

Datos clave para ver Cruz Azul-Pumas por la Liga MX

Partido: Cruz Azul vs. Pumas (final de ida, Clausura 2026).

Fecha y hora: jueves 21 de mayo, 20:00 h (centro de México).

TV/online: Desde México por TUDN y Canal 5, con distribución digital vía ViX.