Se viene un gran partido por la Jornada 16 del Clausura de la Liga MX 2026. Estoy hablando del Cruz Azul - Querétaro, que se disputará este martes 21 de abril. ¿El escenario del vibrante encuentro? El Estadio Corregidora. Para que sepas a qué hora empezará el compromiso y qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.

Con el fin de que recibas la más completa información posible, te cuento que Cruz Azul afrontará el duelo tras haber empatado 1-1 con Tijuana por la fecha pasada. Querétaro, en tanto, también llega al compromiso luego de haber igualado en el certamen. En su caso, fue 1-1 con Mazatlán.

El partido Cruz Azul - Querétaro por el Clausura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Cruz Azul - Querétaro en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cruz Azul - Querétaro por el Clausura de la Liga MX 2026 este martes 21 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Cruz Azul - Querétaro?

Este martes 21 de abril se podrá ver el Cruz Azul - Querétaro por el Clausura de la Liga MX 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX

México: FOX One, FOX+

Puerto Rico: ViX