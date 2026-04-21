Se viene un gran partido por la Jornada 16 del Clausura de la Liga MX 2026. Estoy hablando del Cruz Azul - Querétaro, que se disputará este martes 21 de abril. ¿El escenario del vibrante encuentro? El Estadio Corregidora. Para que sepas a qué hora empezará el compromiso y qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.
Con el fin de que recibas la más completa información posible, te cuento que Cruz Azul afrontará el duelo tras haber empatado 1-1 con Tijuana por la fecha pasada. Querétaro, en tanto, también llega al compromiso luego de haber igualado en el certamen. En su caso, fue 1-1 con Mazatlán.
¿A qué hora ver EN VIVO el Cruz Azul - Querétaro en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Cruz Azul - Querétaro por el Clausura de la Liga MX 2026 este martes 21 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Cruz Azul - Querétaro?
Este martes 21 de abril se podrá ver el Cruz Azul - Querétaro por el Clausura de la Liga MX 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
- México: FOX One, FOX+
- Puerto Rico: ViX