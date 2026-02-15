El Estadio Banorte será el escenario del Cruz Azul vs. Tigres por la Fecha 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. ¿Cuándo se disputará el partido? Pues este domingo 15 de febrero. Dicho ello, entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés. Aprovecha la oportunidad.

Si en caso te preguntas cómo llegan ambos equipos al enfrentamiento, pues te digo que Cruz Azul afrontará el compromiso tras haber empatado 1-1 con Toluca en la jornada anterior. Tigres, por otro lado, viene de ganar 5-1 al Santos en la fecha pasada, razón por la cual ahora buscará una nueva victoria que alegre a su hinchada.

El Cruz Azul vs. Tigres por el Clausura 2026 de la Liga MX es uno de los partidos más atractivos del domingo 15 de febrero. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Cruz Azul - Tigres en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cruz Azul - Tigres por el Clausura 2026 de la Liga MX este domingo 15 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 5:30 pm

Estados Unidos (CT): 4:30 pm

Estados Unidos (MT): 3:30 pm

Estados Unidos (PT): 2:30 pm

España: 11:30 pm

México (CDMX): 4:30 pm

Puerto Rico: 6:30 pm

República Dominicana: 6:30 pm

Panamá: 5:30 pm

Costa Rica: 4:30 pm

El Salvador: 4:30 pm

Guatemala: 4:30 pm

Honduras: 4:30 pm

Nicaragua: 4:30 pm

Argentina: 5:30 pm

Brasil (Brasilia): 7:30 pm

Uruguay: 7:30 pm

Chile (Santiago): 7:30 pm

Paraguay: 7:30 pm

Bolivia: 6:30 pm

Venezuela: 6:30 pm

Ecuador: 5:30 pm

Perú: 5:30 pm

Colombia: 5:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Cruz Azul - Tigres?

Este domingo 15 de febrero se podrá ver el Cruz Azul - Tigres por el Clausura 2026 de la Liga MX a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW, ViX, CBS Sports Golazo

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX

Puerto Rico: ViX

Costa Rica: TUDN, ViX

República Dominicana: TUDN, ViX

El Salvador: TUDN, ViX

Guatemala: TUDN, ViX

Honduras: TUDN, ViX

Nicaragua: TUDN, ViX