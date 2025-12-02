Este miércoles 3 de diciembre, Cruz Azul y Tigres UANL tienen una cita con la historia, pues medirán fuerzas por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025. ¿Dónde jugarán? En el Estadio Banorte. Sí, no es broma. Para que sepas las posibles alineaciones, a qué hora exactamente se escuchará el pitazo inicial del encuentro y qué canales de TV transmitirán el partido, según el país en el que estés, revisa esta nota.

El Cruz Azul – Tigres UANL por la Liguilla MX 2025 apunta a ser un partido vibrante. (Foto: Composición Mag)

Como también es importante que conozcas cómo es que llegaron a esta instancia ambos equipos, te cuento que Cruz Azul clasificó a la llave tras eliminar a Chivas de Guadalajara con un 3-2 en el global en los cuartos de final. Tigres, en tanto, obtuvo su boleto luego de sacar del camino a Tijuana con un global de 5-3. Sin duda, se viene un partidazo.

Cruz azul espera alegrar a su hinchada con un resultado positivo ante Tigres por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025. (Foto: YURI CORTEZ / AFP) / YURI CORTEZ

¿A qué hora ver EN VIVO el Cruz Azul - Tigres UANL por la Liguilla MX 2025 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cruz Azul - Tigres UANL por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025 este miércoles 3 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

México (CDMX): 7:00 pm

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Cruz Azul vs. Tigres UANL por la Liguilla MX 2025?

Este miércoles 3 de diciembre de 2025 se podrá ver el Cruz Azul vs. Tigres UANL por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025 a través de distintos canales. En México, el duelo será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por el Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos lo podrás ver a través de Univision, TUDN USA y ViX.

Alineaciones posibles del Cruz Azul - Tigres UANL

Cruz Azul: A. Gudiño, W. Ditta, E. Lira, G. Piovi, I. Rivero, J. Márquez, C. Rodríguez, L. Faravelli, J. Paradela, C. R. Rotondi y G. Fernández.

Tigres UANL: N. Guzmán, J. Garza, J. Angulo, M. Farfán, D. Lainez, F. Gorriarán, R. Zwarg, A. Gignac, Á. Correa, J. F. Brunetta y N. Ibañez.