Conoce dónde ver por TV y señal online el partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO GRATIS este sábado 8 de noviembre desde el Estadio Cuauhtémoc. (Foto: Composición Mag)
Conoce dónde ver por TV y señal online el partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO GRATIS este sábado 8 de noviembre desde el Estadio Cuauhtémoc. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX presenta un duelo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el Cruz Azul, actual líder con un impresionante registro de 35 puntos (10 victorias), recibe a Pumas. El cuadro universitario, ubicado en el décimo sitio con 18 unidades, necesita sumar para clasificar al Play-In. El juego será este sábado 8 de noviembre, a partir de las 21:05 horas. Conoce cómo y dónde ver el partido en vivo online por TV y streaming desde diferentes partes del mundo.

Dónde ver Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO ONLINE

Conoce en qué canales TV pasan y dónde ver streaming online el partido Cruz Azul vs. Pumas en vivo este sábado 8 de noviembre.

PaísCanal de TVStreaming Online
Estados UnidosTUDN USA y UnivisionViX
MéxicoCanal 5 y TUDNViX
EspañaSin transmisiónSin transmisión

Cómo les fue a Cruz Azul vs. Pumas: resultados de partidos

  • Cruz Azul 3-2 Pumas | Jornada 14 - Clausura 2025
  • Pumas 0-2 Cruz Azul | Jornada 14 - Apertura 2024
  • Cruz Azul 2-2 Pumas | Cuartos de Final (vuelta) - Clausura 2024
  • Pumas 0-2 Cruz Azul | Cuartos de Final (ida) - Clausura 2024
  • Pumas 0-0 Cruz Azul | Jornada 13 - Clausura 2024

A qué hora, dónde ver por TV y online el partido Cruz Azul vs. Pumas

  • Ciudad: Puebla
  • Fecha: sábado 8 de noviembre
  • Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 04:05 horas (España)
  • Estadio: Cuauhtémoc

Alineaciones posibles de Cruz Azul y Pumas por la Liga MX

Cruz Azul: El equipo formaría con Kevin Mier en la portería; una línea defensiva compuesta por Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi; el mediocampo estaría cubierto por José Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli y Luka Romero; dejando en la delantera a Gabriel Fernández.

Pumas UNAM: El equipo formará con Keylor Navas en la portería; una línea defensiva compuesta por Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo; en el centro del campo estarán José Caicedo y Alan Medina; y el ataque estará a cargo de Rodrigo Lopéz, Adalberto Carrasquilla, Jorge Ruvalcaba y, como delantero central, José Macías.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC