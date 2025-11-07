La Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX presenta un duelo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el Cruz Azul, actual líder con un impresionante registro de 35 puntos (10 victorias), recibe a Pumas. El cuadro universitario, ubicado en el décimo sitio con 18 unidades, necesita sumar para clasificar al Play-In. El juego será este sábado 8 de noviembre, a partir de las 21:05 horas . Conoce cómo y dónde ver el partido en vivo online por TV y streaming desde diferentes partes del mundo.

Conoce en qué canales TV pasan y dónde ver streaming online el partido Cruz Azul vs. Pumas en vivo este sábado 8 de noviembre.

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA y Univision ViX México Canal 5 y TUDN ViX España Sin transmisión Sin transmisión

Cómo les fue a Cruz Azul vs. Pumas: resultados de partidos

Cruz Azul 3-2 Pumas | Jornada 14 - Clausura 2025

Pumas 0-2 Cruz Azul | Jornada 14 - Apertura 2024

Cruz Azul 2-2 Pumas | Cuartos de Final (vuelta) - Clausura 2024

Pumas 0-2 Cruz Azul | Cuartos de Final (ida) - Clausura 2024

Pumas 0-0 Cruz Azul | Jornada 13 - Clausura 2024

A qué hora, dónde ver por TV y online el partido Cruz Azul vs. Pumas

Ciudad: Puebla

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 04:05 horas (España)

Estadio: Cuauhtémoc

Alineaciones posibles de Cruz Azul y Pumas por la Liga MX

Cruz Azul: El equipo formaría con Kevin Mier en la portería; una línea defensiva compuesta por Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi; el mediocampo estaría cubierto por José Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli y Luka Romero; dejando en la delantera a Gabriel Fernández.

Pumas UNAM: El equipo formará con Keylor Navas en la portería; una línea defensiva compuesta por Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo; en el centro del campo estarán José Caicedo y Alan Medina; y el ataque estará a cargo de Rodrigo Lopéz, Adalberto Carrasquilla, Jorge Ruvalcaba y, como delantero central, José Macías.