En uno de los juegos más atractivo de la fase de grupos, Cuba vs. Canadá protagonizan un enfrentamiento con pronóstico reservado por el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, este miércoles 11 de marzo a partir de las 7:00 p.m. ET en el Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico . ¿Quieres ver el partido en y en directo por TV y streaming online? A continuación, te comparto la transmisión confirmada en Estados Unidos.

Cuba y Canadá comparten el Grupo A junto con Colombia, Panamá y Puerto Rico, en una zona donde cada victoria puede definir la clasificación a la siguiente fase. Se trata de la última jornada así que un triunfo es vital para ambos. Este día se va a definir los primeros lugares y los que sigan avanzando en el torneo.

¿A qué hora juega Cuba vs. Canadá EN VIVO según tu país?

El duelo Cuba vs. Canadá está programado para el miércoles 11 de marzo de 2026 en el marco del Grupo A , disputado en San Juan, Puerto Rico.

México (CDMX): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (ET / Miami): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Cuba: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Puerto Rico: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú / Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Qué canales TV transmiten Cuba vs. Canadá EN VIVO por TV y Online

La transmisión de Cuba vs. Canadá forma parte del paquete oficial de derechos del Clásico Mundial 2026 adjudicado a FOX Sports en Estados Unidos. Los juegos se reparten entre FOX, FS1, FS2, FOX Deportes, la app de FOX Sports, FOX One y Tubi, con cobertura completa del torneo.

Tipo de plataforma / señal Canal / servicio Idioma principal Cómo transmite Cuba vs. Canadá TV en inglés (EE.UU.) FS2 Inglés Emite “Cuba vs. Canadá, 03 p.m. ET” a nivel nacional por cable/satélite. TV en español (EE.UU.) FOX Deportes Español Cubre buena parte de los 47 juegos del torneo, incluyendo Cuba vs. Canadá, con narración y análisis para la audiencia latina. Streaming oficial FOX One Inglés / Español (según señal) Ofrece todos los partidos del Clásico en streaming en vivo y on-demand, incluido Cuba vs. Canadá. Streaming oficial FOX Sports App Inglés / Español (según canal) Permite ver el partido si tu proveedor te da acceso a FOX, FS1, FS2 o FOX Deportes. TV en streaming (sin cable) Fubo Inglés / Español (según canal) Incluye FOX, FS1 y FS2; promociona que puedes ver todos los juegos del World Baseball Classic con FOX, incluido Cuba vs. Canadá. TV en streaming (sin cable) DirecTV Stream y similares Inglés / Español (según canal) Integran los canales FOX Sports, permitiendo ver el juego en móviles, Smart TV y navegador.

Para este Cuba vs. Canadá, la programación especializada en deportes indica:

TV en inglés (EE.UU.):

FS2 emite “Cuba vs. Colombia, 3:00 p.m. ET” dentro de su parrilla del miércoles 11 de marzo, con señal nacional por cable y satélite.

TV en español (EE.UU.):

FOX Deportes cubre buena parte de los 47 juegos del torneo en español, incluyendo los enfrentamientos de selecciones latinoamericanas como Cuba y Canadá.

La presencia de FOX Deportes permite seguir el partido con narración y análisis en español para la audiencia latina.

Streaming oficial:

FOX One ofrece todos los partidos del Clásico en streaming en vivo y on-demand para usuarios autenticados en EE.UU., incluyendo este Cuba vs. Canadá.

FOX Sports App permite ver el partido si ya tienes FOX, FS1, FS2 o FOX Deportes con tu proveedor de TV (cable, satélite o live TV streaming).

Si vives en EE.UU. y no tienes cable, puedes ver el encuentro de forma legal a través de servicios de TV en streaming que incluyan FS2 y los canales FOX Sports.

Fubo: incluye FOX, FS1 y FS2, y promociona que se puede “ver todos los juegos del World Baseball Classic con FOX”.

Otros servicios como DirecTV Stream o similares integran los canales FOX Sports y permiten ver el juego en móviles, Smart TV y navegadores.