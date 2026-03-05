¡El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya está aquí y el duelo caribeño entre Cuba vs. Panamá promete paralizar San Juan! Este electrizante encuentro se llevará a cabo este viernes 6 de marzo en el emblemático Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico, marcando un reencuentro de alto voltaje sobre el diamante. Para los fanáticos en Estados Unidos, la cita es a las 11:00 a.m. ET / 8:00 a.m. PT, el horario ideal para seguir cada jugada en vivo desde tu hogar o trabajo. Cuba llega con la intención de repetir su dominio de 2023, pero la novena panameña busca dar la sorpresa y cobrar venganza en este esperado debut del Grupo A. No te pierdas ni un solo “inning” de esta batalla por el orgullo latino que cuenta con estrellas de Grandes Ligas en ambos rosters titulares.

¿A qué hora y dónde ver Cuba — Panamá EN VIVO EN DIRECTO por la Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, podrás disfrutar de la Ronda 1 del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol entre Cuba y Panamá en vivo a las 11:00 a.m. ET / 8:00 a.m. PT a través de toda la familia de cadenas FOX Sports (FOX, FS1, FS2 y FOX Deportes), la aplicación de FOX Sports y Tubi, que combinarán esfuerzos para transmitir los 47 juegos del torneo por televisión, mientras que todos los encuentros estarán disponibles para streaming en vivo y on-demand en FOX One.

Adicionalmente, 41 de los 47 enfrentamientos se transmitirán con narración en español a través de una combinación de las señales de FOX Deportes, la App de FOX Sports, Tubi y FOX One.

HORARIOS CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 11:00 a.m. ET - Hora del Este (UTC -4) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 10:00 a.m. CT - Hora del Centro (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 9:00 a.m. MT - Hora de la Montaña (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 8:00 a.m. PT - Hora del Pacífico (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿A qué hora y dónde ver Cuba — Panamá por la Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol desde Cuba?

En la conocida como "La Perla de las Antillas", sintoniza el juego de la Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol entre Cuba y Panamá en vivo a las 11:00 a.m. hora de La Habana a través de Tele Rebelde. Prepárate para una jornada llena de emoción, con las estrellas del béisbol mostrando lo mejor de sus habilidades en el Diamante.

¿A qué hora y dónde ver Cuba — Panamá por la Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol desde Panamá?

En el país conocido como “Puente del Mundo, Corazón del Universo”, engánchate a la transmisión del juego de la Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol entre Cuba y Panamá en vivo a las 11:00 a.m. hora de Ciudad de Panamá a través de RPC y TV Max. ¡Disfruta de lo mejor del béisbol en este encuentro de pronóstico reservado!