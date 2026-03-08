En uno de los duelos más atractivo de la fase de grupos, Cuba vs. Colombia protagonizan un enfrentamiento con pronóstico reservado por el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, este domingo 8 de marzo a partir de las 12:00 p.m. ET en el Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico. ¿Quieres ver el partido en y en directo por TV y streaming online? A continuación, te comparto la transmisión confirmada en EE.UU. y señal accesible online para la afición cubana y colombiana dentro y fuera de sus países.
Cuba y Colombia comparten el Grupo A junto con Canadá, Panamá y Puerto Rico, en una zona donde cada victoria puede definir la clasificación a la siguiente fase. El calendario oficial ubica este enfrentamiento en la parte central de la fase de grupos, cuando ya se empieza a clarificar quién pelea por los dos primeros lugares.
¿A qué hora juega Cuba vs. Colombia EN VIVO según tu país?
El duelo Cuba vs. Colombia está programado para el domingo 8 de marzo de 2026 en el marco del Grupo A, disputado en San Juan, Puerto Rico. Según el calendario oficial, el juego se juega en sesión diurna, ideal para verlo desde América Latina sin desvelarse.
- Fecha del partido: domingo 8 de marzo de 2026.
- Sede: Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico (Grupo A).
- Hora en Estados Unidos (ET): 12:00 p.m. (mediodía), catalogado como “Cuba vs. Colombia, 12 p.m. ET” en la grilla oficial.
|País / región
|Ciudad de referencia
|Zona horaria aproximada
|Hora del partido Cuba vs. Colombia
|Estados Unidos (referencia oficial)
|–
|ET (Eastern Time)
|12:00 p.m. (mediodía)
|Cuba
|La Habana
|Alineada con ET en esta época
|12:00 p.m.
|Colombia
|Bogotá
|Una hora menos que ET
|11:00 a.m.
|EE.UU. Costa Este
|Miami, Nueva York
|ET (Eastern Time)
|12:00 p.m.
|EE.UU. Costa Oeste
|Los Ángeles
|PT (Pacific Time)
|9:00 a.m.
Qué canales TV transmiten Cuba vs. Colombia EN VIVO por TV y Online
La transmisión de Cuba vs. Colombia forma parte del paquete oficial de derechos del Clásico Mundial 2026 adjudicado a FOX Sports en Estados Unidos. Los juegos se reparten entre FOX, FS1, FS2, FOX Deportes, la app de FOX Sports, FOX One y Tubi, con cobertura completa del torneo.
|Tipo de plataforma / señal
|Canal / servicio
|Idioma principal
|Cómo transmite Cuba vs. Colombia
|TV en inglés (EE.UU.)
|FS2
|Inglés
|Emite “Cuba vs. Colombia, 12 p.m. ET” a nivel nacional por cable/satélite.
|TV en español (EE.UU.)
|FOX Deportes
|Español
|Cubre buena parte de los 47 juegos del torneo, incluyendo Cuba vs. Colombia, con narración y análisis para la audiencia latina.
|Streaming oficial
|FOX One
|Inglés / Español (según señal)
|Ofrece todos los partidos del Clásico en streaming en vivo y on-demand, incluido Cuba vs. Colombia.
|Streaming oficial
|FOX Sports App
|Inglés / Español (según canal)
|Permite ver el partido si tu proveedor te da acceso a FOX, FS1, FS2 o FOX Deportes.
|TV en streaming (sin cable)
|Fubo
|Inglés / Español (según canal)
|Incluye FOX, FS1 y FS2; promociona que puedes ver todos los juegos del World Baseball Classic con FOX, incluido Cuba vs. Colombia.
|TV en streaming (sin cable)
|DirecTV Stream y similares
|Inglés / Español (según canal)
|Integran los canales FOX Sports, permitiendo ver el juego en móviles, Smart TV y navegador.
Para este Cuba vs. Colombia, la programación especializada en deportes indica:
TV en inglés (EE.UU.):
- FS2 emite “Cuba vs. Colombia, 12 p.m. ET” dentro de su parrilla del domingo 8 de marzo, con señal nacional por cable y satélite.
TV en español (EE.UU.):
- FOX Deportes cubre buena parte de los 47 juegos del torneo en español, incluyendo los enfrentamientos de selecciones latinoamericanas como Cuba y Colombia.
- La presencia de FOX Deportes permite seguir el partido con narración y análisis en español para la audiencia latina.
Streaming oficial:
- FOX One ofrece todos los partidos del Clásico en streaming en vivo y on-demand para usuarios autenticados en EE.UU., incluyendo este Cuba vs. Colombia.
- FOX Sports App permite ver el partido si ya tienes FOX, FS1, FS2 o FOX Deportes con tu proveedor de TV (cable, satélite o live TV streaming).
Si vives en EE.UU. y no tienes cable, puedes ver el encuentro de forma legal a través de servicios de TV en streaming que incluyan FS2 y los canales FOX Sports.
- Fubo: incluye FOX, FS1 y FS2, y promociona que se puede “ver todos los juegos del World Baseball Classic con FOX”.
- Otros servicios como DirecTV Stream o similares integran los canales FOX Sports y permiten ver el juego en móviles, Smart TV y navegadores.