En uno de los duelos más atractivo de la fase de grupos, Cuba vs. Colombia protagonizan un enfrentamiento con pronóstico reservado por el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, este domingo 8 de marzo a partir de las 12:00 p.m. ET en el Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico . ¿Quieres ver el partido en y en directo por TV y streaming online? A continuación, te comparto la transmisión confirmada en EE.UU. y señal accesible online para la afición cubana y colombiana dentro y fuera de sus países.

Cuba y Colombia comparten el Grupo A junto con Canadá, Panamá y Puerto Rico, en una zona donde cada victoria puede definir la clasificación a la siguiente fase. El calendario oficial ubica este enfrentamiento en la parte central de la fase de grupos, cuando ya se empieza a clarificar quién pelea por los dos primeros lugares.

¿A qué hora juega Cuba vs. Colombia EN VIVO según tu país?

El duelo Cuba vs. Colombia está programado para el domingo 8 de marzo de 2026 en el marco del Grupo A , disputado en San Juan, Puerto Rico. Según el calendario oficial, el juego se juega en sesión diurna, ideal para verlo desde América Latina sin desvelarse.

Fecha del partido: domingo 8 de marzo de 2026.

Sede: Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico (Grupo A).

Hora en Estados Unidos (ET): 12:00 p.m. (mediodía), catalogado como “Cuba vs. Colombia, 12 p.m. ET” en la grilla oficial.

País / región Ciudad de referencia Zona horaria aproximada Hora del partido Cuba vs. Colombia Estados Unidos (referencia oficial) – ET (Eastern Time) 12:00 p.m. (mediodía) Cuba La Habana Alineada con ET en esta época 12:00 p.m. Colombia Bogotá Una hora menos que ET 11:00 a.m. EE.UU. Costa Este Miami, Nueva York ET (Eastern Time) 12:00 p.m. EE.UU. Costa Oeste Los Ángeles PT (Pacific Time) 9:00 a.m.

Qué canales TV transmiten Cuba vs. Colombia EN VIVO por TV y Online

La transmisión de Cuba vs. Colombia forma parte del paquete oficial de derechos del Clásico Mundial 2026 adjudicado a FOX Sports en Estados Unidos. Los juegos se reparten entre FOX, FS1, FS2, FOX Deportes, la app de FOX Sports, FOX One y Tubi, con cobertura completa del torneo.

Tipo de plataforma / señal Canal / servicio Idioma principal Cómo transmite Cuba vs. Colombia TV en inglés (EE.UU.) FS2 Inglés Emite “Cuba vs. Colombia, 12 p.m. ET” a nivel nacional por cable/satélite. TV en español (EE.UU.) FOX Deportes Español Cubre buena parte de los 47 juegos del torneo, incluyendo Cuba vs. Colombia, con narración y análisis para la audiencia latina. Streaming oficial FOX One Inglés / Español (según señal) Ofrece todos los partidos del Clásico en streaming en vivo y on-demand, incluido Cuba vs. Colombia. Streaming oficial FOX Sports App Inglés / Español (según canal) Permite ver el partido si tu proveedor te da acceso a FOX, FS1, FS2 o FOX Deportes. TV en streaming (sin cable) Fubo Inglés / Español (según canal) Incluye FOX, FS1 y FS2; promociona que puedes ver todos los juegos del World Baseball Classic con FOX, incluido Cuba vs. Colombia. TV en streaming (sin cable) DirecTV Stream y similares Inglés / Español (según canal) Integran los canales FOX Sports, permitiendo ver el juego en móviles, Smart TV y navegador.

Para este Cuba vs. Colombia, la programación especializada en deportes indica:

TV en inglés (EE.UU.):

FS2 emite “Cuba vs. Colombia, 12 p.m. ET” dentro de su parrilla del domingo 8 de marzo, con señal nacional por cable y satélite.

TV en español (EE.UU.):

FOX Deportes cubre buena parte de los 47 juegos del torneo en español, incluyendo los enfrentamientos de selecciones latinoamericanas como Cuba y Colombia.

La presencia de FOX Deportes permite seguir el partido con narración y análisis en español para la audiencia latina.

Streaming oficial:

FOX One ofrece todos los partidos del Clásico en streaming en vivo y on-demand para usuarios autenticados en EE.UU., incluyendo este Cuba vs. Colombia.

FOX Sports App permite ver el partido si ya tienes FOX, FS1, FS2 o FOX Deportes con tu proveedor de TV (cable, satélite o live TV streaming).

Si vives en EE.UU. y no tienes cable, puedes ver el encuentro de forma legal a través de servicios de TV en streaming que incluyan FS2 y los canales FOX Sports.

Fubo: incluye FOX, FS1 y FS2, y promociona que se puede “ver todos los juegos del World Baseball Classic con FOX”.

Otros servicios como DirecTV Stream o similares integran los canales FOX Sports y permiten ver el juego en móviles, Smart TV y navegadores.