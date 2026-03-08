Conoce los horarios por país y qué canales de TV pasan el partido entre Cuba vs. Colombia por el grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este domingo 8 de marzo. (Foto: Composición Mag)
Jairo Rúa

En uno de los duelos más atractivo de la fase de grupos, Cuba vs. Colombia protagonizan un enfrentamiento con pronóstico reservado por el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, este domingo 8 de marzo a partir de las 12:00 p.m. ET en el Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico. ¿Quieres ver el partido en y en directo por TV y streaming online? A continuación, te comparto la transmisión confirmada en EE.UU. y señal accesible online para la afición cubana y colombiana dentro y fuera de sus países.

Cuba y Colombia comparten el Grupo A junto con Canadá, Panamá y Puerto Rico, en una zona donde cada victoria puede definir la clasificación a la siguiente fase. El calendario oficial ubica este enfrentamiento en la parte central de la fase de grupos, cuando ya se empieza a clarificar quién pelea por los dos primeros lugares.

¿A qué hora juega Cuba vs. Colombia EN VIVO según tu país?

El duelo Cuba vs. Colombia está programado para el domingo 8 de marzo de 2026 en el marco del Grupo A, disputado en San Juan, Puerto Rico. Según el calendario oficial, el juego se juega en sesión diurna, ideal para verlo desde América Latina sin desvelarse.

  • Fecha del partido: domingo 8 de marzo de 2026.
  • Sede: Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico (Grupo A).
  • Hora en Estados Unidos (ET): 12:00 p.m. (mediodía), catalogado como “Cuba vs. Colombia, 12 p.m. ET” en la grilla oficial.
País / regiónCiudad de referenciaZona horaria aproximadaHora del partido Cuba vs. Colombia
Estados Unidos (referencia oficial)ET (Eastern Time)12:00 p.m. (mediodía)
CubaLa HabanaAlineada con ET en esta época12:00 p.m.
ColombiaBogotáUna hora menos que ET11:00 a.m.
EE.UU. Costa EsteMiami, Nueva YorkET (Eastern Time)12:00 p.m.
EE.UU. Costa OesteLos ÁngelesPT (Pacific Time)9:00 a.m.

Qué canales TV transmiten Cuba vs. Colombia EN VIVO por TV y Online

La transmisión de Cuba vs. Colombia forma parte del paquete oficial de derechos del Clásico Mundial 2026 adjudicado a FOX Sports en Estados Unidos. Los juegos se reparten entre FOX, FS1, FS2, FOX Deportes, la app de FOX Sports, FOX One y Tubi, con cobertura completa del torneo.

Tipo de plataforma / señalCanal / servicioIdioma principalCómo transmite Cuba vs. Colombia
TV en inglés (EE.UU.)FS2InglésEmite “Cuba vs. Colombia, 12 p.m. ET” a nivel nacional por cable/satélite.
TV en español (EE.UU.)FOX DeportesEspañolCubre buena parte de los 47 juegos del torneo, incluyendo Cuba vs. Colombia, con narración y análisis para la audiencia latina.
Streaming oficialFOX OneInglés / Español (según señal)Ofrece todos los partidos del Clásico en streaming en vivo y on-demand, incluido Cuba vs. Colombia.
Streaming oficialFOX Sports AppInglés / Español (según canal)Permite ver el partido si tu proveedor te da acceso a FOX, FS1, FS2 o FOX Deportes.
TV en streaming (sin cable)FuboInglés / Español (según canal)Incluye FOX, FS1 y FS2; promociona que puedes ver todos los juegos del World Baseball Classic con FOX, incluido Cuba vs. Colombia.
TV en streaming (sin cable)DirecTV Stream y similaresInglés / Español (según canal)Integran los canales FOX Sports, permitiendo ver el juego en móviles, Smart TV y navegador.

Para este Cuba vs. Colombia, la programación especializada en deportes indica:

TV en inglés (EE.UU.):

  • FS2 emite “Cuba vs. Colombia, 12 p.m. ET” dentro de su parrilla del domingo 8 de marzo, con señal nacional por cable y satélite.

TV en español (EE.UU.):

  • FOX Deportes cubre buena parte de los 47 juegos del torneo en español, incluyendo los enfrentamientos de selecciones latinoamericanas como Cuba y Colombia.
  • La presencia de FOX Deportes permite seguir el partido con narración y análisis en español para la audiencia latina.

Streaming oficial:

  • FOX One ofrece todos los partidos del Clásico en streaming en vivo y on-demand para usuarios autenticados en EE.UU., incluyendo este Cuba vs. Colombia.
  • FOX Sports App permite ver el partido si ya tienes FOX, FS1, FS2 o FOX Deportes con tu proveedor de TV (cable, satélite o live TV streaming).

Si vives en EE.UU. y no tienes cable, puedes ver el encuentro de forma legal a través de servicios de TV en streaming que incluyan FS2 y los canales FOX Sports.

  • Fubo: incluye FOX, FS1 y FS2, y promociona que se puede “ver todos los juegos del World Baseball Classic con FOX”.
  • Otros servicios como DirecTV Stream o similares integran los canales FOX Sports y permiten ver el juego en móviles, Smart TV y navegadores.
Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

