El fútbol de Costa Rica vivirá su primer gran duelo de la temporada 2026 este sábado 21 de febrero, cuando Saprissa y LDA (Alajuelense) se vean las caras desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, por la Jornada 8 del campeonato local. Con un inicio bastante parecido, ambos clubes tienen la obligación de obtener los 3 puntos para empezar a escalar a las primeras posiciones. Aquí te dejo con los horarios y canales de TV donde puedes ver este clásico de Costa Rica .

En lo que va de la temporada 2026 en la Liga Profesional de Costa Rica, Saprissa y LDA no han tenido el arranque esperado de campeonato. Por ahora, Saprissa se ubica en el cuarto lugar con 12 unidades, mientras que LDA le sigue en el quinto lugar con 9 puntos. El líder del campeonato es otro de los grandes, Herediano, que tiene 16 puntos y es líder único en el torneo.

¿Dónde ver Saprissa vs. LDA Alajuelense EN VIVO por clásico de Costa Rica?

La transmisión del partido de Saprissa vs. LDA Alajuelense será únicamente por FuTV, canal exclusivo que transmite toda la Liga de Costa Rica 2026 y se va a encargar de transmitir este clásico del fútbol costarricense este sábado 21 de febrero por la Jornada 8 del torneo local. Cabe señalar que a través de esta señal, podrás ver el partido en todo Centroamérica, por lo que deberás consultar con tu cableoperador para verificar el canal disponible.

¿A qué hora juegan Saprissa vs. LDA Alajuelense EN VIVO por clásico de Costa Rica?

La transmisión del clásico de Saprissa vs. LDA Alajuelense empezará a partir de las 8:00 p.m. hora San José o desde las 9:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de aficionados de ambos clubes, interesados en ver el clásico de Costa Rica en este Torneo Apertura 2026.

Saprissa vs. LDA EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado 21 de febrero 2026

Sábado 21 de febrero 2026 Lugar: Estadio Ricardo Saprissa Aymá

Estadio Ricardo Saprissa Aymá Horario: 8:00 p.m. Costa Rica / 9:00 p.m. ET

8:00 p.m. Costa Rica / 9:00 p.m. ET Canal TV: FuTV Centroamérica