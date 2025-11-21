El boxeo vivirá un enfrentamiento de alto voltaje en Arabia Saudita este sábado 22 de noviembre. La creciente rivalidad entre las jóvenes estrellas estadounidenses Devin Haney vs. Brian Norman Jr. por el campeonato mundial de peso wélter de la OMB, actualmente en manos de Norman. El choque presenta al invicto “cazador” Norman (28-0, 22 KOs), de 24 años, contra el experimentado Haney (32-0, 15 KOs), de 27. Si estás en Estados Unidos, te comparto en qué canal de TV y dónde ver la pelea en vivo y en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver la pelea Devin Haney — Brian Norman Jr. EN VIVO EN DIRECTO en Arabia Saudita

La pelea entre Devin Haney y Brian Norman Jr., parte de la cartelera “The Ring IV” desde Riad, Arabia Saudita, tiene a DAZN como la plataforma de transmisión exclusiva a nivel global en la modalidad de Pago por Evento (PPV) en la mayoría de las regiones.

A continuación, te presento una tabla detallada por regiones con la información de los canales de TV y plataformas de streaming online:

Región Plataforma Principal de Transmisión (Streaming / PPV) Notas Importantes Estados Unidos

(EE. UU.) DAZN (PPV) La velada completa, incluido el combate Haney vs. Norman Jr. (que es co-estelar), se transmite exclusivamente a través de la aplicación y plataforma de DAZN bajo la modalidad de Pago por Visión (PPV), además de la suscripción base a DAZN. México DAZN (PPV) Transmisión exclusiva a través de DAZN en formato Pago por Visión (PPV). Países de Centroamérica DAZN (PPV) El evento se emite en exclusiva por la plataforma de streaming DAZN en modalidad de Pago por Visión (PPV). Países de Sudamérica

(Argentina, Colombia, Chile, Perú, etc.) DAZN (PPV) Transmisión exclusiva por DAZN en formato de Pago por Visión (PPV) para toda la región. Países de Europa

(España, Reino Unido, etc.) DAZN (PPV) Transmisión exclusiva por DAZN. En la mayoría de los países europeos (como España y el Reino Unido), el evento se adquiere como Pago por Visión (PPV) dentro de la plataforma, además de la suscripción. Otros Países en el Mundo DAZN (PPV) DAZN es el broadcaster global del evento, por lo que la transmisión es exclusiva en su plataforma y generalmente en formato de Pago por Visión (PPV) para el resto del mundo.

¿A qué hora son las peleas?

A continuación, te presento la cartelera completa del evento en Riad, Arabia Saudita y todos los horarios son del Este para este sábado 22 de noviembre de 2025.

David Benavidez contra Anthony Yarde (por el título de peso semipesado del CMB): 21:00

Brian Norman Jr. contra Devin Haney (por el título de peso welter de la WBO): 20:00 h

Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez (por los títulos de peso supermosca de la AMB, el CMB y la OMB): 19:00 h

Abdullah Mason contra Sam Noakes (por el título de peso ligero de la WBO): 18:00

Vito Mielnicki Jr. contra Samuel Nmomah: 5 p.m.

Mohammed Alakel contra Jiaming Li: 16:30

Sultán Almohammed contra Umesh Chavan: 4 pm

Julio Porras Ruiz vs. Pío Mpenda: 3:30 p.m.

Juan Carlos Guerito vs. Barker Ssewanyana: 3 p.m.

Fecha, hora, canal TV y online para ver la pelea Devin Haney vs. Brian Norman Jr.

Devin Haney y Brian Norman Jr. se enfrentarán en la pelea coestelar de la velada en Arabia Saudita. La cartelera principal comenzará a las 15:00 del este de Estados Unidos (14:00 de CDMX, 17:00 de Argentina). La pelea estelar será aproximadamente cuatro horas y media más tarde.

Día: Sábado 22 de noviembre

Sábado 22 de noviembre Inicio de la cartelera: 14:00 CDMX, 15:00 del Este de Estados Unidos, 17:00 de Argentina

14:00 CDMX, 15:00 del Este de Estados Unidos, 17:00 de Argentina Hora de Haney vs. Norman Jr. (aproximada): 18:30 CDMX, 19:30 del Este de Estados Unidos, 21:30 de Argentina

18:30 CDMX, 19:30 del Este de Estados Unidos, 21:30 de Argentina Dónde: ANB Arena, Riad, Arabia Saudita

ANB Arena, Riad, Arabia Saudita Cómo verlo: DAZN Pago por evento