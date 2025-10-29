Continúa la Serie Mundial 2025 de la MLB entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays. Este miércoles 29 de octubre, el Dodger Stadium de Los Angeles será nuevamente el escenario que albergará la serie, siendo el último encuentro que se disputará en dicha localidad, por lo que los Dodgers no podrán salir bicampeones (en caso lo logren) ante su gente. Conoce dónde puedes ver el juego Dodgers vs. Blue Jays en TV abierta, así como también todos los horarios y canales en diferentes partes del mundo .

¡Noche crucial en la Serie Mundial! Consulta a qué hora empieza y qué canal transmite Dodgers vs. Blue Jays EN VIVO hoy 29 de octubre por el Juego 5. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Mag

¿A qué hora y dónde ver Dodgers vs. Blue Jays Juego 5 EN VIVO en Estados Unidos?

Si tú te encuentras desde Estados Unidos, la transmisión del Juego 5 de Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays iniciará a partir de las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, a través de Fox One, Fox Deportes y Fox Sports App, así como también mediante la plataforma de streaming de MLB.TV. Aquí te dejo con el resto de horarios en Estados Unidos para seguir el juego minuto a minuto.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora y dónde ver Dodgers vs. Blue Jays Juego 5 EN VIVO desde México?

Desde México, no te pierdas la transmisión del Juego 5 de Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays EN VIVO por la Serie Mundial 2025 de la MLB a partir de las 18:00 horas Centro de México. Si quieres ver la transmisión podrás hacerlo mediante Imagen TV, mientras que en TV de paga será vía ESPN. Además, contarás con las opciones en streaming de Fox One, Caliente TV, Disney Plus y MLB.TV.

Estas son todas las alternativas que tienes en México para ver el Juego 5 y todos los siguientes juegos de esta Serie Mundial 2025 de la MLB.

Dodgers vs. Blue Jays, Juego 5 Serie Mundial MLB: hora y canales en el mundo

País Horarios Canales Argentina 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Bolivia 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Chile 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Colombia 7:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Ecuador 7:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV España 2:00 a.m. MLB.TV Paraguay 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Perú 7:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Uruguay 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Venezuela 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Centroamérica 6:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV El Caribe 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV