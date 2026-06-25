NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- Canales de transmisión para ver el partido Ecuador vs. Alemania por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026 que se realizará en MetLife Stadium, Nueva York, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- Canales de transmisión para ver el partido Ecuador vs. Alemania por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026 que se realizará en MetLife Stadium, Nueva York, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

¡Por la clasificación! Ecuador se juega su final ante Alemania por la tercera fecha del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. La ‘Tri’ tiene un punto y tiene la obligación de ganar si quiere forzar su pase a los 16avos, ya sea como el mejor tercero o segundo en su grupo. El compromiso se realizará hoy jueves 25 de junio a las 3:00 p.m. (horario ecuatoriano) y 1:00 p.m. (PT), en el MetLife Stadium.

Te presentamos la guía de canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el partidazo entre Ecuador y Alemania, según tu localidad. El conjunto de Sebastián Beccacece necesita dar el golpe y lograr el triunfo. Otro resultado los dejará eliminados del Mundial.

Ecuador juega ante Alemania en el MetLife Stadium el jueves 25 de junio, en la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Ecuador juega ante Alemania en el MetLife Stadium el jueves 25 de junio, en la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania EN VIVO por el Mundial 2026?

Los canales que transmitirán el partido entre Ecuador y Alemania, hoy jueves 25 de junio, en Estados Unidos, México, España y América Latina.

PaísCanal
ArgentinaTyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+, mitelefe y Paramount+
Estados UnidosFOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
MéxicoAzteca 7, Azteca Deportes EN VIVO y ViX | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico
BrasilDisney Plus
ColombiaCaracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
ChileChilevisión, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+
Costa RicaTeletica Canal 7, Teletica EN VIVO, TDMAX, ViX y FOX
EcuadorDIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount+.
HondurasTelecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, ViX y FOX Honduras.
NicaraguaViX, Tigo Sports y FOX
ParaguayGEN y Unicanal
PerúDIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney Plus, Paramount+ y TV 360.
Puerto RicoTelemundo y NAICOM
EspañaDAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, FuboTV España y La 2 Cat
UruguayDIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Fútbol de Primera Radio.
VenezuelaDIRECTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.

Horarios del partido Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Para que no te pierdas el juego Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 4:00 p.m.
  • Estados Unidos (CT): 3:00 p. m.
  • Estados Unidos (MT): 2:00 p. m.
  • Estados Unidos (PT): 1:00 p.m.
  • México (CDMX): 2:00 p.m.
  • España: 10:00 p.m.    
  • Puerto Rico: 4:00 p.m.
  • República Dominicana: 4:00 p. m.
  • Panamá: 3:00 p. m.
  • Costa Rica: 2:00 p.m.
  • El Salvador: 2:00 p.m.
  • Guatemala: 2:00 p.m.
  • Honduras: 2:00 p.m.
  • Nicaragua: 2:00 p.m.
  • Argentina: 5:00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 5:00 p.m.
  • Uruguay: 5:00 p.m.
  • Paraguay: 5:00 p.m.
  • Chile (Santiago): 4:00 p.m.
  • Bolivia: 4:00 p.m.
  • Venezuela: 4:00 p.m.
  • Ecuador: 3:00 p.m.
  • Perú: 3:00 p. m.
  • Colombia: 3:00 p. m.

Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026: Posible alineación

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata.

Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Aleksandar Pavlovic, Nadiem Amiri, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Leroy Sané y Deniz Undav.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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