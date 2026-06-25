¡Por la clasificación! Ecuador se juega su final ante Alemania por la tercera fecha del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. La ‘Tri’ tiene un punto y tiene la obligación de ganar si quiere forzar su pase a los 16avos, ya sea como el mejor tercero o segundo en su grupo. El compromiso se realizará hoy jueves 25 de junio a las 3:00 p.m. (horario ecuatoriano) y 1:00 p.m. (PT), en el MetLife Stadium.

Te presentamos la guía de canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el partidazo entre Ecuador y Alemania, según tu localidad. El conjunto de Sebastián Beccacece necesita dar el golpe y lograr el triunfo. Otro resultado los dejará eliminados del Mundial.

Ecuador juega ante Alemania en el MetLife Stadium el jueves 25 de junio, en la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Dónde ver Ecuador vs. Alemania EN VIVO por el Mundial 2026?

Los canales que transmitirán el partido entre Ecuador y Alemania, hoy jueves 25 de junio, en Estados Unidos, México, España y América Latina.

País Canal Argentina TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+, mitelefe y Paramount+ Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. México Azteca 7, Azteca Deportes EN VIVO y ViX | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico Brasil Disney Plus Colombia Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+ Chile Chilevisión, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+ Costa Rica Teletica Canal 7, Teletica EN VIVO, TDMAX, ViX y FOX Ecuador DIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount+. Honduras Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, ViX y FOX Honduras. Nicaragua ViX, Tigo Sports y FOX Paraguay GEN y Unicanal Perú DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney Plus, Paramount+ y TV 360. Puerto Rico Telemundo y NAICOM España DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, FuboTV España y La 2 Cat Uruguay DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Fútbol de Primera Radio. Venezuela DIRECTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.

Horarios del partido Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Para que no te pierdas el juego Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 3:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 2:00 p. m.

Estados Unidos (PT): 1:00 p.m.

México (CDMX): 2:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Puerto Rico: 4:00 p.m.

República Dominicana: 4:00 p. m.

Panamá: 3:00 p. m.

Costa Rica: 2:00 p.m.

El Salvador: 2:00 p.m.

Guatemala: 2:00 p.m.

Honduras: 2:00 p.m.

Nicaragua: 2:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Chile (Santiago): 4:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Perú: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026: Posible alineación

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata.

Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Aleksandar Pavlovic, Nadiem Amiri, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Leroy Sané y Deniz Undav.