La selección de Ecuador continúa afinando detalles de cara a la Copa Mundial FIFA 2026 y este sábado 30 de mayo afrontará un nuevo desafío internacional frente a Arabia Saudita en un atractivo partido amistoso que promete captar la atención de miles de aficionados. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, y comenzará desde las 18:30 horas de Ecuador, Perú y Colombia.

La Tri, dirigida por Sebastián Beccacece, buscará seguir consolidando su idea futbolística ante una selección saudí que también apunta a llegar en óptimas condiciones al Mundial. Con figuras internacionales y gran expectativa entre los hinchas ecuatorianos en Estados Unidos y Sudamérica, el duelo genera gran interés por conocer cómo verlo desde distintos países. Si quieres saber dónde ver Ecuador vs. Arabia Saudita EN VIVO GRATIS por TV abierta y online, sigue leyendo este artículo.

Horarios de Ecuador vs. Arabia Saudita en el mundo

El amistoso internacional entre Ecuador y Arabia Saudita se jugará este sábado 30 de mayo y podrá seguirse en distintos países del mundo en horarios variados debido a las diferencias de zona horaria. El encuentro arrancará desde las 6:30 p.m. en Ecuador, Perú y Colombia, mientras que en Estados Unidos y Europa también habrá gran expectativa por ver a La Tri en acción rumbo a la Copa Mundial 2026.

Ecuador: 6:30 p.m.

Perú: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

Estados Unidos (ET): 7:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

España: 1:30 a.m. del domingo 31 de mayo

¿Dónde ver Ecuador vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy 30 de mayo?

La transmisión del amistoso entre Ecuador y Arabia Saudita apunta a estar disponible principalmente a través de El Canal del Fútbol en territorio ecuatoriano, señal que suele emitir los partidos de La Tri rumbo a las competencias internacionales.

En Ecuador, los aficionados también podrían seguir las novedades mediante plataformas online vinculadas a la señal oficial del encuentro.

¿Cómo ver ECDF EN VIVO en Ecuador?

El amistoso entre Ecuador y Arabia Saudita podrá seguirse en Ecuador a través de ECDF (El Canal del Fútbol), señal deportiva que posee los derechos de transmisión de varios partidos de La Tri y competiciones nacionales. La plataforma transmite mediante streaming online y también está disponible en algunos operadores y servicios asociados de televisión digital.

Para acceder a ECDF en Ecuador, los usuarios deben contar con una suscripción activa desde la página oficial o mediante plataformas asociadas. El servicio puede verse desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV a través de la app oficial de ECDF.

Planes y precios de ECDF en Ecuador

Actualmente, ECDF cuenta con distintos planes y modalidades de acceso:

Plan ECDF Partidos en YouTube: USD 9.99 mensuales



Plan Premium de ECDF: USD 14.99 mensuales



Algunos distribuidores y plataformas asociadas ofrecen accesos desde USD 3.99 o USD 4.99 mensuales dependiendo del paquete contratado.

¿En qué dispositivos se puede ver ECDF?

Celulares Android y iPhone

Computadoras y laptops

Smart TV

Aplicación oficial de ECDF

Canal oficial de YouTube de ECDF

Además, algunos servicios como DGO (DIRECTV GO) permiten agregar ECDF como paquete adicional para ver los partidos de Ecuador online.