La selección de Ecuador continúa afinando detalles de cara a la Copa Mundial FIFA 2026 y este sábado 30 de mayo afrontará un nuevo desafío internacional frente a Arabia Saudita en un atractivo partido amistoso que promete captar la atención de miles de aficionados. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, y comenzará desde las 18:30 horas de Ecuador, Perú y Colombia.
La Tri, dirigida por Sebastián Beccacece, buscará seguir consolidando su idea futbolística ante una selección saudí que también apunta a llegar en óptimas condiciones al Mundial. Con figuras internacionales y gran expectativa entre los hinchas ecuatorianos en Estados Unidos y Sudamérica, el duelo genera gran interés por conocer cómo verlo desde distintos países. Si quieres saber dónde ver Ecuador vs. Arabia Saudita EN VIVO GRATIS por TV abierta y online, sigue leyendo este artículo.
Horarios de Ecuador vs. Arabia Saudita en el mundo
El amistoso internacional entre Ecuador y Arabia Saudita se jugará este sábado 30 de mayo y podrá seguirse en distintos países del mundo en horarios variados debido a las diferencias de zona horaria. El encuentro arrancará desde las 6:30 p.m. en Ecuador, Perú y Colombia, mientras que en Estados Unidos y Europa también habrá gran expectativa por ver a La Tri en acción rumbo a la Copa Mundial 2026.
- Ecuador: 6:30 p.m.
- Perú: 6:30 p.m.
- Colombia: 6:30 p.m.
- Bolivia: 7:30 p.m.
- Venezuela: 7:30 p.m.
- Chile: 8:30 p.m.
- Argentina: 8:30 p.m.
- Uruguay: 8:30 p.m.
- Brasil: 8:30 p.m.
- Estados Unidos (ET): 7:30 p.m.
- México: 5:30 p.m.
- España: 1:30 a.m. del domingo 31 de mayo
¿Dónde ver Ecuador vs. Arabia Saudita EN VIVO hoy 30 de mayo?
La transmisión del amistoso entre Ecuador y Arabia Saudita apunta a estar disponible principalmente a través de El Canal del Fútbol en territorio ecuatoriano, señal que suele emitir los partidos de La Tri rumbo a las competencias internacionales.
En Ecuador, los aficionados también podrían seguir las novedades mediante plataformas online vinculadas a la señal oficial del encuentro.
¿Cómo ver ECDF EN VIVO en Ecuador?
El amistoso entre Ecuador y Arabia Saudita podrá seguirse en Ecuador a través de ECDF (El Canal del Fútbol), señal deportiva que posee los derechos de transmisión de varios partidos de La Tri y competiciones nacionales. La plataforma transmite mediante streaming online y también está disponible en algunos operadores y servicios asociados de televisión digital.
Para acceder a ECDF en Ecuador, los usuarios deben contar con una suscripción activa desde la página oficial o mediante plataformas asociadas. El servicio puede verse desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV a través de la app oficial de ECDF.
Planes y precios de ECDF en Ecuador
Actualmente, ECDF cuenta con distintos planes y modalidades de acceso:
- Plan ECDF Partidos en YouTube: USD 9.99 mensuales
- Plan Premium de ECDF: USD 14.99 mensuales
- Algunos distribuidores y plataformas asociadas ofrecen accesos desde USD 3.99 o USD 4.99 mensuales dependiendo del paquete contratado.
¿En qué dispositivos se puede ver ECDF?
- Celulares Android y iPhone
- Computadoras y laptops
- Smart TV
- Aplicación oficial de ECDF
- Canal oficial de YouTube de ECDF
Además, algunos servicios como DGO (DIRECTV GO) permiten agregar ECDF como paquete adicional para ver los partidos de Ecuador online.