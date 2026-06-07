Si hay un partido que ha generado mucha expectativa, ese, sin duda, es el Ecuador vs. Guatemala por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026. ¿Cuándo se disputará el duelo? Este domingo 7 de junio. El compromiso se disputará en el ScottsMiracle-Gro Field, y no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Ecuador vs. Guatemala en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Ecuador vs. Guatemala por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 7 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 10:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Ecuador vs. Guatemala?
Este domingo 7 de junio se podrá ver el Ecuador vs. Guatemala por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de la señal exclusiva de Canal del Fútbol en Ecuador. Por lo tanto, toma nota de ese dato y no te pierdas el gran partido que se viene.