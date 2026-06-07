Si hay un partido que ha generado mucha expectativa, ese, sin duda, es el Ecuador vs. Guatemala por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026. ¿Cuándo se disputará el duelo? Este domingo 7 de junio. El compromiso se disputará en el ScottsMiracle-Gro Field, y no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Ecuador vs. Guatemala por un amistoso previo a la Copa Mundial 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Ecuador vs. Guatemala en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Ecuador vs. Guatemala por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 7 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

España: 10:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Ecuador vs. Guatemala?

Este domingo 7 de junio se podrá ver el Ecuador vs. Guatemala por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de la señal exclusiva de Canal del Fútbol en Ecuador. Por lo tanto, toma nota de ese dato y no te pierdas el gran partido que se viene.