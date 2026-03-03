El Clásico Mundial de Béisbol 2026 reúne a 20 selecciones y se disputará en apenas 13 días de máxima intensidad. El torneo arranca el 4 de marzo con la fase de grupos y concluirá el 17 de marzo con la gran final en Miami. Si quieres ver todos los encuentros, te comparto la lista de canales de TV y plataformas online, priorizando países participantes y otros de Sudamérica y Centroamérica.
A diferencia de la temporada de MLB, aquí los protagonistas no representan franquicias, sino banderas, himnos e historias nacionales que conectan directamente con el orgullo de cada aficionado. Esa narrativa, muy parecida a la de los Juegos Olímpicos, es una de las claves del crecimiento del torneo.
Dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026
Aquí tienes una tabla unificada con los canales de TV y plataformas online que transmiten el Clásico Mundial de Béisbol 2026, priorizando países participantes y otros de Sudamérica y Centroamérica.
|País / Región
|Tipo de señal
|Canales de TV principales
|Streaming / Plataformas online relevantes
|Estados Unidos
|TV abierta / cable
|FOX, FS1, FS2, FOX Deportes
|FOX Sports App, FOX One, Tubi, Fubo (OTT)
|Canadá (inglés)
|TV cable
|Sportsnet
|Sportsnet Now (app)
|Canadá (francés)
|TV cable
|TVA Sports
|TVA+ (app)
|México
|TV abierta / cable
|TelevisaUnivision
|ViX (OTT de TelevisaUnivision)
|Puerto Rico
|TV cable
|WAPA Deportes
|WAPA Deportes app / sitio
|República Dominicana
|TV abierta / cable
|VTV32; Teleantillas 10; Coral 39 (Grupo Panorama / local)
|Plataformas de los canales; ESPN / Disney+ vía “Pan Latin America”
|Panamá
|TV abierta / cable
|RPC; TV Max (Medcom)
|Medcom Go / apps locales; ESPN / Disney+ vía “Pan Latin America”
|Nicaragua
|TV abierta
|Viva 13 / Mexisport (según versión en inglés/español)
|Streaming local del canal; ESPN / Disney+ vía “Pan Latin America”
|Cuba
|TV abierta
|Tele Rebelde
|Tele Rebelde online (cuando disponible); opciones gratuitas vía VPN
|Venezuela
|TV abierta / cable
|Televen; Venevisión
|Streaming propio de Televen/Venevisión; Tubi (partidos gratuitos)
|Colombia*
|TV cable (regional)
|ESPN (señal Pan Latin America)
|Star+/ESPN App; Disney+ (bundle deportivo donde aplique)
|Perú*
|TV cable (regional)
|ESPN (señal Pan Latin America)
|Star+/ESPN App; Disney+ (bundle deportivo donde aplique)
|Chile*
|TV cable (regional)
|ESPN (señal Pan Latin America)
|Star+/ESPN App; Disney+
|Argentina*
|TV cable (regional)
|ESPN (señal Pan Latin America)
|Star+/ESPN App; Disney+
|Uruguay*
|TV cable (regional)
|ESPN (señal Pan Latin America)
|Star+/ESPN App; Disney+
|Bolivia*
|TV cable (regional)
|ESPN (señal Pan Latin America)
|Star+/ESPN App; Disney+
|Paraguay*
|TV cable (regional)
|ESPN (señal Pan Latin America)
|Star+/ESPN App; Disney+
|Ecuador*
|TV cable (regional)
|ESPN (señal Pan Latin America)
|Star+/ESPN App; Disney+
|Centroamérica (Costa Rica, etc.)*
|TV cable (regional)
|ESPN (Pan Latin America); señales locales según operador
|Star+/ESPN App; Disney+
|Caribe (Pan-Caribe)
|TV cable
|ESPN (Pan Caribbean)
|ESPN App; Disney+
|Japón
|Streaming
|– (derechos globales de TV centralizados en streaming)
|Netflix (todos los juegos)
|Corea del Sur
|TV abierta / cable / streaming
|tvN; tvN Sports; KBS; SBS; MBC; TVING
|TVING; apps de cadenas locales
|Taiwán
|TV cable
|ELTA; EBC; Videoland; TTV
|Apps de cada operador (ELTA OTT, etc.)
|China
|TV / streaming
|BesTV; Fujian TV
|Douyin; MIGU; Tencent Video; Youku
|Oceanía (Australia, NZ)
|TV cable
|ESPN
|ESPN App; Disney+
|Países Bajos
|TV cable
|ESPN
|ESPN NL app
|Chequia
|TV abierta
|Česká Televize (ČT) / Ceska Televize
|iVysílání ČT
|Israel
|TV cable
|Sport5
|Sport5 online
|Reino Unido
|TV cable / satélite
|TNT Sports UK
|Discovery+ / TNT Sports Player
|Italia
|TV cable / satélite
|Sky Italia
|Sky Go; NOW TV
|Francia
|TV cable / satélite
|beIN Sport
|beIN CONNECT
|Alemania
|TV cable
|SportDigital+
|SportDigital+ OTT
|Hungría
|TV cable
|Sport 1
|Sport 1 OTT
|Turquía
|TV cable / streaming
|S Sport Plus
|S Sport Plus (OTT)
|MENA (Medio Oriente y N. de África)
|TV cable / satélite
|beIN Sport
|beIN CONNECT
|África Subsahariana
|TV cable
|ESPN
|ESPN App
|Mundo (aviones y barcos)
|Señal internacional
|Sport 24
|Sport 24 (sistemas de a bordo)
Grupos, sedes y candidatos a brillar
Los grupos del Clásico Mundial 2026 muestran un balance interesante entre potencias históricas y selecciones en pleno crecimiento.
|Grupo
|Sede y estadio
|Selecciones
|A
|Hiram Bithorn, San Juan
|Canadá, Colombia, Cuba, Panamá, Puerto Rico
|B
|Daikin Park, Houston
|Brasil, Gran Bretaña, Italia, México, Estados Unidos
|C
|Tokyo Dome, Tokio
|Australia, Chinese Taipei, Chequia, Japón, Corea del Sur
|D
|loanDepot park, Miami
|República Dominicana, Israel, Países Bajos, Nicaragua, Venezuela
En el Grupo A, Puerto Rico parte como favorito jugando en casa, pero Cuba, Canadá y Colombia tienen profundidad suficiente para pelear los dos cupos. El Grupo B luce como uno de los más mediáticos, con Estados Unidos, México e Italia compartiendo escenario con Brasil y Gran Bretaña en Houston.
En Asia, el Grupo C tiene a Japón como potencia consolidada, con Corea del Sur y Chinese Taipei como amenazas permanentes, mientras que Australia y Chequia pueden dar más de una sorpresa si aprovechan el pitcheo. El Grupo D, en Miami, se presenta como una auténtica “súper liga caribeña”, con República Dominicana y Venezuela al frente, acompañados por Países Bajos, Israel y Nicaragua.
Dónde y cuándo se juega el Clásico Mundial 2026
El WBC 2026 reunirá a 20 selecciones nacionales repartidas en cuatro grupos que se disputarán en sedes estratégicas de América y Asia. La fase de grupos se jugará así:
- Tokio Dome, Tokio (Japón): del 5 al 10 de marzo.
- Hiram Bithorn Stadium, San Juan (Puerto Rico): del 6 al 11 de marzo.
- Daikin Park, Houston (Estados Unidos): del 6 al 11 de marzo.
- loanDepot Park, Miami (Estados Unidos): del 6 al 11 de marzo.
Miami volverá a ser el epicentro de la fase final: allí se jugarán cuartos de final, semifinales y la gran final del 17 de marzo, tal como ocurrió en 2023. El formato mantiene el round-robin en grupos y cruces de eliminación directa en la segunda fase, lo que garantiza partidos con alta tensión competitiva desde muy temprano