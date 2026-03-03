El Clásico Mundial de Béisbol 2026 reúne a 20 selecciones y se disputará en apenas 13 días de máxima intensidad. El torneo arranca el 4 de marzo con la fase de grupos y concluirá el 17 de marzo con la gran final en Miami. Si quieres ver todos los encuentros, te comparto la lista de canales de TV y plataformas online, priorizando países participantes y otros de Sudamérica y Centroamérica.

A diferencia de la temporada de MLB, aquí los protagonistas no representan franquicias, sino banderas, himnos e historias nacionales que conectan directamente con el orgullo de cada aficionado. Esa narrativa, muy parecida a la de los Juegos Olímpicos, es una de las claves del crecimiento del torneo.

Conoce las fechas y horarios de todos los partidos del Clásico Mundial de Béisbol que dará inicio del 4 al 17 de marzo de 2026 en cuatro sedes oficiales: Tokio, San Juan, Houston y Miami. (Foto: MLB / Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Aquí tienes una tabla unificada con los canales de TV y plataformas online que transmiten el Clásico Mundial de Béisbol 2026, priorizando países participantes y otros de Sudamérica y Centroamérica.

País / Región Tipo de señal Canales de TV principales Streaming / Plataformas online relevantes Estados Unidos TV abierta / cable FOX, FS1, FS2, FOX Deportes FOX Sports App, FOX One, Tubi, Fubo (OTT) Canadá (inglés) TV cable Sportsnet Sportsnet Now (app) Canadá (francés) TV cable TVA Sports TVA+ (app) México TV abierta / cable TelevisaUnivision ViX (OTT de TelevisaUnivision) Puerto Rico TV cable WAPA Deportes WAPA Deportes app / sitio República Dominicana TV abierta / cable VTV32; Teleantillas 10; Coral 39 (Grupo Panorama / local) Plataformas de los canales; ESPN / Disney+ vía “Pan Latin America” Panamá TV abierta / cable RPC; TV Max (Medcom) Medcom Go / apps locales; ESPN / Disney+ vía “Pan Latin America” Nicaragua TV abierta Viva 13 / Mexisport (según versión en inglés/español) Streaming local del canal; ESPN / Disney+ vía “Pan Latin America” Cuba TV abierta Tele Rebelde Tele Rebelde online (cuando disponible); opciones gratuitas vía VPN Venezuela TV abierta / cable Televen; Venevisión Streaming propio de Televen/Venevisión; Tubi (partidos gratuitos)​ Colombia* TV cable (regional) ESPN (señal Pan Latin America) Star+/ESPN App; Disney+ (bundle deportivo donde aplique) Perú* TV cable (regional) ESPN (señal Pan Latin America) Star+/ESPN App; Disney+ (bundle deportivo donde aplique) Chile* TV cable (regional) ESPN (señal Pan Latin America) Star+/ESPN App; Disney+ Argentina* TV cable (regional) ESPN (señal Pan Latin America) Star+/ESPN App; Disney+ Uruguay* TV cable (regional) ESPN (señal Pan Latin America) Star+/ESPN App; Disney+ Bolivia* TV cable (regional) ESPN (señal Pan Latin America) Star+/ESPN App; Disney+ Paraguay* TV cable (regional) ESPN (señal Pan Latin America) Star+/ESPN App; Disney+ Ecuador* TV cable (regional) ESPN (señal Pan Latin America) Star+/ESPN App; Disney+ Centroamérica (Costa Rica, etc.)* TV cable (regional) ESPN (Pan Latin America); señales locales según operador Star+/ESPN App; Disney+ Caribe (Pan-Caribe) TV cable ESPN (Pan Caribbean) ESPN App; Disney+ Japón Streaming – (derechos globales de TV centralizados en streaming) Netflix (todos los juegos) Corea del Sur TV abierta / cable / streaming tvN; tvN Sports; KBS; SBS; MBC; TVING TVING; apps de cadenas locales Taiwán TV cable ELTA; EBC; Videoland; TTV Apps de cada operador (ELTA OTT, etc.) China TV / streaming BesTV; Fujian TV Douyin; MIGU; Tencent Video; Youku Oceanía (Australia, NZ) TV cable ESPN ESPN App; Disney+ Países Bajos TV cable ESPN ESPN NL app Chequia TV abierta Česká Televize (ČT) / Ceska Televize iVysílání ČT Israel TV cable Sport5 Sport5 online Reino Unido TV cable / satélite TNT Sports UK Discovery+ / TNT Sports Player Italia TV cable / satélite Sky Italia Sky Go; NOW TV Francia TV cable / satélite beIN Sport beIN CONNECT Alemania TV cable SportDigital+ SportDigital+ OTT Hungría TV cable Sport 1 Sport 1 OTT Turquía TV cable / streaming S Sport Plus S Sport Plus (OTT) MENA (Medio Oriente y N. de África) TV cable / satélite beIN Sport beIN CONNECT África Subsahariana TV cable ESPN ESPN App Mundo (aviones y barcos) Señal internacional Sport 24 Sport 24 (sistemas de a bordo)

Grupos, sedes y candidatos a brillar

Los grupos del Clásico Mundial 2026 muestran un balance interesante entre potencias históricas y selecciones en pleno crecimiento.

Grupo Sede y estadio Selecciones A Hiram Bithorn, San Juan Canadá, Colombia, Cuba, Panamá, Puerto Rico B Daikin Park, Houston Brasil, Gran Bretaña, Italia, México, Estados Unidos C Tokyo Dome, Tokio Australia, Chinese Taipei, Chequia, Japón, Corea del Sur D loanDepot park, Miami República Dominicana, Israel, Países Bajos, Nicaragua, Venezuela

En el Grupo A, Puerto Rico parte como favorito jugando en casa, pero Cuba, Canadá y Colombia tienen profundidad suficiente para pelear los dos cupos. El Grupo B luce como uno de los más mediáticos, con Estados Unidos, México e Italia compartiendo escenario con Brasil y Gran Bretaña en Houston.

En Asia, el Grupo C tiene a Japón como potencia consolidada, con Corea del Sur y Chinese Taipei como amenazas permanentes, mientras que Australia y Chequia pueden dar más de una sorpresa si aprovechan el pitcheo. El Grupo D, en Miami, se presenta como una auténtica “súper liga caribeña”, con República Dominicana y Venezuela al frente, acompañados por Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Dónde y cuándo se juega el Clásico Mundial 2026

El WBC 2026 reunirá a 20 selecciones nacionales repartidas en cuatro grupos que se disputarán en sedes estratégicas de América y Asia. La fase de grupos se jugará así:

Tokio Dome, Tokio (Japón): del 5 al 10 de marzo.

del 5 al 10 de marzo. Hiram Bithorn Stadium, San Juan (Puerto Rico): del 6 al 11 de marzo.

del 6 al 11 de marzo. Daikin Park, Houston (Estados Unidos) : del 6 al 11 de marzo.

: del 6 al 11 de marzo. loanDepot Park, Miami (Estados Unidos): del 6 al 11 de marzo.

Miami volverá a ser el epicentro de la fase final: allí se jugarán cuartos de final, semifinales y la gran final del 17 de marzo, tal como ocurrió en 2023. El formato mantiene el round-robin en grupos y cruces de eliminación directa en la segunda fase, lo que garantiza partidos con alta tensión competitiva desde muy temprano