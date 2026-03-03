Conoce qué canales de televisión y streaming online pasan todos los partidos del Clásico Mundial de Béisbol desde el 4 al 17 de marzo del 2026. (Foto: WBC / Composición Mag)
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 reúne a 20 selecciones y se disputará en apenas 13 días de máxima intensidad. El torneo arranca el 4 de marzo con la fase de grupos y concluirá el 17 de marzo con la gran final en Miami. Si quieres ver todos los encuentros, te comparto la lista de canales de TV y plataformas online, priorizando países participantes y otros de Sudamérica y Centroamérica.

A diferencia de la temporada de MLB, aquí los protagonistas no representan franquicias, sino banderas, himnos e historias nacionales que conectan directamente con el orgullo de cada aficionado. Esa narrativa, muy parecida a la de los Juegos Olímpicos, es una de las claves del crecimiento del torneo.

Dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Aquí tienes una tabla unificada con los canales de TV y plataformas online que transmiten el Clásico Mundial de Béisbol 2026, priorizando países participantes y otros de Sudamérica y Centroamérica.

País / RegiónTipo de señalCanales de TV principalesStreaming / Plataformas online relevantes
Estados UnidosTV abierta / cableFOX, FS1, FS2, FOX DeportesFOX Sports App, FOX One, Tubi, Fubo (OTT)
Canadá (inglés)TV cableSportsnetSportsnet Now (app)
Canadá (francés)TV cableTVA SportsTVA+ (app)
MéxicoTV abierta / cableTelevisaUnivisionViX (OTT de TelevisaUnivision)
Puerto RicoTV cableWAPA DeportesWAPA Deportes app / sitio
República DominicanaTV abierta / cableVTV32; Teleantillas 10; Coral 39 (Grupo Panorama / local)Plataformas de los canales; ESPN / Disney+ vía “Pan Latin America”
PanamáTV abierta / cableRPC; TV Max (Medcom)Medcom Go / apps locales; ESPN / Disney+ vía “Pan Latin America”
NicaraguaTV abiertaViva 13 / Mexisport (según versión en inglés/español)Streaming local del canal; ESPN / Disney+ vía “Pan Latin America”
CubaTV abiertaTele RebeldeTele Rebelde online (cuando disponible); opciones gratuitas vía VPN
VenezuelaTV abierta / cableTeleven; VenevisiónStreaming propio de Televen/Venevisión; Tubi (partidos gratuitos)​
Colombia*TV cable (regional)ESPN (señal Pan Latin America)Star+/ESPN App; Disney+ (bundle deportivo donde aplique)
Perú*TV cable (regional)ESPN (señal Pan Latin America)Star+/ESPN App; Disney+ (bundle deportivo donde aplique)
Chile*TV cable (regional)ESPN (señal Pan Latin America)Star+/ESPN App; Disney+
Argentina*TV cable (regional)ESPN (señal Pan Latin America)Star+/ESPN App; Disney+
Uruguay*TV cable (regional)ESPN (señal Pan Latin America)Star+/ESPN App; Disney+
Bolivia*TV cable (regional)ESPN (señal Pan Latin America)Star+/ESPN App; Disney+
Paraguay*TV cable (regional)ESPN (señal Pan Latin America)Star+/ESPN App; Disney+
Ecuador*TV cable (regional)ESPN (señal Pan Latin America)Star+/ESPN App; Disney+
Centroamérica (Costa Rica, etc.)*TV cable (regional)ESPN (Pan Latin America); señales locales según operadorStar+/ESPN App; Disney+
Caribe (Pan-Caribe)TV cableESPN (Pan Caribbean)ESPN App; Disney+
JapónStreaming– (derechos globales de TV centralizados en streaming)Netflix (todos los juegos)
Corea del SurTV abierta / cable / streamingtvN; tvN Sports; KBS; SBS; MBC; TVINGTVING; apps de cadenas locales
TaiwánTV cableELTA; EBC; Videoland; TTVApps de cada operador (ELTA OTT, etc.)
ChinaTV / streamingBesTV; Fujian TVDouyin; MIGU; Tencent Video; Youku
Oceanía (Australia, NZ)TV cableESPNESPN App; Disney+
Países BajosTV cableESPNESPN NL app
ChequiaTV abiertaČeská Televize (ČT) / Ceska TelevizeiVysílání ČT
IsraelTV cableSport5Sport5 online
Reino UnidoTV cable / satéliteTNT Sports UKDiscovery+ / TNT Sports Player
ItaliaTV cable / satéliteSky ItaliaSky Go; NOW TV
FranciaTV cable / satélitebeIN SportbeIN CONNECT
AlemaniaTV cableSportDigital+SportDigital+ OTT
HungríaTV cableSport 1Sport 1 OTT
TurquíaTV cable / streamingS Sport PlusS Sport Plus (OTT)
MENA (Medio Oriente y N. de África)TV cable / satélitebeIN SportbeIN CONNECT
África SubsaharianaTV cableESPNESPN App
Mundo (aviones y barcos)Señal internacionalSport 24Sport 24 (sistemas de a bordo)

Grupos, sedes y candidatos a brillar

Los grupos del Clásico Mundial 2026 muestran un balance interesante entre potencias históricas y selecciones en pleno crecimiento.

GrupoSede y estadioSelecciones
AHiram Bithorn, San JuanCanadá, Colombia, Cuba, Panamá, Puerto Rico
BDaikin Park, HoustonBrasil, Gran Bretaña, Italia, México, Estados Unidos
CTokyo Dome, TokioAustralia, Chinese Taipei, Chequia, Japón, Corea del Sur
DloanDepot park, MiamiRepública Dominicana, Israel, Países Bajos, Nicaragua, Venezuela

En el Grupo A, Puerto Rico parte como favorito jugando en casa, pero Cuba, Canadá y Colombia tienen profundidad suficiente para pelear los dos cupos. El Grupo B luce como uno de los más mediáticos, con Estados Unidos, México e Italia compartiendo escenario con Brasil y Gran Bretaña en Houston.

En Asia, el Grupo C tiene a Japón como potencia consolidada, con Corea del Sur y Chinese Taipei como amenazas permanentes, mientras que Australia y Chequia pueden dar más de una sorpresa si aprovechan el pitcheo. El Grupo D, en Miami, se presenta como una auténtica “súper liga caribeña”, con República Dominicana y Venezuela al frente, acompañados por Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Dónde y cuándo se juega el Clásico Mundial 2026

El WBC 2026 reunirá a 20 selecciones nacionales repartidas en cuatro grupos que se disputarán en sedes estratégicas de América y Asia. La fase de grupos se jugará así:

  • Tokio Dome, Tokio (Japón): del 5 al 10 de marzo.
  • Hiram Bithorn Stadium, San Juan (Puerto Rico): del 6 al 11 de marzo.
  • Daikin Park, Houston (Estados Unidos): del 6 al 11 de marzo.
  • loanDepot Park, Miami (Estados Unidos): del 6 al 11 de marzo.

Miami volverá a ser el epicentro de la fase final: allí se jugarán cuartos de final, semifinales y la gran final del 17 de marzo, tal como ocurrió en 2023. El formato mantiene el round-robin en grupos y cruces de eliminación directa en la segunda fase, lo que garantiza partidos con alta tensión competitiva desde muy temprano

