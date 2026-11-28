El desfile de Macy’s por Thanksgiving 2026 se podrá ver el sábado 28 de noviembre por NBC y Telemundo en televisión, y por Peacock en streaming. La transmisión está anunciada de 8:30 a. m. a 12:00 p. m. en todos los husos horarios. Para quienes celebran el Día de Acción de Gracias en español, Telemundo ofrecerá una cobertura con sus propios presentadores.

Esta edición tendrá un atractivo especial: será la número 100 del Macy’s Thanksgiving Day Parade. Si quieres acompañar el desayuno familiar con los globos gigantes, las carrozas y las actuaciones musicales, aquí tienes las opciones oficiales y las precisiones necesarias para encontrar la señal donde vives.

¿Qué canales transmitirán el desfile de Thanksgiving 2026?

NBC emitirá la cobertura en inglés, mientras que Telemundo ofrecerá la transmisión en español con Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow. Peacock será la alternativa oficial para seguir el evento por internet sin depender de sintonizar un canal en el televisor. Estas son las tres ventanas anunciadas por los organizadores para el público estadounidense.

El número del canal no es igual en todo Estados Unidos: debes identificar la estación correspondiente a tu ciudad y comprobar su ubicación en la guía de tu operador. NBC mantiene un directorio oficial de afiliadas organizado por estados, útil para localizar la emisora de tu mercado.

Qué canales TV y señal Online ver el Macy’s por Thanksgiving EN VIVO en Estados Unidos

La siguiente tabla reúne los 50 estados y Washington D. C. por grupos para facilitar la consulta. Las cadenas que transmiten el evento son las mismas; lo que debes verificar localmente es la estación disponible y el acceso mediante tu proveedor. La recepción de una cadena no debe interpretarse como una frecuencia única para todo el estado.

Estados o jurisdicción Canales de TV que debes buscar Señal online Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Delaware, Florida, Georgia, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occidental y Washington D. C. NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Alabama, Kentucky, Misisipi y Tennessee NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Illinois, Indiana, Michigan, Ohio y Wisconsin NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Iowa, Kansas, Minnesota, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Arkansas, Luisiana, Oklahoma y Texas NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado California, Oregón y Washington NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Alaska y Hawái NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado

¿A qué hora empieza y cómo comprobar tu señal?

Macy’s anuncia la emisión de 8:30 a. m. a mediodía en todos los husos horarios. Sin embargo, esa indicación no significa que todas las emisiones locales ocurran simultáneamente con Nueva York. Para evitar confusiones entre la cobertura en directo y la programación ajustada a cada zona, comprueba la guía de tu estación o plataforma.

Alabama: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Alaska: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Arizona: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Arkansas: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

California: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Carolina del Norte: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Carolina del Sur: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Colorado: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Connecticut: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Dakota del Norte: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Dakota del Sur: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Delaware: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Florida: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Georgia: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Hawái: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Idaho: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Illinois: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Indiana: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Iowa: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Kansas: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Kentucky: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Luisiana: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Maine: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Maryland: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Massachusetts: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Michigan: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Minnesota: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Misisipi: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Misuri: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Montana: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Nebraska: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Nevada: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Nueva Jersey: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Nueva York: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Nuevo Hampshire: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Nuevo México: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Ohio: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Oklahoma: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Oregón: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Pensilvania: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Rhode Island: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Tennessee: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Texas: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Utah: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Vermont: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Virginia: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Virginia Occidental: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Washington: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Wisconsin: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

Wyoming: de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.