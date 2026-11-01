El Maratón de Nueva York 2026 reúne este domingo 1 de noviembre a cerca de 60.000 corredores en una de las pruebas de atletismo más emblemáticas del calendario internacional. El recorrido atraviesa Staten Island, Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan, antes de concluir en Central Park.

La edición de este año conmemora los 50 años del trazado que incorporó por primera vez a los cinco distritos de la ciudad. Los campeones defensores Benson Kipruto y Hellen Obiri encabezan las categorías élite, en una jornada que también tendrá a miles de participantes aficionados.

¿Cuál es el horario del Maratón de Nueva York 2026?

La carrera se disputa este domingo 1 de noviembre y tendrá diferentes horarios de salida, según la categoría. Las pruebas profesionales en silla de ruedas abrirán la jornada; después partirán las mujeres élite, los hombres élite y los corredores distribuidos en cinco grupos.

Horario de salida del Maratón de Nueva York 2026:

Categoría Hora de salida Silla de ruedas masculina profesional 8:00 a. m. Silla de ruedas femenina profesional 8:02 a. m. Handcycle y atletas seleccionados con discapacidad 8:22 a. m. Mujeres élite 8:35 a. m. Hombres élite 9:05 a. m. Ola 1 9:10 a. m. Ola 2 9:45 a. m. Ola 3 10:20 a. m. Ola 4 10:55 a. m. Ola 5 11:30 a. m.

Todos los horarios corresponden a la hora del Este de Estados Unidos (ET).

¿En qué canal transmiten el Maratón de Nueva York 2026 en Estados Unidos?

La transmisión nacional de la competencia estará disponible en ESPN2, de 8:00 a. m. a 11:30 a. m. ET. El mismo bloque podrá seguirse mediante ESPN Unlimited.

En el área metropolitana de Nueva York, la señal local ABC7/WABC-TV transmitirá la carrera entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. ET. La cobertura previa comenzará una hora antes, a las 7:00 a. m.

Además, ABC emitirá el programa especial Live from the TCS New York City Marathon de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. ET.

¿Dónde ver el Maratón de Nueva York 2026 EN VIVO por streaming?

Los espectadores de Estados Unidos podrán seguir la competencia por ESPN Unlimited. El servicio ofrecerá una cobertura previa de 7:00 a. m. a 8:00 a. m. ET, la transmisión principal de 8:00 a. m. a 11:30 a. m. y contenido adicional hasta la 1:00 p. m.

La señal en español también estará disponible en ESPN Unlimited, de 8:00 a. m. a 11:30 a. m. ET. Por su parte, ESPN Deportes programará una retransmisión el lunes 2 de noviembre, a las 8:00 a. m. ET.

En Nueva York, otra alternativa será la aplicación ABC 7 New York. Tanto esta plataforma como ABC7NY.com ofrecerán una cámara dedicada a la línea de meta entre las 10:30 a. m. y las 6:00 p. m. ET.

¿Cómo seguir a los corredores del Maratón de Nueva York 2026?

La aplicación oficial de New York Road Runners (NYRR) permite consultar el seguimiento en vivo de los participantes, las clasificaciones y los datos esenciales de la jornada. También incluye transmisiones continuas de las cuatro categorías profesionales, una opción para quienes desean seguir la evolución de los atletas durante el recorrido.

¿Qué canales transmiten el Maratón de Nueva York 2026 en otros países?

La organización confirmó a ESPN International como socio de transmisión para México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. En España, los canales asociados son TVE y TV3.

La lista internacional también incluye a Eurosport para Europa, India y el Sudeste Asiático; TSN en Canadá; Fox Sports en Australia; L’Équipe en Francia; y SuperSport en África subsahariana. La disponibilidad de cada señal y sus opciones digitales depende del país y del operador.