Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el partido El Salvador - Corea del Sur por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el partido El Salvador - Corea del Sur por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Si hay un partido que ha generado bastante expectativa, ese, sin duda, es el duelo El Salvador - Corea del Sur por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026. ¿Cuándo se disputará el compromiso? Este miércoles 03 de junio. El encuentro se disputará en el America First Field, y no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el choque EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido El Salvador - Corea del Sur por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El partido El Salvador - Corea del Sur por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido El Salvador - Corea del Sur en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego El Salvador - Corea del Sur por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026 este miércoles 03 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 9:00 pm                                   
  • Estados Unidos (CT): 8:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 7:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 6:00 pm
  • México (CDMX): 7:00 pm
  • España: 3:00 am del jueves 04 de junio
  • Puerto Rico: 9:00 pm
  • Panamá: 8:00 pm                     
  • Costa Rica: 7:00 pm
  • República Dominicana: 9:00 pm
  • El Salvador: 7:00 pm
  • Guatemala: 7:00 pm
  • Honduras: 7:00 pm
  • Nicaragua: 7:00 pm
  • Argentina: 10:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 10:00 pm
  • Uruguay: 10:00 pm
  • Chile (Santiago): 9:00 pm
  • Paraguay: 10:00 pm
  • Bolivia: 9:00 pm
  • Venezuela: 9:00 pm
  • Ecuador: 8:00 pm
  • Perú: 8:00 pm
  • Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido El Salvador - Corea del Sur?

Este miércoles 03 de junio se podrá ver el partido El Salvador - Corea del Sur por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: BYU TV
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone
  • Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO
  • Corea del Sur: TV Chosun, TVN, TVING, Coupang Play
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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