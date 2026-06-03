Si hay un partido que ha generado bastante expectativa, ese, sin duda, es el duelo El Salvador - Corea del Sur por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026. ¿Cuándo se disputará el compromiso? Este miércoles 03 de junio. El encuentro se disputará en el America First Field, y no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el choque EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido El Salvador - Corea del Sur en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego El Salvador - Corea del Sur por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026 este miércoles 03 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- España: 3:00 am del jueves 04 de junio
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 9:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido El Salvador - Corea del Sur?
Este miércoles 03 de junio se podrá ver el partido El Salvador - Corea del Sur por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: BYU TV
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone
- Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO
- Corea del Sur: TV Chosun, TVN, TVING, Coupang Play