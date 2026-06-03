Si hay un partido que ha generado bastante expectativa, ese, sin duda, es el duelo El Salvador - Corea del Sur por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026. ¿Cuándo se disputará el compromiso? Este miércoles 03 de junio. El encuentro se disputará en el America First Field, y no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el choque EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido El Salvador - Corea del Sur por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido El Salvador - Corea del Sur en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego El Salvador - Corea del Sur por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial 2026 este miércoles 03 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

España: 3:00 am del jueves 04 de junio

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido El Salvador - Corea del Sur?

Este miércoles 03 de junio se podrá ver el partido El Salvador - Corea del Sur por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: BYU TV

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone

Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO

Corea del Sur: TV Chosun, TVN, TVING, Coupang Play