Finalizada la jornada de viernes, la actividad de las Eliminatorias de la Concacaf continúa con el enfrentamiento entre Guatemala y El Salvador por la fecha 4 del Grupo A, este martes 14 de octubre desde las 20:00 horas local en el Estadio Cuscatlán . Este será su segundo encuentro en menos de un mes, y la Selección Nacional llega con el objetivo de recuperar los tres puntos perdidos ante El Salvador en su casa el pasado septiembre. Conoce la hora exacta por país, en qué canales de televisión y dónde ver online el partido en vivo desde cualquier dispositivo móvil.

Con el ánimo de cobrarse la afrenta de la primera jornada, Guatemala visita a El Salvador con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos perdidos en casa. Este intenso choque por el Grupo A de la Eliminatoria de Concacaf 2025 es crucial, ya que el resultado definirá las posibilidades de ambos equipos para seguir en la lucha por un cupo al Mundial 2026.

Dónde ver El Salvador vs. Guatemala EN VIVO GRATIS por TV y Online

Podrás sintonizar el partido de El Salvador contra Guatemala en vivo a través de distintas cadenas, dependiendo de tu ubicación. A continuación, se detallan las opciones de visualización para El Salvador, Guatemala, Estados Unidos y la región de Sudamérica.

Guatemala: Tigo Sports

El Salvador: Canal 4

Estados Unidos (en español): Telexitos

Estados Unidos (en inglés): CBS Sports Network – Golazo – Paramount+

– – Sudamérica: YouTube Concacaf

A qué hora juega El Salvador vs. Guatemala por la fecha 4 de las Eliminatorias

Revisa los horarios por país para ver el partido clave entre El Salvador vs. Guatemala EN VIVO GRATIS este martes 14 de octubre desde el Estadio Cuscatlán .

Guatemala: 20:00 horas

El Salvador: 20:00 horas

México: 20:00 horas

Nicaragua: 20:00 horas

Estados Unidos: 22:00 hora Este / 21:00 hora Centro / 20:00 hora Montaña / 19:00 hora Pacífico

Colombia: 21:00 horas

Alineaciones posibles de El Salvador vs. Guatemala

El Salvador: Mario González, Jefferson Valladares, Julio Sibrián, Roberto Domínguez, Adán Clímaco, Darwin Cerén, Bryan Landaverde, Mauricio Cerritos, Ronald Rodríguez, Brayan Gil y Styven Vásquez DT: Hernán ‘Bolillo’ Gómez.

Guatemala: Nicholas Hagen, Aarón Herrera, Nicolás Samayoa, José Carlos Pinto, José Morales, José Mario Rosales, Stheven Robles, Antonio López, Óscar Santis, Jonathan Franco, Rubio Rubín DT: Luis Fernando Tena.