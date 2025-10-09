La tercera jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 (México, Canadá, EE. UU.) tendrá un partido clave en San Salvador. El Salvador será anfitrión y juega contra Panamá el viernes 10 de octubre en el estadio Cuscatlán, a partir de las 21:00 horas del Este . Si te encuentras en Estados Unidos, te comparto la lista de horarios, canales de TV y por dónde ver el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

La selección salvadoreña, comandada por el técnico colombiano Hernán “el Bolillo” Gómez, ocupa la segunda posición en las clasificatorias mundialistas. Este puesto se da tras un balance de una victoria 0-1 en Guatemala y una posterior derrota 1-2 como local ante Surinam en las dos primeras fechas.

Por su parte, los Canaleros iniciaron la fase final de las eliminatorias mundialistas con dos empates: un 0-0 de visita frente a Surinam y un 1-1 en casa contra Guatemala. Esto ocurre a pesar de que “la Roja” era vista como el equipo más fuerte del Grupo A antes de que comenzaran los partidos.

Dónde ver El Salvador - Panamá EN VIVO ONLINE por Eliminatorias

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido en vivo online entre El Salvador vs. Panamá, podrás hacerlo por Paramount+ vía streaming online, este viernes 10 de octubre a partir de las 21:00 ET en el estadio Cuscatlán, San Salvador, por la jornada 3 de las Eliminatorias CONCACAF 2025.Estados Unidos Paramount+Panamá TVMAX (Canal 9) y RPC TV (Canal 4)El Salvador TCS (Canal 4).

PAÍS CANAL TV / ONLINE Estados Unidos Paramount+ Panamá TVMAX (Canal 9) y RPC TV (Canal 4) El Salvador TCS (Canal 4)

¿A qué hora juega El Salvador vs. Panamá (10 oct. 2025)?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Honduras vs. Costa Rica, por las Eliminatorias CONCACAF 2025.

Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Estados Unidos: 21.00 (tiempo del Este de EE.UU.), 20.00 (Centro) y 18.00 (Pacífico)

Posibles alineaciones de El Salvador y Panamá por Eliminatorias

El Salvador: Mario González, Diego Flores, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Henry Romero, Jefferson Valladares, Bryan Landaverde, Marcelo Díaz, Joshua Pérez, Brayan Fil y Nathan Ordaz.

Panamá: Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez, Aníbal Godoy, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, José Luis Rodríguez, Cecilio Waterman.