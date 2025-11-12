Surinam se prepara para recibir a El Salvador este jueves 13 de noviembre, a partir de las 7:00 p.m. (hora local), en el Estadio Franklin Essed de Paramaribo, en un crucial encuentro de las Eliminatorias Concacaf 2026 que promete alta intensidad. Los anfitriones, dirigidos por talentos de origen neerlandés como Jean-Paul Boetius, Justin Lonwijk y Kenneth Paal, tienen la moral alta tras haber ganado el último enfrentamiento entre ambas selecciones por 2-1, con un gol decisivo de Dhoraso Klas en los minutos finales. La ofensiva de Surinam, liderada por los peligrosos delanteros Sheraldo Becker y Jaden Montnor, se destaca por su capacidad de desborde y su amenaza constante en el área, siendo clave para la victoria. Por su parte, El Salvador buscará revertir su suerte, apoyándose en la creatividad y potencia de su principal figura, el delantero del LAFC Nathan Ordaz, quien ha sumado tres asistencias en los últimos seis partidos de su selección. Este duelo es vital para ambos equipos en su camino hacia el Mundial 2026. A continuación, te detallamos cómo y dónde seguir la transmisión por TV y online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver El Salvador — Surinam EN VIVO por TV y Streaming Online

El juego El Salvador vs. Surinam se jugará el jueves 13 de noviembre a las 8:00 PM, hora local, en el Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo, Surinam, por la Ronda Final de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Concacaf GO, Concacaf YouTube Sudamérica Concacaf GO, Concacaf YouTube México Azteca Deportes En Vivo Estados Unidos Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, CBS Sports Network y UNIVERSO

¿A qué hora juega El Salvador — Surinam (13 nov. 2025)?

Revisa los horarios por país para ver el partido entre El Salvador - Surinam por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2025 en el Estadio Franklin Essed de Surinam.

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Estados Unidos: 19:00 (tiempo del Este de EE.UU.), 18:00 (Centro) y 16:00 (Pacífico)