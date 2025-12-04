El sorteo de la Copa Mundial 2026 se realizará en Washington DC el viernes 5 de diciembre, a partir de las 12 p. m. ET/9 a. m. PT , y los países de todo el mundo estarán esperando ansiosamente para descubrir a quién se enfrentarán el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Conocemos 42 de los 48 equipos que se han clasificado, y los seis equipos finales se decidirán en marzo del próximo año. Te explico cómo ver por TV, dónde ver en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

¿Dónde ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026 EN VIVO?

La transmisión oficial global es a través de las plataformas digitales de la FIFA, lo cual es una excelente opción universal.

Región País Canal(es) de Televisión Plataforma(s) de Streaming (Online) Cobertura Global Mundial N/A FIFA.com, FIFA+ (App y Web), Canal de YouTube oficial de la FIFA Norteamérica Estados Unidos FOX, Telemundo, Universo Peacock, FOX Sports App/Web, Fubo México Canal 2 (Las Estrellas), Canal 5, TUDN ViX (TelevisaUnivision), TUDN App/Web Canadá TSN TSN (App/Web) América Central El Salvador N/A Tigo Sports El Salvador Guatemala Canal 3, Canal 11 Tigo Sports App & Web Guatemala Honduras Televicentro N/A Sudamérica Argentina DirecTV Sports (DSPORTS), TV Pública, Telefe, TyC Sports DGO (DirecTV Go), Flow, Telefe/TyC Sports Streaming Colombia DirecTV Sports (DSPORTS), Caracol, RCN, Win Sports DGO (DirecTV Go), Plataformas de streaming de Caracol/RCN/Win Perú DirecTV Sports (DSPORTS), Latina DGO (DirecTV Go), Latina.pe (Web), RPP Noticias (Web/App) Chile DirecTV Sports (DSPORTS), Chilevisión DGO (DirecTV Go), Chilevisión Web Ecuador Teleamazonas, DirecTV Sports (DSPORTS) DGO (DirecTV Go), Teleamazonas (Web/App) Venezuela Televen, DirecTV Sports (DSPORTS) DGO (DirecTV Go), Televen (Web/App) Uruguay DirecTV Sports (DSPORTS) DGO (DirecTV Go) Bolivia DirecTV Sports (DSPORTS) DGO (DirecTV Go) Paraguay Trece, Unicanal, GEN, Popu TV N/A Europa España RTVE (A falta de confirmación oficial) RTVE Play, Plataformas de Mediapro Reino Unido BBC, ITV BBC iPlayer, ITVX Alemania N/A Plataformas de TV/Streaming de Deutsche Telekom Suiza SRF DGO Asia y África Corea del Sur JTBC N/A Oriente Medio y África del Norte beIN Sports beIN Connect, TOD África subsahariana SuperSport SuperSport (App/Web)

FIFA+ y YouTube: Para casi cualquier país donde la transmisión local no esté confirmada o sea de pago, las plataformas digitales de la FIFA son la opción más segura y a menudo gratuita.

