El sorteo de la Copa Mundial 2026 se realizará en Washington DC el viernes 5 de diciembre, a partir de las 12 p. m. ET/9 a. m. PT, y los países de todo el mundo estarán esperando ansiosamente para descubrir a quién se enfrentarán el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Conocemos 42 de los 48 equipos que se han clasificado, y los seis equipos finales se decidirán en marzo del próximo año. Te explico cómo ver por TV, dónde ver en directo online desde cualquier dispositivo móvil.
¿Dónde ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026 EN VIVO?
La transmisión oficial global es a través de las plataformas digitales de la FIFA, lo cual es una excelente opción universal.
|Región
|País
|Canal(es) de Televisión
|Plataforma(s) de Streaming (Online)
|Cobertura Global
|Mundial
|N/A
|FIFA.com, FIFA+ (App y Web), Canal de YouTube oficial de la FIFA
|Norteamérica
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo
|Peacock, FOX Sports App/Web, Fubo
|México
|Canal 2 (Las Estrellas), Canal 5, TUDN
|ViX (TelevisaUnivision), TUDN App/Web
|Canadá
|TSN
|TSN (App/Web)
|América Central
|El Salvador
|N/A
|Tigo Sports El Salvador
|Guatemala
|Canal 3, Canal 11
|Tigo Sports App & Web Guatemala
|Honduras
|Televicentro
|N/A
|Sudamérica
|Argentina
|DirecTV Sports (DSPORTS), TV Pública, Telefe, TyC Sports
|DGO (DirecTV Go), Flow, Telefe/TyC Sports Streaming
|Colombia
|DirecTV Sports (DSPORTS), Caracol, RCN, Win Sports
|DGO (DirecTV Go), Plataformas de streaming de Caracol/RCN/Win
|Perú
|DirecTV Sports (DSPORTS), Latina
|DGO (DirecTV Go), Latina.pe (Web), RPP Noticias (Web/App)
|Chile
|DirecTV Sports (DSPORTS), Chilevisión
|DGO (DirecTV Go), Chilevisión Web
|Ecuador
|Teleamazonas, DirecTV Sports (DSPORTS)
|DGO (DirecTV Go), Teleamazonas (Web/App)
|Venezuela
|Televen, DirecTV Sports (DSPORTS)
|DGO (DirecTV Go), Televen (Web/App)
|Uruguay
|DirecTV Sports (DSPORTS)
|DGO (DirecTV Go)
|Bolivia
|DirecTV Sports (DSPORTS)
|DGO (DirecTV Go)
|Paraguay
|Trece, Unicanal, GEN, Popu TV
|N/A
|Europa
|España
|RTVE (A falta de confirmación oficial)
|RTVE Play, Plataformas de Mediapro
|Reino Unido
|BBC, ITV
|BBC iPlayer, ITVX
|Alemania
|N/A
|Plataformas de TV/Streaming de Deutsche Telekom
|Suiza
|SRF
|DGO
|Asia y África
|Corea del Sur
|JTBC
|N/A
|Oriente Medio y África del Norte
|beIN Sports
|beIN Connect, TOD
|África subsahariana
|SuperSport
|SuperSport (App/Web)
- FIFA+ y YouTube: Para casi cualquier país donde la transmisión local no esté confirmada o sea de pago, las plataformas digitales de la FIFA son la opción más segura y a menudo gratuita.
- DirecTV Sports (DSPORTS) y DGO: En muchos países de Sudamérica (Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela), DirecTV Sports suele ser el canal clave y su servicio de streaming DGO (DirecTV Go) es fundamental para ver online.
- ViX: Para el público en México y Estados Unidos (audiencia hispana), ViX de TelevisaUnivision es la plataforma de streaming principal y a menudo gratuita para el evento.