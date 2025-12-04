Dónde y cómo ver por TV y streaming online el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en vivo este viernes 5 de diciembre. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
Dónde y cómo ver por TV y streaming online el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en vivo este viernes 5 de diciembre. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El sorteo de la Copa Mundial 2026 se realizará en Washington DC el viernes 5 de diciembre, a partir de las 12 p. m. ET/9 a. m. PT, y los países de todo el mundo estarán esperando ansiosamente para descubrir a quién se enfrentarán el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Conocemos 42 de los 48 equipos que se han clasificado, y los seis equipos finales se decidirán en marzo del próximo año. Te explico cómo ver por TV, dónde ver en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

¿Dónde ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026 EN VIVO?

La transmisión oficial global es a través de las plataformas digitales de la FIFA, lo cual es una excelente opción universal.

RegiónPaísCanal(es) de TelevisiónPlataforma(s) de Streaming (Online)
Cobertura GlobalMundialN/AFIFA.com, FIFA+ (App y Web), Canal de YouTube oficial de la FIFA
NorteaméricaEstados UnidosFOX, Telemundo, UniversoPeacock, FOX Sports App/Web, Fubo
MéxicoCanal 2 (Las Estrellas), Canal 5, TUDNViX (TelevisaUnivision), TUDN App/Web
CanadáTSNTSN (App/Web)
América CentralEl SalvadorN/ATigo Sports El Salvador
GuatemalaCanal 3, Canal 11Tigo Sports App & Web Guatemala
HondurasTelevicentroN/A
SudaméricaArgentinaDirecTV Sports (DSPORTS), TV Pública, Telefe, TyC SportsDGO (DirecTV Go), Flow, Telefe/TyC Sports Streaming
ColombiaDirecTV Sports (DSPORTS), Caracol, RCN, Win SportsDGO (DirecTV Go), Plataformas de streaming de Caracol/RCN/Win
PerúDirecTV Sports (DSPORTS), LatinaDGO (DirecTV Go), Latina.pe (Web), RPP Noticias (Web/App)
ChileDirecTV Sports (DSPORTS), ChilevisiónDGO (DirecTV Go), Chilevisión Web
EcuadorTeleamazonas, DirecTV Sports (DSPORTS)DGO (DirecTV Go), Teleamazonas (Web/App)
VenezuelaTeleven, DirecTV Sports (DSPORTS)DGO (DirecTV Go), Televen (Web/App)
UruguayDirecTV Sports (DSPORTS)DGO (DirecTV Go)
BoliviaDirecTV Sports (DSPORTS)DGO (DirecTV Go)
ParaguayTrece, Unicanal, GEN, Popu TVN/A
EuropaEspañaRTVE (A falta de confirmación oficial)RTVE Play, Plataformas de Mediapro
Reino UnidoBBC, ITVBBC iPlayer, ITVX
AlemaniaN/APlataformas de TV/Streaming de Deutsche Telekom
SuizaSRFDGO
Asia y ÁfricaCorea del SurJTBCN/A
Oriente Medio y África del NortebeIN SportsbeIN Connect, TOD
África subsaharianaSuperSportSuperSport (App/Web)
  • FIFA+ y YouTube: Para casi cualquier país donde la transmisión local no esté confirmada o sea de pago, las plataformas digitales de la FIFA son la opción más segura y a menudo gratuita.
  • DirecTV Sports (DSPORTS) y DGO: En muchos países de Sudamérica (Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela), DirecTV Sports suele ser el canal clave y su servicio de streaming DGO (DirecTV Go) es fundamental para ver online.
  • ViX: Para el público en México y Estados Unidos (audiencia hispana), ViX de TelevisaUnivision es la plataforma de streaming principal y a menudo gratuita para el evento.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC