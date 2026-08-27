La Champions League 2026/27 entra en una etapa decisiva con el sorteo de la fase liga, programado para este jueves 27 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco. Los 36 clubes clasificados conocerán el camino que deberán recorrer en la primera fase del torneo, con ocho rivales asignados para cada equipo bajo el nuevo formato de la UEFA. Aún quedan siete cupos pendientes, que se resolverán en los playoffs de clasificación. El evento se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Disney+ Plan Premium desde las 11:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 12:00 en Chile; y 13:00 en Argentina y Uruguay.
¿Dónde ver el sorteo de la UEFA Champions League EN VIVO por TV y Streaming Online?
El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27 será el jueves 27 de agosto a las 18:00 CEST, con señal oficial gratuita y opciones de TV/streaming según el país. Para Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 11:00 a. m.; en Argentina y Uruguay, a la 1:00 p. m.
|País / territorio
|TV
|Streaming online
|Hora local
|Perú
|No se ha confirmado una señal de TV local específica
|Disney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis
|11:00 a. m.
|Colombia
|No se ha confirmado una señal de TV local específica
|Disney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis
|11:00 a. m.
|Ecuador
|No se ha confirmado una señal de TV local específica
|Disney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis
|11:00 a. m.
|Argentina
|No se ha confirmado una señal de TV local específica
|Disney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis
|1:00 p. m.
|Uruguay
|No se ha confirmado una señal de TV local específica
|Disney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis
|1:00 p. m.
|Chile
|No se ha confirmado una señal de TV local específica
|Disney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis
|12:00 p. m.
|México
|TNT Sports
|HBO Max; UEFA.com y UEFA.tv gratis
|10:00 a. m.
|Brasil
|TNT / posible cobertura de SBT por confirmar para el sorteo
|Max; UEFA.com y UEFA.tv gratis
|1:00 p. m.
|España
|Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+
|Movistar Plus+; UEFA.com y UEFA.tv gratis
|6:00 p. m.
|Reino Unido
|TNT Sports 1
|HBO Max; UEFA.com y UEFA.tv gratis
|5:00 p. m.
|Irlanda
|Premier Sports Ireland
|UEFA.com y UEFA.tv gratis
|5:00 p. m.
|Estados Unidos
|CBS Sports Golazo Network
|Paramount+; UEFA.com y UEFA.tv gratis
|12:00 p. m. ET / 9:00 a. m. PT
|Canadá
|—
|DAZN Canada; UEFA.com y UEFA.tv gratis
|12:00 p. m. ET / 9:00 a. m. PT
|Australia
|—
|Stan Sport; UEFA.com y UEFA.tv gratis
|Consultar zona horaria local
|Internacional
|—
|UEFA.com y UEFA.tv, sin costo
|18:00 CEST
¿A qué hora ver el sorteo de la UEFA Champions League 2026-2027?
El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27 se realizará el jueves 27 de agosto a las 18:00 HEC (hora de Europa Central). Será el evento que definirá los ocho rivales de cada club en la nueva fase liga.
|País / región
|Hora local
|España
|18:00
|Francia
|18:00
|Italia
|18:00
|Alemania
|18:00
|Suiza
|18:00
|Reino Unido
|17:00
|Portugal
|17:00
|México
|10:00
|Colombia
|11:00
|Perú
|11:00
|Ecuador
|11:00
|Panamá
|11:00
|Venezuela
|12:00
|Bolivia
|12:00
|Estados Unidos (Miami / Nueva York)
|12:00
|Chile
|12:00
|Argentina
|13:00
|Uruguay
|13:00
|Paraguay
|12:00
|Brasil (Brasilia / São Paulo)
|13:00
|Estados Unidos (Los Ángeles)
|09:00
¿Cuáles son los equipos clasificados para jugar la UEFA Champions League 2026-2027?
Los 29 equipos clasificados hasta ahora son Arsenal, Aston Villa, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, FC Barcelona, Bayern Múnich, Brujas, Como, Feyenoord, Galatasaray, Inter, RB Leipzig, Lens, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Nápoles, PSG, Porto, PSV, Real Betis, Real Madrid, AS Roma, Shakhtar, Slavia de Praga, Sporting, Stuttgart y Villarreal.
Las siete plazas restantes se decidirán en las eliminatorias que se disputan este martes y miércoles: Sabah - Hapoel Beer-Sheva, LASK - Celtic, Bodø/Glimt - N.E.C., AEK Athens - Levski Sofia, Viking - GNK Dinamo, Celje - Slovan Bratislava y Lyon - Fenerbahçe.
|Bombo 1
|Bombo 2
|Bombo 3
|Bombo 4
|Bayern Munich
|Borussia Dortmund
|Feyenoord
|Slavia Praga
|Real Madrid
|Roma
|Lille
|Stuttgart
|PSG
|Sporting CP
|Napoli
|Como
|Liverpool
|Aston Villa
|RB Leipzig
|Lens
|Manchester City
|Porto
|Villarreal
|—
|Inter
|Manchester United
|Shakhtar Donetsk
|—
|Arsenal
|Club Brujas
|Galatasaray
|—
|Barcelona
|Real Betis
|—
|—
|Atlético de Madrid
|PSV
|—
|—
Fechas clave de esta Champions League
- Jornada 1: 8 / 10 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 13 / 14 de octubre de 2026
- Jornada 3: 20 / 21 de octubre de 2026
- Jornada 4: 3 / 4 de noviembre de 2026
- Jornada 5: 24 / 25 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 8 / 9 de diciembre de 2026
- Jornada 7: 19 / 20 de enero de 2027
- Jornada 8: 27 de enero de 2027
- Play-offs: 16 / 17 y 23 / 24 de febrero de 2027
- Octavos de final: 9 / 10 y 16 / 17 de marzo de 2027
- Cuartos de final: 6 / 7 y 13 / 14 de abril de 2027
- Semifinales: 27 / 28 de abril y 4 / 5 de mayo de 2027
- Final: 5 de junio de 2027, Estadio Metropolitano de Madrid