El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27 se realizará el jueves 27 de agosto. Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver vía streaming online. (Foto: AFP/ Composición Mag)
El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27 se realizará el jueves 27 de agosto. Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver vía streaming online. (Foto: AFP/ Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La Champions League 2026/27 entra en una etapa decisiva con el sorteo de la fase liga, programado para este jueves 27 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco. Los 36 clubes clasificados conocerán el camino que deberán recorrer en la primera fase del torneo, con ocho rivales asignados para cada equipo bajo el nuevo formato de la UEFA. Aún quedan siete cupos pendientes, que se resolverán en los playoffs de clasificación. El evento se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Disney+ Plan Premium desde las 11:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 12:00 en Chile; y 13:00 en Argentina y Uruguay.

¿Dónde ver el sorteo de la UEFA Champions League EN VIVO por TV y Streaming Online?

El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27 será el jueves 27 de agosto a las 18:00 CEST, con señal oficial gratuita y opciones de TV/streaming según el país. Para Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 11:00 a. m.; en Argentina y Uruguay, a la 1:00 p. m.

País / territorioTVStreaming onlineHora local
PerúNo se ha confirmado una señal de TV local específicaDisney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis11:00 a. m.
ColombiaNo se ha confirmado una señal de TV local específicaDisney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis11:00 a. m.
EcuadorNo se ha confirmado una señal de TV local específicaDisney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis11:00 a. m.
ArgentinaNo se ha confirmado una señal de TV local específicaDisney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis1:00 p. m.
UruguayNo se ha confirmado una señal de TV local específicaDisney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis1:00 p. m.
ChileNo se ha confirmado una señal de TV local específicaDisney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis12:00 p. m.
MéxicoTNT SportsHBO Max; UEFA.com y UEFA.tv gratis10:00 a. m.
BrasilTNT / posible cobertura de SBT por confirmar para el sorteoMax; UEFA.com y UEFA.tv gratis1:00 p. m.
EspañaMovistar Liga de Campeones / Movistar Plus+Movistar Plus+; UEFA.com y UEFA.tv gratis6:00 p. m.
Reino UnidoTNT Sports 1HBO Max; UEFA.com y UEFA.tv gratis5:00 p. m.
IrlandaPremier Sports IrelandUEFA.com y UEFA.tv gratis5:00 p. m.
Estados UnidosCBS Sports Golazo NetworkParamount+; UEFA.com y UEFA.tv gratis12:00 p. m. ET / 9:00 a. m. PT
CanadáDAZN Canada; UEFA.com y UEFA.tv gratis12:00 p. m. ET / 9:00 a. m. PT
AustraliaStan Sport; UEFA.com y UEFA.tv gratisConsultar zona horaria local
InternacionalUEFA.com y UEFA.tv, sin costo18:00 CEST

¿A qué hora ver el sorteo de la UEFA Champions League 2026-2027?

El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27 se realizará el jueves 27 de agosto a las 18:00 HEC (hora de Europa Central). Será el evento que definirá los ocho rivales de cada club en la nueva fase liga.

País / regiónHora local
España18:00
Francia18:00
Italia18:00
Alemania18:00
Suiza18:00
Reino Unido17:00
Portugal17:00
México10:00
Colombia11:00
Perú11:00
Ecuador11:00
Panamá11:00
Venezuela12:00
Bolivia12:00
Estados Unidos (Miami / Nueva York)12:00
Chile12:00
Argentina13:00
Uruguay13:00
Paraguay12:00
Brasil (Brasilia / São Paulo)13:00
Estados Unidos (Los Ángeles)09:00

¿Cuáles son los equipos clasificados para jugar la UEFA Champions League 2026-2027?

Los 29 equipos clasificados hasta ahora son Arsenal, Aston Villa, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, FC Barcelona, Bayern Múnich, Brujas, Como, Feyenoord, Galatasaray, Inter, RB Leipzig, Lens, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Nápoles, PSG, Porto, PSV, Real Betis, Real Madrid, AS Roma, Shakhtar, Slavia de Praga, Sporting, Stuttgart y Villarreal.

Las siete plazas restantes se decidirán en las eliminatorias que se disputan este martes y miércoles: Sabah - Hapoel Beer-Sheva, LASK - Celtic, Bodø/Glimt - N.E.C., AEK Athens - Levski Sofia, Viking - GNK Dinamo, Celje - Slovan Bratislava y Lyon - Fenerbahçe.

Bombo 1Bombo 2Bombo 3Bombo 4
Bayern MunichBorussia DortmundFeyenoordSlavia Praga
Real MadridRomaLilleStuttgart
PSGSporting CPNapoliComo
LiverpoolAston VillaRB LeipzigLens
Manchester CityPortoVillarreal
InterManchester UnitedShakhtar Donetsk
ArsenalClub BrujasGalatasaray
BarcelonaReal Betis
Atlético de MadridPSV

Fechas clave de esta Champions League

  • Jornada 1: 8 / 10 de septiembre de 2026
  • Jornada 2: 13 / 14 de octubre de 2026
  • Jornada 3: 20 / 21 de octubre de 2026
  • Jornada 4: 3 / 4 de noviembre de 2026
  • Jornada 5: 24 / 25 de noviembre de 2026
  • Jornada 6: 8 / 9 de diciembre de 2026
  • Jornada 7: 19 / 20 de enero de 2027
  • Jornada 8: 27 de enero de 2027
  • Play-offs: 16 / 17 y 23 / 24 de febrero de 2027
  • Octavos de final: 9 / 10 y 16 / 17 de marzo de 2027
  • Cuartos de final: 6 / 7 y 13 / 14 de abril de 2027
  • Semifinales: 27 / 28 de abril y 4 / 5 de mayo de 2027
  • Final: 5 de junio de 2027, Estadio Metropolitano de Madrid
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC