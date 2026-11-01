Este domingo 1 de noviembre, Boca Juniors y River Plate protagonizarán una nueva edición del superclásico argentino. Los dos equipos más populares de Argentina se verán las caras en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. Además del contexto histórico que significa este compromiso, el resultado puede influir en sus aspiraciones por el título y la clasificación a torneos internacionales para el 2027.

El equipo liderado por Rodolfo Arruabarrena llega a la cita tras ganar 1-0 a Independiente en Avellaneda. Este triunfo le permite mantenerse en la disputa por los primeros puestos de su zona en el Clausura. Además, Boca en la tabla anual está peleando por clasificar a la Copa Libertadores 2027.

Con 57 puntos en la anual, el equipo Xeneize comparte el liderato con Argentinos Jrs. En el Clausura suma 27 unidades en la Zona A del Clausura. Cifras que reflejan el gran momento deportivo que están atravesando, que esperan coronar con el triunfo en el superclásico y la Copa Sudamericana, donde son finalistas.

River Plate, por su parte, llegará a La Bombonera con la obligación de lograr los tres puntos que le permitan mantenerse firme en su camino por alcanzar los objetivos trazados. En su último compromiso por el torneo local, derrotaron 1-0 a Racing en el Monumental.

Con Leonardo Ponzio en el banquillo, River busca la regularidad futbolística. En la tabla anual registran 52 unidades y en la Zona B del Torneo Clausura tienen 23 puntos. Están disputando la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

¿Dónde ver superclásico Boca Juniors vs. River Plate?

En Argentina, el superclásico Boca y River será transmitido EN VIVO por TNT Sports y ESPN Premium. Por streaming, sigue este emocionante compromiso ONLINE por Disney+ Premium y MAX. En Estados Unidos, sigue el duelo por FOX Deportes, FOX One, ViX, Fanatiz y fuboTV.

Argentina: TNT Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium y MAX

México: ESPN 3 México y Disney+ Premium

Bolivia: Disney+ Premium

Perú: Disney+ Premium

Ecuador: Disney+ Premium

Colombia: Disney+ Premium

Chile: Disney+ Premium

Paraguay: Disney+ Premium

Nicaragua: Disney+ Premium

Guantemala: Disney+ Premium

Panamá: Disney+ Premium

Venezuela: Disney+ Premium

España: Movistar+

Uruguay: Disney+ Premium

México: Disney+ Premium

Estados Unidos: Fanatiz, FOX Deportes, ViX, FOX One y fuboTV

¿A qué hora juega Boca vs. River?

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura se disputará el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

México (CDMX): 12:00 horas

Perú: 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

España: 19.00 horas

Horarios del Boca vs. River en Estados Unidos

Para el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, programado para el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 15:00 (hora de Argentina) en La Bombonera, ten en cuenta un detalle clave: esa misma madrugada finaliza el horario de verano (Daylight Saving Time) en Estados Unidos, por lo que los relojes se atrasan una hora y entra en vigor el horario estándar de invierno (Standard Time).

Zona horaria Horario de invierno (Standard Time) Ciudades representativas Hora del partido Eastern EST (UTC-5) Miami, Nueva York, Washington D.C., Atlanta 13:00 horas Central CST (UTC-6) Chicago, Houston, Dallas, Nueva Orleans 12:00 horas Mountain MST (UTC-7) Denver, Salt Lake City, Phoenix*. 11:00 horas Pacific PST (UTC-8) Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas. 10:00 horas

*La mayor parte de Arizona no cambia de hora a lo largo del año, pero al comenzar el horario estándar queda alineada con el horario MST (11:00 AM).