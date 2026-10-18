Este domingo 18 de octubre, la pasarela más importante del mundo de la moda de diseñador se llevará a cabo desde Los Angeles, California. No te pierdas la transmisión del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, con los famosos ‘Ángeles’, las modelos más destacadas de la actualidad y que impactan dentro del mundo de la moda. A continuación, te dejaré con las opciones en TV y Streaming para que puedas ver este evento minuto a minuto .

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 18/10/2026. Horarios y canales para ver EN VIVO el desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2026 desde Los Ángeles. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 EN VIVO en Estados Unidos, México, España y Latinoamérica?

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se celebra este domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California, con una nueva edición del famoso desfile de lencería que reúne a algunas de las supermodelos más reconocidas del mundo. En Estados Unidos, el evento comenzará a las 7:30 p. m. (hora del Este) y 4:30 p. m. (hora del Pacífico), mientras que en México iniciará a las 5:30 p. m. (hora del centro). La transmisión será completamente gratuita mediante el canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube, además de contar con cobertura en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok. No se ha confirmado un canal de televisión tradicional para la emisión del desfile.

En España, el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 podrá verse durante la madrugada del lunes 19 de octubre, desde la 1:30 a. m. (hora peninsular), a través de YouTube, Instagram y TikTok. Por su parte, los espectadores de Latinoamérica, incluyendo Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Venezuela, podrán seguir EN VIVO el desfile por las mismas plataformas digitales, sin necesidad de contratar servicios de televisión por cable. La previa denominada Pink Carpetcomenzará 30 minutos antes de la pasarela principal, que contará con modelos internacionales y presentaciones musicales de KATSEYE, Megan Thee Stallion, Tate McRae y Megan Moroney.

Horarios del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 por país

País Hora del desfile Transmisión EN VIVO Estados Unidos (Este) 7:30 p. m. YouTube, Instagram, TikTok Estados Unidos (Pacífico) 4:30 p. m. YouTube, Instagram, TikTok México 5:30 p. m. YouTube, Instagram, TikTok España 1:30 a. m. (19/10) YouTube, Instagram, TikTok Perú 6:30 p. m. YouTube, Instagram, TikTok Colombia 6:30 p. m. YouTube, Instagram, TikTok Ecuador 6:30 p. m. YouTube, Instagram, TikTok Argentina 8:30 p. m. YouTube, Instagram, TikTok Chile 8:30 p. m. YouTube, Instagram, TikTok Uruguay 8:30 p. m. YouTube, Instagram, TikTok Paraguay 8:30 p. m. YouTube, Instagram, TikTok Brasil (Brasilia) 8:30 p. m. YouTube, Instagram, TikTok Bolivia 7:30 p. m. YouTube, Instagram, TikTok Venezuela 7:30 p. m. YouTube, Instagram, TikTok

Modelos más destacadas del Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Entre las figuras anunciadas para esta edición destacan modelos históricas de la marca y nuevas protagonistas de las pasarelas internacionales. Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Ashley Graham y Alex Consani.

También figuran en las listas de participantes Barbara Palvin, Elsa Hosk, Joan Smalls, Anok Yai, Liu Wen, Imaan Hammam, Paloma Elsesser, Grace Elizabeth y Devyn Garcia.

El desfile contará, además, con el regreso del emblemático Fantasy Bra, desarrollado en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co., uno de los principales atractivos de la edición 2026.