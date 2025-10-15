Este 15 de octubre, el Brooklyn Navy Yard de Nueva York vuelve a convertirse en el epicentro de la moda con el esperado regreso del Victoria’s Secret Fashion Show. La cita promete una fusión de glamur de alto impacto y actuaciones en vivo, ahora respaldada por una producción audiovisual renovada. La experiencia se abrirá con la Pink Carpet, antesala perfecta para el show principal, que llega pensado para cautivar a una audiencia global gracias a una estrategia de transmisión que adapta horarios y plataformas a cada país.

¿Cómo ver el desfile Victoria’s Secret en vivo y gratis online?

En Estados Unidos, la señal oficial se podrá seguir en Prime Video y Amazon Live. Por otro lado, a nivel internacional, el evento se ofrecerá de forma gratuita a través de los canales de Victoria’s Secret en YouTube, Instagram y TikTok, ampliando así su alcance y eliminando barreras geográficas.

¿A qué hora ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en tu país?

La agenda arranca con el pre-show de la Pink Carpet a las 6:30 p. m. ET (3:30 p. m. PT), donde el público disfrutará de entrevistas exclusivas, imágenes iniciales de estilismo y la llegada del elenco. A las 7:00 p. m. ET (4:00 p. m. PT), el desfile tomará el protagonismo.

Horarios en EE.UU. para ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Países Pink Carpet VSFS TV / Streaming Estados Unidos (PT) 3:30 p. m. PT 4 p. m. PT Prime Video and Amazon Live Estados Unidos (CT) 4:30 p. m. CT 5 p. m. CT Prime Video and Amazon Live Estados Unidos (MT) 5:30 p. m. MT 6 p. m. MT Prime Video and Amazon Live Estados Unidos (ET) 6:30 p. m. ET 7 p. m. ET Prime Video and Amazon Live

Horarios en el mundo para ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Países Pink Carpet VSFS TV / Streaming México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala 16:30 17:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 17:30 18:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Venezuela, Puerto Rico, Bolivia, Rep. Dominicana, Cuba y Canadá 18:30 19:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil 19:30 20:00 TikTok, Instagram y YouTube de VSFS Reino Unido 23:30 00:00 (16/10) TikTok, Instagram y YouTube de VSFS España, Alemania, Francia e Italia 00:30 (16/10) 01:00 (16/10) TikTok, Instagram y YouTube de VSFS

Lista de las modelos del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Entre las figuras confirmadas destacan nombres icónicos como Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Lily Aldridge, Gigi Hadid e Imaan Hammam, junto a nuevas voces como Daiane Sodré, Paloma Elsesser, Mathilda Gvarliani, Ashley Graham, Joan Smalls, Alex Consani, Yumi Nu, Precious Lee y Anok Yai. En la línea PINK, se suman Iris Law, Barbie Ferreira y Angel Reese, reflejando un compromiso con la diversidad y un formato más actual.

También se destaca la presencia de la colombiana Valentina Castro y, por otro lado, se espera que las ex Miss Universo Colombia 2012, Daniela Álvarez, se sume al desfile de los ángeles del VSFS.

Adriana Lima (Brasil)​

Alessandra Ambrosio (Brasil)​

Alex Consani (Estados Unidos)​

Angel Reese (Estados Unidos)​

Anok Yai (Sudán del Sur/Estados Unidos)​

Ashley Graham (Estados Unidos)​

Barbara Palvin (Hungría)​

Barbie Ferreira (Estados Unidos)​

Behati Prinsloo (Namibia)

Camille Opp (Estados Unidos)

Candice Swanepoel (Sudáfrica)​

Daiane Sodré (Brasil)​

Devyn Garcia (Estados Unidos)​

Doutzen Kroes (Países Bajos)

Emeline Hoareau (Francia)​

Gigi Hadid (Estados Unidos)​

Grace Elizabeth (Estados Unidos)​

Imaan Hammam (Países Bajos)​

Irina Shayk (Rusia)​

Iris Law (Reino Unido)​

Joan Smalls (Puerto Rico)​

Lila Moss (Reino Unido)

Lily Aldridge (Estados Unidos)​

Luna Yohannan (Estados Unidos)​

Mathilda Gvarliani (Georgia)​

Paloma Elsesser (Estados Unidos)​

Precious Lee (Estados Unidos)​

Quenlin Blackwell (Estados Unidos)​

Stella Maxwell (Reino Unido/Irlanda)​

Taylor Hill (Estados Unidos)​

Valentina Castro (Colombia)​

Xiao Wen Ju (China)​

Yumi Nu (Estados Unidos)​

¿Qué artistas cantarán durante la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

La dimensión musical reforzará el carácter de gran espectáculo. Sobre el escenario, Karol G, Madison Beer, Missy Elliott y el grupo surcoreano TWICE ofrecerán actuaciones en vivo integradas en la narrativa escénica del desfile.

Esta mezcla de talento internacional, realización técnica de alto nivel y distribución híbrida busca satisfacer tanto a quienes valoran la espectacularidad de la alfombra rosa como a los amantes del detalle en vestuario, belleza y puesta en escena.

La edición 2025 aspira a consolidar al Victoria’s Secret Fashion Show como un evento multiformato, capaz de conectar con públicos diversos y adaptarse al consumo contemporáneo.

Al combinar plataformas de streaming y redes sociales oficiales, la marca refuerza su presencia digital y responde a la demanda de experiencias accesibles, inmediatas y globales.

