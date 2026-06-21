La Roja va por su primera victoria en el Mundial de Fútbol 2026. Este domingo 21 de junio, no te pierdas el partido de España vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO con Lamine Yamal como titular, desde el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, por la Jornada 2 del Grupo H. A continuación, te dejo con los horarios y canales para que puedas seguir el enfrentamiento minuto a minuto. Si alguna de las dos selecciones obtiene un triunfo, escalará al primer lugar del grupo.
¿Dónde ver España — Arabia Saudita EN VIVO por el Mundial 2026?
Continúa el desarrollo del certamen y este domingo 21 de junio tendremos el encuentro entre España vs. Arabia Saudita por la jornada 2 del Grupo H en la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con los canales de TV para que puedas seguirlo en diferentes partes del mundo.
- Argentina: Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports, Disney+ Premium, Paramount+.
- Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Disney+, Paramount+.
- Ecuador: Teleamazonas, DSports, Disney+.
- España: La 1 de RTVE, RTVE Play, DAZN Mundial.
- Estados Unidos: Telemundo Deportes, Universo, Peacock, DSports (Latinoamérica).
- México: Canal 5, TUDN, ViX, TV Azteca 7, TV Azteca Deportes.
- Colombia: Caracol Televisión, Canal RCN, Win Sports, DSports, Disney+ Premium, DGO.
- Paraguay: Trece, GEN, Tigo Sports, DSports.
- Perú: América TV, DSports, Disney+.
- Uruguay: Canal 5, Antel TV, DSports, Disney+.
- Venezuela: DSports, Disney+.
Horarios para ver España — Arabia Saudita por el Mundial 2026
Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de España — Arabia Saudita, por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026.
- Argentina: 13:00 horas.
- Chile: 12:00 horas.
- Ecuador: 11:00 horas.
- España: 18:00 horas.
- Estados Unidos: 12:00 ET, 11:00 CT, 10:00 MT, 9:00 PT.
- México: 10:00 horas (CDMX).
- Colombia: 11:00 horas.
- Paraguay: 12:00 horas.
- Perú: 11:00 horas.
- Uruguay: 13:00 horas.
- Venezuela: 12:00 horas.
Formaciones de España - Arabia Saudita por el Mundial 2026
- España: U. Simon; M. Llorente, P. Cubarsi, A. Laporte, M. Cucurella; Rodri, Pedri, F. Peña; F. Torres, M. Oyarzabal y Gavi o Lamine Yamal.
- Arabia Saudita: M. Alowais; S. Abdulhamid, H. Al-Tombakti, A. Alamri, M. Al-Harbi; M. Aboulshamat, M. Kanno, A. Al Khaibari; S. Aldawsari, M. Al-Juwayr y F. Albrikan.