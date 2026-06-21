Consulta dónde puedes ver el partido España vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO desde diversas partes del mundo, por la Jornada 2 del Grupo H del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta dónde puedes ver el partido España vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO desde diversas partes del mundo, por la Jornada 2 del Grupo H del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

La Roja va por su primera victoria en el Mundial de Fútbol 2026. Este domingo 21 de junio, no te pierdas el partido de España vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO con Lamine Yamal como titular, desde el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, por la Jornada 2 del Grupo H. A continuación, te dejo con los horarios y canales para que puedas seguir el enfrentamiento minuto a minuto. Si alguna de las dos selecciones obtiene un triunfo, escalará al primer lugar del grupo.

Conoce los canales que transmiten España vs. Arabia Saudita en vivo y en directo, este domingo 21 de junio, por la Jornada 2 del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Conoce los canales que transmiten España vs. Arabia Saudita en vivo y en directo, este domingo 21 de junio, por la Jornada 2 del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto

¿Dónde ver España — Arabia Saudita EN VIVO por el Mundial 2026?

Continúa el desarrollo del certamen y este domingo 21 de junio tendremos el encuentro entre España vs. Arabia Saudita por la jornada 2 del Grupo H en la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con los canales de TV para que puedas seguirlo en diferentes partes del mundo.

  • Argentina: Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports, Disney+ Premium, Paramount+.
  • Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Disney+, Paramount+.
  • Ecuador: Teleamazonas, DSports, Disney+.
  • España: La 1 de RTVE, RTVE Play, DAZN Mundial.
  • Estados Unidos: Telemundo Deportes, Universo, Peacock, DSports (Latinoamérica).
  • México: Canal 5, TUDN, ViX, TV Azteca 7, TV Azteca Deportes.
  • Colombia: Caracol Televisión, Canal RCN, Win Sports, DSports, Disney+ Premium, DGO.
  • Paraguay: Trece, GEN, Tigo Sports, DSports.
  • Perú: América TV, DSports, Disney+.
  • Uruguay: Canal 5, Antel TV, DSports, Disney+.
  • Venezuela: DSports, Disney+.

Horarios para ver España — Arabia Saudita por el Mundial 2026

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de España — Arabia Saudita, por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026.

  • Argentina: 13:00 horas.
  • Chile: 12:00 horas.
  • Ecuador: 11:00 horas.
  • España: 18:00 horas.
  • Estados Unidos: 12:00 ET, 11:00 CT, 10:00 MT, 9:00 PT.
  • México: 10:00 horas (CDMX).
  • Colombia: 11:00 horas.
  • Paraguay: 12:00 horas.
  • Perú: 11:00 horas.
  • Uruguay: 13:00 horas.
  • Venezuela: 12:00 horas.

Formaciones de España - Arabia Saudita por el Mundial 2026

  • España: U. Simon; M. Llorente, P. Cubarsi, A. Laporte, M. Cucurella; Rodri, Pedri, F. Peña; F. Torres, M. Oyarzabal y Gavi o Lamine Yamal.
  • Arabia Saudita: M. Alowais; S. Abdulhamid, H. Al-Tombakti, A. Alamri, M. Al-Harbi; M. Aboulshamat, M. Kanno, A. Al Khaibari; S. Aldawsari, M. Al-Juwayr y F. Albrikan.
SOBRE EL AUTOR

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