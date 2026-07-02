España se medirá contra Austria por los 16avos de final del Mundial 2026, este jueves 2 de julio, en SoFi Stadium (Estadio Los Ángeles), California, Estados Unidos. Un duelo que reúne a dos equipos con dos ideas futbolísticas muy marcadas. La Roja tiene como manual de juego la asociación y encontró en Lamine Yamal la pieza que le da dinámica al ataque. Mientras los ‘Das Team’ apuestan por un mecanismo más directo y presión para obligar a su rival a equivocarse.

A continuación te presentamos la guía de canales y la lista de horarios para que puedas disfrutar del España-Austria EN DIRECTO y por streaming. Un compromiso que promete cautivar a los amantes del buen fútbol.

¿Dónde ver España-Austria EN DIRECTO por Mundial 2026?

Revisa la guía de canales para que puedas disfrutar del partido entre España y Austria por los 16avos de final del Mundial 2026.

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney Plus, Sky+, CazéTV y Vivo Play

Canadá: TSN+, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS y RDS App

Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN EN VIVO, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica EN VIVO, TDMAX, ViX, ViX y FOX+

Ecuador: DIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas y Paramount+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador y ViX

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Honduras: Tigo Sports Honduras, FOX Honduras y ViX.

Italia: DAZN Italia, RAI 1 y RaiPlay

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México

Nicaragua: ViX y Tigo Sports Nicaragua.

Panamá: RPC, TVN Panamá, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX, Telemetro y FOX Panamá

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

Puerto Rico: Telemundo y NAICOM

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play y La 2 Cat

Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+

Venezuela: DIRECTV Sports, Televen y DGO

En España, el compromiso de la Roja por los 16avos de final del Mundial será televisado EN DIRECTO por DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play y La 2 Cat.

España y Austria se enfrentan este jueves 2 de julio en Los Ángeles por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

¿A qué hora juegan España vs. Austria?

Para que no te pierdas el juego España vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 2 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 2:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 1:00 p. m.

Estados Unidos (PT): 12:00 p.m.

México (CDMX): 1:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Puerto Rico: 3:00 p.m.

República Dominicana: 3:00 p. m.

Panamá: 2:00 p. m.

Costa Rica: 1:00 p. m.

El Salvador: 1:00 p. m.

Guatemala: 1:00 p. m.

Honduras: 1:00 p. m.

Nicaragua: 1:00 p. m.

Argentina: 4:00 p. m.

Brasil (Brasilia): 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Chile (Santiago): 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Perú: 2:00 p. m.

Colombia: 2:00 p. m.