La atención del planeta fútbol se concentra en la Selección de España, vigente campeona de Europa y aspirante firme a su segunda estrella mundialista. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, La Roja debuta en el Grupo H frente a Cabo Verde este lunes 15 de junio en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta, en un duelo programado para las 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT / 4:00 p.m. (hora peninsular española) , horario clave para las audiencias hispanohablantes en Estados Unidos y Europa. A continuación, te detallo qué canales de TV y plataformas de streaming en EE.UU., España, México y otras partes del mundo debes seguir para ver el partido en vivo desde cualquier dispositivo, con información actualizada y basada en fuentes oficiales del Mundial 2026.

Conoce qué canales de TV y online en Estados Unidos ver el partido España vs. Cabo Verde este 15 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿En qué canal TV ver España vs. Cabo Verde EN VIVO y ONLINE?

En Estados Unidos, el partido España vs. Cabo Verde del lunes 15 de junio se ve principalmente por FOX en inglés y por las plataformas de Telemundo en español, además de streaming oficial. Aquí tienes la tabla organizada por zona horaria y tipo de señal para que la puedas integrar directo en tu contenido.

País / Región Canal(es) de TV confirmados Plataformas de streaming oficiales / apps España TVE La 1 (señal abierta) RTVE Play (gratis con registro), DAZN, Movistar+ Estados Unidos y Canadá Cadenas locales con derechos FIFA (según operador) Apple TV (evento listado para Norteamérica, según ficha oficial) Latinoamérica (AR, CL, CO, EC, PE, UY) DSports (DIRECTV) transmite todos los partidos del Mundial 2026 DGO (app de DIRECTV con DSports en vivo en toda la región) Perú DSports en la grilla de DIRECTV DGO (acceso con cuenta DIRECTV/DGO activa) Argentina DSports (incluye +70 partidos en exclusiva) DGO (streaming del canal DSports) Chile DSports (más de 50 partidos exclusivos) DGO Colombia DSports (más de 45 partidos exclusivos) DGO Ecuador DSports (64 partidos exclusivos) DGO Caribe / otros territorios Operadores locales con sublicencias FIFA Apple TV (listado regional para Latinoamérica y Caribe)

¿A qué hora juega España vs. Cabo Verde HOY 15 de junio por el Mundial 2026?

El partido España vs. Cabo Verde del lunes 15 de junio se juega en Atlanta y arranca a las 12:00 del mediodía hora local (Atlanta/EDT). Con esa base, aquí tienes la tabla de horarios por país.

País / región Ciudad de referencia Hora local del partido Estados Unidos (Costa Este) Nueva York, Miami, Atlanta 12:00 Estados Unidos (Costa Central) Chicago, Houston 11:00 Estados Unidos (Montaña) Denver 10:00 Estados Unidos (Costa Pacífico) Los Ángeles 09:00 México (centro) Ciudad de México 10:00 Colombia Bogotá 11:00 Perú Lima 11:00 Ecuador Quito 11:00 Venezuela Caracas 12:00 Chile (continental) Santiago 12:00 Argentina Buenos Aires 13:00 Uruguay Montevideo 13:00 Paraguay Asunción 12:00 (por huso similar a Chile) Brasil (Brasilia) Brasilia, São Paulo 13:00 (UTC‑3, misma franja que ARG/URU) España (peninsular) Madrid 18:00

espn+3 España (Islas Canarias) Las Palmas 17:00 Portugal Lisboa 17:00 (una hora menos que España peninsular) Reino Unido Londres 17:00 (misma franja que Portugal) Francia París 18:00 (misma franja que España peninsular) Alemania Berlín 18:00 (misma franja que España peninsular) Cabo Verde Praia 15:00 aprox. (tres horas menos que España peninsular)

Alineaciones posibles de España vs. Cabo Verde

La posible alineación de España sería: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Álex Baena, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal.

La posible alineación de Cabo Verde sería: Vozinha; Steven Moreira, Logan Costa, Pico Lopes, João Paulo; Kevin Pina, Yannick Semedo; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral; Dailon Livramento.