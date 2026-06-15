La atención del planeta fútbol se concentra en la Selección de España, vigente campeona de Europa y aspirante firme a su segunda estrella mundialista. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, La Roja debuta en el Grupo H frente a Cabo Verde este lunes 15 de junio en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta, en un duelo programado para las 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT / 4:00 p.m. (hora peninsular española), horario clave para las audiencias hispanohablantes en Estados Unidos y Europa. A continuación, te detallo qué canales de TV y plataformas de streaming en EE.UU., España, México y otras partes del mundo debes seguir para ver el partido en vivo desde cualquier dispositivo, con información actualizada y basada en fuentes oficiales del Mundial 2026.
¿En qué canal TV ver España vs. Cabo Verde EN VIVO y ONLINE?
En Estados Unidos, el partido España vs. Cabo Verde del lunes 15 de junio se ve principalmente por FOX en inglés y por las plataformas de Telemundo en español, además de streaming oficial. Aquí tienes la tabla organizada por zona horaria y tipo de señal para que la puedas integrar directo en tu contenido.
|País / Región
|Canal(es) de TV confirmados
|Plataformas de streaming oficiales / apps
|España
|TVE La 1 (señal abierta)
|RTVE Play (gratis con registro), DAZN, Movistar+
|Estados Unidos y Canadá
|Cadenas locales con derechos FIFA (según operador)
|Apple TV (evento listado para Norteamérica, según ficha oficial)
|Latinoamérica (AR, CL, CO, EC, PE, UY)
|DSports (DIRECTV) transmite todos los partidos del Mundial 2026
|DGO (app de DIRECTV con DSports en vivo en toda la región)
|Perú
|DSports en la grilla de DIRECTV
|DGO (acceso con cuenta DIRECTV/DGO activa)
|Argentina
|DSports (incluye +70 partidos en exclusiva)
|DGO (streaming del canal DSports)
|Chile
|DSports (más de 50 partidos exclusivos)
|DGO
|Colombia
|DSports (más de 45 partidos exclusivos)
|DGO
|Ecuador
|DSports (64 partidos exclusivos)
|DGO
|Caribe / otros territorios
|Operadores locales con sublicencias FIFA
|Apple TV (listado regional para Latinoamérica y Caribe)
¿A qué hora juega España vs. Cabo Verde HOY 15 de junio por el Mundial 2026?
El partido España vs. Cabo Verde del lunes 15 de junio se juega en Atlanta y arranca a las 12:00 del mediodía hora local (Atlanta/EDT). Con esa base, aquí tienes la tabla de horarios por país.
|País / región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Estados Unidos (Costa Este)
|Nueva York, Miami, Atlanta
|12:00
|Estados Unidos (Costa Central)
|Chicago, Houston
|11:00
|Estados Unidos (Montaña)
|Denver
|10:00
|Estados Unidos (Costa Pacífico)
|Los Ángeles
|09:00
|México (centro)
|Ciudad de México
|10:00
|Colombia
|Bogotá
|11:00
|Perú
|Lima
|11:00
|Ecuador
|Quito
|11:00
|Venezuela
|Caracas
|12:00
|Chile (continental)
|Santiago
|12:00
|Argentina
|Buenos Aires
|13:00
|Uruguay
|Montevideo
|13:00
|Paraguay
|Asunción
|12:00 (por huso similar a Chile)
|Brasil (Brasilia)
|Brasilia, São Paulo
|13:00 (UTC‑3, misma franja que ARG/URU)
|España (peninsular)
|Madrid
|18:00
espn+3
|España (Islas Canarias)
|Las Palmas
|17:00
|Portugal
|Lisboa
|17:00 (una hora menos que España peninsular)
|Reino Unido
|Londres
|17:00 (misma franja que Portugal)
|Francia
|París
|18:00 (misma franja que España peninsular)
|Alemania
|Berlín
|18:00 (misma franja que España peninsular)
|Cabo Verde
|Praia
|15:00 aprox. (tres horas menos que España peninsular)
Alineaciones posibles de España vs. Cabo Verde
La posible alineación de España sería: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Álex Baena, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal.
La posible alineación de Cabo Verde sería: Vozinha; Steven Moreira, Logan Costa, Pico Lopes, João Paulo; Kevin Pina, Yannick Semedo; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral; Dailon Livramento.