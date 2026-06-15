Conoce cómo y dónde ver el partido España vs. Cabo Verde en vivo por TV y Streaming Online el 15 de junio por el grupo H del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce cómo y dónde ver el partido España vs. Cabo Verde en vivo por TV y Streaming Online el 15 de junio por el grupo H del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La atención del planeta fútbol se concentra en la Selección de España, vigente campeona de Europa y aspirante firme a su segunda estrella mundialista. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, La Roja debuta en el Grupo H frente a Cabo Verde este lunes 15 de junio en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta, en un duelo programado para las 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT / 4:00 p.m. (hora peninsular española), horario clave para las audiencias hispanohablantes en Estados Unidos y Europa. A continuación, te detallo qué canales de TV y plataformas de streaming en EE.UU., España, México y otras partes del mundo debes seguir para ver el partido en vivo desde cualquier dispositivo, con información actualizada y basada en fuentes oficiales del Mundial 2026.

Conoce qué canales de TV y online en Estados Unidos ver el partido España vs. Cabo Verde este 15 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y online en Estados Unidos ver el partido España vs. Cabo Verde este 15 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
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¿En qué canal TV ver España vs. Cabo Verde EN VIVO y ONLINE?

En Estados Unidos, el partido España vs. Cabo Verde del lunes 15 de junio se ve principalmente por FOX en inglés y por las plataformas de Telemundo en español, además de streaming oficial. Aquí tienes la tabla organizada por zona horaria y tipo de señal para que la puedas integrar directo en tu contenido.

País / RegiónCanal(es) de TV confirmadosPlataformas de streaming oficiales / apps
EspañaTVE La 1 (señal abierta) RTVE Play (gratis con registro), DAZN, Movistar+
Estados Unidos y CanadáCadenas locales con derechos FIFA (según operador)Apple TV (evento listado para Norteamérica, según ficha oficial)
Latinoamérica (AR, CL, CO, EC, PE, UY)DSports (DIRECTV) transmite todos los partidos del Mundial 2026 DGO (app de DIRECTV con DSports en vivo en toda la región)
PerúDSports en la grilla de DIRECTV DGO (acceso con cuenta DIRECTV/DGO activa)
ArgentinaDSports (incluye +70 partidos en exclusiva) DGO (streaming del canal DSports)
ChileDSports (más de 50 partidos exclusivos) DGO
ColombiaDSports (más de 45 partidos exclusivos) DGO
EcuadorDSports (64 partidos exclusivos) DGO
Caribe / otros territoriosOperadores locales con sublicencias FIFAApple TV (listado regional para Latinoamérica y Caribe)

¿A qué hora juega España vs. Cabo Verde HOY 15 de junio por el Mundial 2026?

El partido España vs. Cabo Verde del lunes 15 de junio se juega en Atlanta y arranca a las 12:00 del mediodía hora local (Atlanta/EDT). Con esa base, aquí tienes la tabla de horarios por país.

País / regiónCiudad de referenciaHora local del partido
Estados Unidos (Costa Este)Nueva York, Miami, Atlanta12:00
Estados Unidos (Costa Central)Chicago, Houston11:00
Estados Unidos (Montaña)Denver10:00
Estados Unidos (Costa Pacífico)Los Ángeles09:00
México (centro)Ciudad de México10:00
ColombiaBogotá11:00
PerúLima11:00
EcuadorQuito11:00
VenezuelaCaracas12:00
Chile (continental)Santiago12:00
ArgentinaBuenos Aires13:00
UruguayMontevideo13:00
ParaguayAsunción12:00 (por huso similar a Chile)
Brasil (Brasilia)Brasilia, São Paulo13:00 (UTC‑3, misma franja que ARG/URU)
España (peninsular)Madrid18:00
espn+3
España (Islas Canarias)Las Palmas17:00
PortugalLisboa17:00 (una hora menos que España peninsular)
Reino UnidoLondres17:00 (misma franja que Portugal)
FranciaParís18:00 (misma franja que España peninsular)
AlemaniaBerlín18:00 (misma franja que España peninsular)
Cabo VerdePraia15:00 aprox. (tres horas menos que España peninsular)

Alineaciones posibles de España vs. Cabo Verde

La posible alineación de España sería: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Álex Baena, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal.

La posible alineación de Cabo Verde sería: Vozinha; Steven Moreira, Logan Costa, Pico Lopes, João Paulo; Kevin Pina, Yannick Semedo; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral; Dailon Livramento.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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