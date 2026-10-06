La Selección de España visita este martes Split para enfrentarse a Croacia en la cuarta jornada del grupo A3 de la UEFA Nations League 2026/27 hoy, martes 6 de octubre a las 20:45 horas (19:45 en Canarias) en el Stadion Poljud de Split . ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV por señal abierta y streaming online para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres y en cualquier plataforma digital.

¿Dónde ver España-Croacia EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Croacia vs. España se juega hoy, martes 6 de octubre de 2026, por la cuarta jornada del grupo A3 de la UEFA Nations League. El encuentro comienza a las 20:45 en España peninsular y a las 13:45 en Perú, Colombia y Ecuador ; en España se transmite por La 1 y RTVE Play, mientras que en Sudamérica estará disponible en Disney+ Premium y se anuncia también por ESPN.espndeportes.

País Hora local Canales de TV Streaming online España 20:45; 19:45 en Canarias La 1 RTVE Play; DAZN también anuncia el encuentro. Perú 13:45 ESPN, según programación del operador Disney+ Premium. Colombia 13:45 ESPN, según programación del operador Disney+ Premium. Ecuador 13:45, territorio continental ESPN, según programación del operador Disney+ Premium. Argentina 15:45 ESPN Disney+ Premium. Chile 15:45, Santiago ESPN, según programación del operador Disney+ Premium. Uruguay 15:45 ESPN, según programación del operador Disney+ Premium. Bolivia 14:45 ESPN, según programación del operador Disney+ Premium. Venezuela 14:45 ESPN, según programación del operador Disney+ Premium. Paraguay 15:45 ESPN, según programación del operador Disney+ Premium, dentro de la cobertura sudamericana anunciada. Brasil 15:45, Brasilia ESPN, según programación del operador Disney+, con el plan que incluya la transmisión deportiva. México 12:45, Ciudad de México Sky Sports Sky+ e izzi Go, según paquete contratado.

En España, la opción gratuita confirmada es La 1 por televisión y RTVE Play por internet. RTVE anuncia el inicio de su emisión a las 20:35, diez minutos antes del pitazo inicial. Aunque DAZN también publica el encuentro entre sus opciones, La 1 y RTVE Play cuentan con confirmación directa de la cadena que lo emite.

Para los espectadores de Perú y el resto de Sudamérica, ESPN confirma específicamente el partido en Disney+ Premium. Las guías consultadas también anuncian cobertura por ESPN en televisión de pago, pero no todas precisan qué señal de la familia ESPN lo emitirá en cada país; por eso, es importante comprobar la parrilla del cableoperador antes del inicio.espndeportes.

En México, las opciones anunciadas son Sky Sports para televisión y Sky+ o izzi Go para seguimiento online, sujeto al servicio contratado. No debe trasladarse automáticamente a México la disponibilidad de Disney+ publicada para Sudamérica, ya que el anuncio de ESPN limita expresamente esa cobertura a la región sudamericana.espndeportes.

¿A qué hora juega Croacia-España EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026?

El partido Croacia vs. España se juega hoy, martes 6 de octubre de 2026, por la cuarta jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League . En Perú, la transmisión será por ESPN y Disney+ Premium desde las 13:45; en España, se podrá ver por La 1 de TVE y RTVE Play a las 20:45.

País Hora de inicio local Perú 13:45 Colombia 13:45 Ecuador 13:45 Argentina 15:45 Chile 15:45 Uruguay 15:45 México 12:45, hora del centro España 20:45, hora peninsular

Croacia recibirá a España en el estadio Poljud de Split, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27 . El inicio está programado para las 20:45 en España peninsular y Croacia, equivalentes a las 13:45 en Perú, Colombia y Ecuador.

Para seguir el partido por internet desde Sudamérica, la opción anunciada por ESPN es Disney+ con el plan Premium. Si prefieres verlo por televisión en Perú, la señal indicada es ESPN; el número de canal dependerá de tu operador de cable o televisión de pago.

En España, el encuentro se emitirá en abierto y sin coste añadido por La 1 de TVE, con transmisión online en RTVE Play. En México, la cobertura está anunciada por Sky Sports, con opciones de acceso mediante Sky+, Sky e izzi, según el servicio contratado. La emisión gratuita confirmada en España no debe confundirse con las opciones de suscripción disponibles en Latinoamérica.