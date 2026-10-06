Conoce dónde ver por TV y streaming online el partido España-Croacia EN VIVO y EN DIRECTO por la UEFA Nations League 2026. (Foto: Composición El Comercio Mag)
Conoce dónde ver por TV y streaming online el partido España-Croacia EN VIVO y EN DIRECTO por la UEFA Nations League 2026. (Foto: Composición El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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La Selección de España visita este martes Split para enfrentarse a Croacia en la cuarta jornada del grupo A3 de la UEFA Nations League 2026/27 hoy, martes 6 de octubre a las 20:45 horas (19:45 en Canarias) en el Stadion Poljud de Split. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV por señal abierta y streaming online para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres y en cualquier plataforma digital.

¿Dónde ver España-Croacia EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Croacia vs. España se juega hoy, martes 6 de octubre de 2026, por la cuarta jornada del grupo A3 de la UEFA Nations League. El encuentro comienza a las 20:45 en España peninsular y a las 13:45 en Perú, Colombia y Ecuador; en España se transmite por La 1 y RTVE Play, mientras que en Sudamérica estará disponible en Disney+ Premium y se anuncia también por ESPN.espndeportes.

PaísHora localCanales de TVStreaming online
España20:45; 19:45 en CanariasLa 1RTVE Play; DAZN también anuncia el encuentro.
Perú13:45ESPN, según programación del operadorDisney+ Premium.
Colombia13:45ESPN, según programación del operadorDisney+ Premium.
Ecuador13:45, territorio continentalESPN, según programación del operadorDisney+ Premium.
Argentina15:45ESPNDisney+ Premium.
Chile15:45, SantiagoESPN, según programación del operadorDisney+ Premium.
Uruguay15:45ESPN, según programación del operadorDisney+ Premium.
Bolivia14:45ESPN, según programación del operadorDisney+ Premium.
Venezuela14:45ESPN, según programación del operadorDisney+ Premium.
Paraguay15:45ESPN, según programación del operadorDisney+ Premium, dentro de la cobertura sudamericana anunciada.
Brasil15:45, BrasiliaESPN, según programación del operadorDisney+, con el plan que incluya la transmisión deportiva.
México12:45, Ciudad de MéxicoSky SportsSky+ e izzi Go, según paquete contratado.

En España, la opción gratuita confirmada es La 1 por televisión y RTVE Play por internet. RTVE anuncia el inicio de su emisión a las 20:35, diez minutos antes del pitazo inicial. Aunque DAZN también publica el encuentro entre sus opciones, La 1 y RTVE Play cuentan con confirmación directa de la cadena que lo emite.

Para los espectadores de Perú y el resto de Sudamérica, ESPN confirma específicamente el partido en Disney+ Premium. Las guías consultadas también anuncian cobertura por ESPN en televisión de pago, pero no todas precisan qué señal de la familia ESPN lo emitirá en cada país; por eso, es importante comprobar la parrilla del cableoperador antes del inicio.espndeportes.

En México, las opciones anunciadas son Sky Sports para televisión y Sky+ o izzi Go para seguimiento online, sujeto al servicio contratado. No debe trasladarse automáticamente a México la disponibilidad de Disney+ publicada para Sudamérica, ya que el anuncio de ESPN limita expresamente esa cobertura a la región sudamericana.espndeportes.

¿A qué hora juega Croacia-España EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026?

El partido Croacia vs. España se juega hoy, martes 6 de octubre de 2026, por la cuarta jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League. En Perú, la transmisión será por ESPN y Disney+ Premium desde las 13:45; en España, se podrá ver por La 1 de TVE y RTVE Play a las 20:45.

PaísHora de inicio local
Perú13:45
Colombia13:45
Ecuador13:45
Argentina15:45
Chile15:45
Uruguay15:45
México12:45, hora del centro
España20:45, hora peninsular

Croacia recibirá a España en el estadio Poljud de Split, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27. El inicio está programado para las 20:45 en España peninsular y Croacia, equivalentes a las 13:45 en Perú, Colombia y Ecuador.

Para seguir el partido por internet desde Sudamérica, la opción anunciada por ESPN es Disney+ con el plan Premium. Si prefieres verlo por televisión en Perú, la señal indicada es ESPN; el número de canal dependerá de tu operador de cable o televisión de pago.

En España, el encuentro se emitirá en abierto y sin coste añadido por La 1 de TVE, con transmisión online en RTVE Play. En México, la cobertura está anunciada por Sky Sports, con opciones de acceso mediante Sky+, Sky e izzi, según el servicio contratado. La emisión gratuita confirmada en España no debe confundirse con las opciones de suscripción disponibles en Latinoamérica.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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