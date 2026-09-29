Por la Fecha 2 del Grupo C de la UEFA Nations League 2026, medirán fuerzas España y Croacia este martes 29 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido España - Croacia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego España - Croacia por la UEFA Nations League 2026 este martes 29 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 2:45 pm
- Estados Unidos (CT): 1:45 pm
- Estados Unidos (MT): 12:45 pm
- Estados Unidos (PT): 11:45 am
- México (CDMX): 12:45 pm
- España: 8:45 pm
- Puerto Rico: 2:45 pm
- República Dominicana: 2:45 pm
- Panamá: 1:45 pm
- Costa Rica: 12:45 pm
- El Salvador: 12:45 pm
- Guatemala: 12:45 pm
- Honduras: 12:45 pm
- Nicaragua: 12:45 pm
- Argentina: 3:45 pm
- Brasil (Brasilia): 3:45 pm
- Uruguay: 3:45 pm
- Chile (Santiago): 2:45 pm
- Paraguay: 3:45 pm
- Bolivia: 2:45 pm
- Venezuela: 2:45 pm
- Ecuador: 1:45 pm
- Perú: 1:45 pm
- Colombia: 1:45 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido España - Croacia?
Este martes 29 de septiembre se podrá ver el juego España - Croacia por la UEFA Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, ViX
- México: Sky Sports México, Sky+, Izzi
- España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: SporTV, Globoplay
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Puerto Rico: Fox Sports 1, ViX, NAICOM