Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el partido España - Croacia por la UEFA Nations League 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el partido España - Croacia por la UEFA Nations League 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer
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Por la Fecha 2 del Grupo C de la UEFA Nations League 2026, medirán fuerzas España y Croacia este martes 29 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido España - Croacia por la UEFA Nations League 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)
El partido España - Croacia por la UEFA Nations League 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido España - Croacia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego España - Croacia por la UEFA Nations League 2026 este martes 29 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 2:45 pm
  • Estados Unidos (CT): 1:45 pm
  • Estados Unidos (MT): 12:45 pm
  • Estados Unidos (PT): 11:45 am
  • México (CDMX): 12:45 pm
  • España: 8:45 pm                                 
  • Puerto Rico: 2:45 pm
  • República Dominicana: 2:45 pm
  • Panamá: 1:45 pm
  • Costa Rica: 12:45 pm
  • El Salvador: 12:45 pm
  • Guatemala: 12:45 pm
  • Honduras: 12:45 pm
  • Nicaragua: 12:45 pm
  • Argentina: 3:45 pm
  • Brasil (Brasilia): 3:45 pm
  • Uruguay: 3:45 pm
  • Chile (Santiago): 2:45 pm
  • Paraguay: 3:45 pm
  • Bolivia: 2:45 pm
  • Venezuela: 2:45 pm
  • Ecuador: 1:45 pm
  • Perú: 1:45 pm
  • Colombia: 1:45 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido España - Croacia?

Este martes 29 de septiembre se podrá ver el juego España - Croacia por la UEFA Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, ViX
  • México: Sky Sports México, Sky+, Izzi
  • España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
  • Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Argentina: ESPN, Disney+ Premium Argentina
  • Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Brasil: SporTV, Globoplay
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
  • Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: Disney+ Premium Norte
  • Guatemala: Disney+ Premium Norte
  • Honduras: Disney+ Premium Norte
  • Puerto Rico: Fox Sports 1, ViX, NAICOM
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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