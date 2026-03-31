El atractivo amistoso internacional entre España y Egipto se presenta como una de las grandes citas futbolísticas de este martes 31 de marzo, en el marco de la preparación rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 . El duelo se disputará en el estadio Cornellà-El Prat, en la ciudad de Barcelona, y promete ser un choque vibrante entre dos selecciones que buscan consolidar su estilo y evaluar a sus principales figuras.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega en un momento sólido, manteniéndose invicto en los 90 minutos reglamentarios desde el 28 de marzo de 2023. En la otra vereda, Egipto buscará dar el golpe en territorio español en un duelo exigente, clave en su preparación para regresar a una Copa del Mundo tras su participación en Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Con gran expectativa entre los aficionados, este encuentro no solo servirá para medir el nivel competitivo de ambos equipos, sino también para observar nuevas variantes tácticas de cara al futuro. Si estás buscando dónde ver España vs. Egipto EN VIVO GRATIS, los horarios según tu país y qué canales lo transmiten online y por TV, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte ningún detalle.

Horarios para ver el partido España vs. Egipto EN VIVO hoy 31 de marzo

El partido entre España y Egipto comenzará a las 21:00 horas en territorio español, mientras que en Sudamérica podrá seguirse desde las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador, y desde las 16:00 horas en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. En tanto, en México el encuentro iniciará a las 13:00 horas, y en Estados Unidos se podrá ver desde las 15:00 horas (hora del Este) y 12:00 horas (hora del Pacífico).

Canales TV para ver EN VIVO el partido España vs. Egipto

En cuanto a la transmisión EN VIVO, el partido estará disponible en Sudamérica a través de ESPN y su plataforma digital Disney+. En España, los aficionados podrán seguirlo por RTVE y vía streaming en RTVE Play, mientras que en México se emitirá por Sky Sports México. Por su parte, en Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de ESPN Deportes, además de opciones online para verlo desde cualquier dispositivo.