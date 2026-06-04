La Roja inicia su camino de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. Este jueves 4 de junio disputará el primero de sus dos amistosos, por lo que aquí te dejaré con los canales y horarios para ver España vs. Irak desde el Estadio Riazor, en La Coruña. Cabe señalar que la gran ausencia de estos juegos de preparación será Lamine Yamal, quien aún se sigue recuperando de su lesión y se espera que pueda llegar para el debut en el Mundial ante Cabo Verde.
¿Dónde ver España - Irak en TV en directo por amistoso 2026?
La transmisión del partido de España - Irak en directo por amistoso de cara al Mundial 2026 se vivirá este jueves 4 de junio a través de La 1 en directo en TV abierta o RTVE Play en streaming online. Estas son las dos únicas señales que tendrás disponible para seguir el minuto a minuto del juego.
Cabe destacar que si quieres seguirlo desde el extranjero, podrás hacerlo mediante una VPN y sintonizar la señal de La 1 en directo o RTVE Play.
Horario para ver España - Irak por amistoso 2026
No te pierdas el partido de España vs. Irak a partir de las 21:00 horario peninsular para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento desde el Estadio Riazor en La Coruña. Aquí te dejo con más horarios para seguir este duelo.
- Estados Unidos: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT
- México: 1:00 p.m.
- Argentina: 4:00 p.m.
- Chile: 3:00 p.m.
- Perú: 2:00 p.m.
- Colombia: 2:00 p.m.
- Ecuador: 2:00 p.m.
- Centroamérica: 1:00 p.m.
Horario, TV y dónde ver España - Irak en directo por amistoso 2026
- Partido: España vs. Irak en directo por amistoso al Mundial 2026
- Fecha: Jueves 4 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Riazor de La Coruña, España
- Horario: 21:00 horario peninsular
- Canal TV: La 1 en directo
- Streaming: RTVE Play