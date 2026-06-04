La Roja inicia su camino de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. Este jueves 4 de junio disputará el primero de sus dos amistosos, por lo que aquí te dejaré con los canales y horarios para ver España vs. Irak desde el Estadio Riazor, en La Coruña . Cabe señalar que la gran ausencia de estos juegos de preparación será Lamine Yamal, quien aún se sigue recuperando de su lesión y se espera que pueda llegar para el debut en el Mundial ante Cabo Verde.

España vs. Irak se enfrentan este jueves 4 de junio de 2026 en Riazor (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Chat GPT)

¿Dónde ver España - Irak en TV en directo por amistoso 2026?

La transmisión del partido de España - Irak en directo por amistoso de cara al Mundial 2026 se vivirá este jueves 4 de junio a través de La 1 en directo en TV abierta o RTVE Play en streaming online . Estas son las dos únicas señales que tendrás disponible para seguir el minuto a minuto del juego.

Cabe destacar que si quieres seguirlo desde el extranjero, podrás hacerlo mediante una VPN y sintonizar la señal de La 1 en directo o RTVE Play.

Horario para ver España - Irak por amistoso 2026

No te pierdas el partido de España vs. Irak a partir de las 21:00 horario peninsular para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento desde el Estadio Riazor en La Coruña. Aquí te dejo con más horarios para seguir este duelo.

Estados Unidos: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Centroamérica: 1:00 p.m.

Horario, TV y dónde ver España - Irak en directo por amistoso 2026

Partido: España vs. Irak en directo por amistoso al Mundial 2026

España vs. Irak en directo por amistoso al Mundial 2026 Fecha: Jueves 4 de junio de 2026

Jueves 4 de junio de 2026 Lugar: Estadio Riazor de La Coruña, España

Estadio Riazor de La Coruña, España Horario: 21:00 horario peninsular

21:00 horario peninsular Canal TV: La 1 en directo

La 1 en directo Streaming: RTVE Play