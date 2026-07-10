Una de las llaves atractivas de cuartos de final se define hoy: España y Bélgica se verán las caras en el Estadio Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026, a partir de las 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 9:00 p.m. horario peninsular. Con Lamine Yamal como la principal estrella de los españoles, el objetivo es seguir avanzando hasta instancias finales, pero al frente tiene una selección que tiene las suficientes armas para hacer mucho daño. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.
¿A qué hora ver EN VIVO el España vs. Bélgica en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego España vs. Bélgica por el Mundial 2026 este viernes 10 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el España vs. Bélgica?
Este viernes 10 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el España vs. Bélgica por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+, FOX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua