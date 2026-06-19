Estados Unidos se enfrenta a Australia en el Estadio de Seattle este viernes 19 de junio, por la segunda fecha del grupo D del Mundial 2026, a partir de las 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI/VEN), 14:00 (COL/ECU/PER) y 13:00 (MEX), horarios pensados para captar la máxima audiencia futbolera en todo el continente. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de TV y dónde seguir vía streaming online desde EE.UU., México, España y otros países del mundo.
¿Qué canales de TV transmiten Estados Unidos vs. Australia EN VIVO y Streaming Online?
En EE.UU., el partido Estados Unidos vs. Australia del viernes 19 de junio se verá en inglés por la familia FOX y en español por el grupo Telemundo/Universo, además de Peacock como opción de streaming.
|País / Región
|TV (señal principal)
|Streaming oficial / apps
|Estados Unidos
|FOX, FS1, FOX One (inglés); Telemundo, Universo, Telexitos (español)
|FOX Sports App, Peacock, Telemundo App, Tubi
|México
|Canal 5, TUDN, Las Estrellas, Canal 9
|ViX / ViX Premium (Pase Mundial 2026)
|Argentina
|Telefé, DSports
|DGO, Paramount+
|Uruguay
|DSports
|DGO, Paramount+
|Chile
|Chilevisión, DSports
|DGO, Paramount+, Amazon Prime Video
|Paraguay
|Señal local por confirmar (Mundial 2026)
|Por confirmar (operadores oficiales del torneo)
|Bolivia
|Señal local por confirmar (Mundial 2026)
|Por confirmar (operadores oficiales del torneo)
|Venezuela
|DSports
|DGO, Disney+ Plan Premium (indicado para este partido)
|Perú
|América TV, DSports
|DGO, Paramount+
|Colombia
|Win Sports, DSports
|DGO, Paramount+, Amazon Prime Video
|Ecuador
|Teleamazonas, DSports
|Paramount+
|España
|Operador por confirmar para este partido
|Plataforma OTT por confirmar
|Australia
|SBS, SBS VICELAND
|SBS On Demand
¿A qué hora juega Estados Unidos (USMNT) vs. Australia?
El Estados Unidos vs. Australia comienza a las 3:00 p. m. hora local de Seattle, lo que equivale a 3:00 p. m. PT, 4:00 p. m. MT, 5:00 p. m. CT y 6:00 p. m. ET en Estados Unidos. A partir de estas zonas, se distribuye el horario para todos los estados según su huso horario principal.
|País / Zona
|Ciudad / referencia
|Hora local del partido
|Estados Unidos – Este
|Nueva York, Miami
|15:00
|Estados Unidos – Central
|Chicago, Dallas
|14:00
|Estados Unidos – Montaña
|Denver, Phoenix
|13:00
|Estados Unidos – Pacífico
|Los Ángeles, Seattle
|12:00
|México (zona Centro)
|CDMX, Monterrey, Guadalajara
|13:00
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00
|Uruguay
|Montevideo
|16:00
|Chile
|Santiago
|15:00–16:00 (según huso oficial del torneo)
|Paraguay
|Asunción
|15:00
|Bolivia
|La Paz
|15:00
|Venezuela
|Caracas
|15:00
|Perú
|Lima
|14:00
|Colombia
|Bogotá
|14:00
|Ecuador
|Quito
|14:00
|España
|Madrid
|21:00
|Australia – Costa Este
|Sídney, Melbourne
|07:00 del 20 de junio (aprox.)
Alineaciones posibles de Estados Unidos-Asutralia
Estados Unidos: Matt Turner; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.
Australia: Mathew Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos; Metcalfe, Irvine, O’Neill, Leckie; Touré.