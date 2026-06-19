Conoce los canales de televisión señal abierta y dónde ver online el partido Estados Unidos vs. Australia EN VIVO por la Copa Mundial 2026. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Composición Mag)
Conoce los canales de televisión señal abierta y dónde ver online el partido Estados Unidos vs. Australia EN VIVO por la Copa Mundial 2026. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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Estados Unidos se enfrenta a Australia en el Estadio de Seattle este viernes 19 de junio, por la segunda fecha del grupo D del Mundial 2026, a partir de las 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI/VEN), 14:00 (COL/ECU/PER) y 13:00 (MEX), horarios pensados para captar la máxima audiencia futbolera en todo el continente. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de TV y dónde seguir vía streaming online desde EE.UU., México, España y otros países del mundo.

La selección de Estados Unidos afronta un compromiso clave ante Australia en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
La selección de Estados Unidos afronta un compromiso clave ante Australia en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Qué canales de TV transmiten Estados Unidos vs. Australia EN VIVO y Streaming Online?

En EE.UU., el partido Estados Unidos vs. Australia del viernes 19 de junio se verá en inglés por la familia FOX y en español por el grupo Telemundo/Universo, además de Peacock como opción de streaming.

País / RegiónTV (señal principal)Streaming oficial / apps
Estados UnidosFOX, FS1, FOX One (inglés); Telemundo, Universo, Telexitos (español)FOX Sports App, Peacock, Telemundo App, Tubi
MéxicoCanal 5, TUDN, Las Estrellas, Canal 9ViX / ViX Premium (Pase Mundial 2026)
ArgentinaTelefé, DSportsDGO, Paramount+
UruguayDSportsDGO, Paramount+
ChileChilevisión, DSportsDGO, Paramount+, Amazon Prime Video
ParaguaySeñal local por confirmar (Mundial 2026)Por confirmar (operadores oficiales del torneo)
BoliviaSeñal local por confirmar (Mundial 2026)Por confirmar (operadores oficiales del torneo)
VenezuelaDSportsDGO, Disney+ Plan Premium (indicado para este partido)
PerúAmérica TV, DSportsDGO, Paramount+
ColombiaWin Sports, DSportsDGO, Paramount+, Amazon Prime Video
EcuadorTeleamazonas, DSportsParamount+
EspañaOperador por confirmar para este partidoPlataforma OTT por confirmar
AustraliaSBS, SBS VICELANDSBS On Demand

¿A qué hora juega Estados Unidos (USMNT) vs. Australia?

El Estados Unidos vs. Australia comienza a las 3:00 p. m. hora local de Seattle, lo que equivale a 3:00 p. m. PT, 4:00 p. m. MT, 5:00 p. m. CT y 6:00 p. m. ET en Estados Unidos. A partir de estas zonas, se distribuye el horario para todos los estados según su huso horario principal.

País / ZonaCiudad / referenciaHora local del partido
Estados Unidos – EsteNueva York, Miami15:00
Estados Unidos – CentralChicago, Dallas14:00
Estados Unidos – MontañaDenver, Phoenix13:00
Estados Unidos – PacíficoLos Ángeles, Seattle12:00
México (zona Centro)CDMX, Monterrey, Guadalajara13:00
ArgentinaBuenos Aires16:00
UruguayMontevideo16:00
ChileSantiago15:00–16:00 (según huso oficial del torneo)
ParaguayAsunción15:00
BoliviaLa Paz15:00
VenezuelaCaracas15:00
PerúLima14:00
ColombiaBogotá14:00
EcuadorQuito14:00
EspañaMadrid21:00
Australia – Costa EsteSídney, Melbourne07:00 del 20 de junio (aprox.)

Alineaciones posibles de Estados Unidos-Asutralia

Estados Unidos: Matt Turner; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Australia: Mathew Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos; Metcalfe, Irvine, O’Neill, Leckie; Touré.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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