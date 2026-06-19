Estados Unidos se enfrenta a Australia en el Estadio de Seattle este viernes 19 de junio, por la segunda fecha del grupo D del Mundial 2026, a partir de las 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI/VEN), 14:00 (COL/ECU/PER) y 13:00 (MEX) , horarios pensados para captar la máxima audiencia futbolera en todo el continente. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de TV y dónde seguir vía streaming online desde EE.UU., México, España y otros países del mundo.

La selección de Estados Unidos afronta un compromiso clave ante Australia en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Qué canales de TV transmiten Estados Unidos vs. Australia EN VIVO y Streaming Online?

En EE.UU., el partido Estados Unidos vs. Australia del viernes 19 de junio se verá en inglés por la familia FOX y en español por el grupo Telemundo/Universo, además de Peacock como opción de streaming.

País / Región TV (señal principal) Streaming oficial / apps Estados Unidos FOX, FS1, FOX One (inglés); Telemundo, Universo, Telexitos (español) FOX Sports App, Peacock, Telemundo App, Tubi México Canal 5, TUDN, Las Estrellas, Canal 9 ViX / ViX Premium (Pase Mundial 2026) Argentina Telefé, DSports DGO, Paramount+ Uruguay DSports DGO, Paramount+ Chile Chilevisión, DSports DGO, Paramount+, Amazon Prime Video Paraguay Señal local por confirmar (Mundial 2026) Por confirmar (operadores oficiales del torneo) Bolivia Señal local por confirmar (Mundial 2026) Por confirmar (operadores oficiales del torneo) Venezuela DSports DGO, Disney+ Plan Premium (indicado para este partido) Perú América TV, DSports DGO, Paramount+ Colombia Win Sports, DSports DGO, Paramount+, Amazon Prime Video Ecuador Teleamazonas, DSports Paramount+ España Operador por confirmar para este partido Plataforma OTT por confirmar Australia SBS, SBS VICELAND SBS On Demand

¿A qué hora juega Estados Unidos (USMNT) vs. Australia?

El Estados Unidos vs. Australia comienza a las 3:00 p. m. hora local de Seattle, lo que equivale a 3:00 p. m. PT, 4:00 p. m. MT, 5:00 p. m. CT y 6:00 p. m. ET en Estados Unidos . A partir de estas zonas, se distribuye el horario para todos los estados según su huso horario principal.

País / Zona Ciudad / referencia Hora local del partido Estados Unidos – Este Nueva York, Miami 15:00 Estados Unidos – Central Chicago, Dallas 14:00 Estados Unidos – Montaña Denver, Phoenix 13:00 Estados Unidos – Pacífico Los Ángeles, Seattle 12:00 México (zona Centro) CDMX, Monterrey, Guadalajara 13:00 Argentina Buenos Aires 16:00 Uruguay Montevideo 16:00 Chile Santiago 15:00–16:00 (según huso oficial del torneo) Paraguay Asunción 15:00 Bolivia La Paz 15:00 Venezuela Caracas 15:00 Perú Lima 14:00 Colombia Bogotá 14:00 Ecuador Quito 14:00 España Madrid 21:00 Australia – Costa Este Sídney, Melbourne 07:00 del 20 de junio (aprox.)

Alineaciones posibles de Estados Unidos-Asutralia

Estados Unidos: Matt Turner; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Australia: Mathew Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos; Metcalfe, Irvine, O’Neill, Leckie; Touré.