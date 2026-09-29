Este martes 29 de septiembre, Estados Unidos continúa su gira ante Chile en un partido amistoso internacional por la Fecha FIFA. El encuentro se jugará desde las 21:00 horas en el Energizer Park de St. Louis, Misuri , y será una prueba clave para ambas selecciones en su preparación rumbo a los próximos desafíos del calendario internacional. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y dónde seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

Estados Unidos llegará con el impulso de una goleada contundente por 4-1 sobre Perú, resultado que confirmó la profundidad de su plantel y le permitió a Mauricio Pochettino ampliar su evaluación de alternativas rumbo a los próximos desafíos internacionales. El técnico argentino aprovechó el amistoso para darle minutos y hacer debutar a once futbolistas, una señal clara de renovación y competencia interna en la selección estadounidense.

Chile, por su parte, afronta el reto tras perder 1-0 ante Canadá en Toronto, en una presentación condicionada por las expulsiones de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda. Las bajas obligarán al entrenador interino Nicolás Córdova a ajustar la alineación de la Roja, que buscará corregir errores, recuperar solidez defensiva y responder ante un rival que atraviesa un momento de alta confianza.

¿Dónde ver Estados Unidos-Chile EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Estados Unidos vs. Chile se juega este martes 29 de septiembre, a las 7:00 p. m. en Perú, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri. La señal disponible cambia según el país: en Chile va por Mega y MegaGO; en Estados Unidos, por TNT, truTV, Universo, HBO Max y Peacock.

La guía oficial de U.S. Soccer confirma TNT, truTV y HBO Max para la narración en inglés, además de Universo y Peacock para la transmisión en español en Estados Unidos. En Chile, Mega transmitirá el partido en señal abierta y MegaGO lo ofrecerá en línea con opción 4K HDR y estadísticas avanzadas para suscriptores del plan correspondiente.

País / región TV en vivo Streaming online Idioma Perú No hay señal local oficial confirmada en las fuentes revisadas Disney+ para Sudamérica, según reportes regionales Español Chile Mega; también Mega 2 MegaGO Español Estados Unidos – Este TNT, truTV y Universo HBO Max y Peacock Inglés / español Estados Unidos – Centro TNT, truTV y Universo HBO Max y Peacock Inglés / español Estados Unidos – Pacífico TNT, truTV y Universo HBO Max y Peacock Inglés / español

Si estás en Perú, conviene validar minutos antes del encuentro la disponibilidad territorial de Disney+, ya que los derechos de un amistoso pueden tener restricciones o cambios por país. Para público chileno, la alternativa oficial más directa es MegaGO; en Estados Unidos, Peacock es la opción digital en español y HBO Max la opción en inglés.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Chile por fecha FIFA?

País / región Hora local Chile 9:00 p. m. Estados Unidos – Este 8:00 p. m. ET Estados Unidos – Centro 7:00 p. m. CT Estados Unidos – Pacífico 5:00 p. m. PT

Datos clave para ver Estados Unidos-Chile

Partido: Estados Unidos vs. Chile, amistoso internacional de Fecha FIFA.

Estados Unidos vs. Chile, amistoso internacional de Fecha FIFA. Estadio: Energizer Park, St. Louis, Misuri.

Energizer Park, St. Louis, Misuri. Horario en Perú: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Horario en Chile: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Horario oficial de inicio en EE. UU.: 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT.

8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT. Alternativa en español dentro de EE. UU.: Universo por TV y Peacock por streaming.

Universo por TV y Peacock por streaming. Alternativa en inglés dentro de EE. UU.: TNT o truTV por TV, y HBO Max online.