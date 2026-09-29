Este martes 29 de septiembre, Estados Unidos continúa su gira ante Chile en un partido amistoso internacional por la Fecha FIFA. El encuentro se jugará desde las 21:00 horas en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, y será una prueba clave para ambas selecciones en su preparación rumbo a los próximos desafíos del calendario internacional. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y dónde seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.
Estados Unidos llegará con el impulso de una goleada contundente por 4-1 sobre Perú, resultado que confirmó la profundidad de su plantel y le permitió a Mauricio Pochettino ampliar su evaluación de alternativas rumbo a los próximos desafíos internacionales. El técnico argentino aprovechó el amistoso para darle minutos y hacer debutar a once futbolistas, una señal clara de renovación y competencia interna en la selección estadounidense.
Chile, por su parte, afronta el reto tras perder 1-0 ante Canadá en Toronto, en una presentación condicionada por las expulsiones de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda. Las bajas obligarán al entrenador interino Nicolás Córdova a ajustar la alineación de la Roja, que buscará corregir errores, recuperar solidez defensiva y responder ante un rival que atraviesa un momento de alta confianza.
¿Dónde ver Estados Unidos-Chile EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?
Estados Unidos vs. Chile se juega este martes 29 de septiembre, a las 7:00 p. m. en Perú, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri. La señal disponible cambia según el país: en Chile va por Mega y MegaGO; en Estados Unidos, por TNT, truTV, Universo, HBO Max y Peacock.
La guía oficial de U.S. Soccer confirma TNT, truTV y HBO Max para la narración en inglés, además de Universo y Peacock para la transmisión en español en Estados Unidos. En Chile, Mega transmitirá el partido en señal abierta y MegaGO lo ofrecerá en línea con opción 4K HDR y estadísticas avanzadas para suscriptores del plan correspondiente.
|País / región
|TV en vivo
|Streaming online
|Idioma
|Perú
|No hay señal local oficial confirmada en las fuentes revisadas
|Disney+ para Sudamérica, según reportes regionales
|Español
|Chile
|Mega; también Mega 2
|MegaGO
|Español
|Estados Unidos – Este
|TNT, truTV y Universo
|HBO Max y Peacock
|Inglés / español
|Estados Unidos – Centro
|TNT, truTV y Universo
|HBO Max y Peacock
|Inglés / español
|Estados Unidos – Pacífico
|TNT, truTV y Universo
|HBO Max y Peacock
|Inglés / español
Si estás en Perú, conviene validar minutos antes del encuentro la disponibilidad territorial de Disney+, ya que los derechos de un amistoso pueden tener restricciones o cambios por país. Para público chileno, la alternativa oficial más directa es MegaGO; en Estados Unidos, Peacock es la opción digital en español y HBO Max la opción en inglés.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Chile por fecha FIFA?
|País / región
|Hora local
|Chile
|9:00 p. m.
|Estados Unidos – Este
|8:00 p. m. ET
|Estados Unidos – Centro
|7:00 p. m. CT
|Estados Unidos – Pacífico
|5:00 p. m. PT
Datos clave para ver Estados Unidos-Chile
- Partido: Estados Unidos vs. Chile, amistoso internacional de Fecha FIFA.
- Estadio: Energizer Park, St. Louis, Misuri.
- Horario en Perú: 7:00 p. m.
- Horario en Chile: 9:00 p. m.
- Horario oficial de inicio en EE. UU.: 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT.
- Alternativa en español dentro de EE. UU.: Universo por TV y Peacock por streaming.
- Alternativa en inglés dentro de EE. UU.: TNT o truTV por TV, y HBO Max online.