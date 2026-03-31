Presta atención. Estados Unidos y Portugal protagonizan uno de los amistosos más atractivos de la jornada internacional este martes 31 de marzo (7:00 p.m. ET), en un duelo que servirá como termómetro de alto nivel rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 . Con estilos distintos pero planteles competitivos, ambas selecciones buscarán imponer su ritmo en un partido que promete intensidad, talento y muchas emociones de principio a fin.

El combinado estadounidense quiere hacerse fuerte en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ante su gente, mientras que Portugal llega con la misión de demostrar su jerarquía europea en condición de visitante. Este choque no solo genera expectativa por los nombres en cancha, sino también por lo que puede anticipar de cara al Mundial. Si quieres conocer los horarios exactos y en qué canales ver este partidazo EN VIVO, te recomendamos seguir leyendo.

Horarios para ver el amistoso Estados Unidos vs. Portugal EN VIVO hoy 31 de marzo

Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. México (CDMX): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Estados Unidos (PT): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Chile y Uruguay: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 1:00 a.m. (del 1 de abril)

Canales TV para ver Estados Unidos vs. Portugal EN VIVO hoy 31 de marzo

En Estados Unidos, el partido se podrá ver EN VIVO a través de Telemundo y Universo en televisión, mientras que la opción online estará disponible en Peacock, plataforma que ofrece la transmisión en streaming con cobertura completa del encuentro.

En México, la transmisión estará a cargo de ESPN México en TV de paga, además de Disney+ Premium, donde los usuarios podrán seguir el amistoso en directo desde cualquier dispositivo con acceso a internet.