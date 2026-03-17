La selección de Venezuela disputará la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 ante Estados Unidos en el LoanDepot Park de Miami, en una definición que ya se cataloga como histórica para la pelota criolla. El duelo está programado para el martes 17 de marzo a las 8:00 p. m. ET. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV y streaming? A continuación, te comparto la lista de canales por señal abierta y señal online para seguir el juego desde Estados Unidos, Venezuela, México, países de Centroamérica y Sudamérica.
Venezuela y Estados Unidos llegan a este duelo con cuentas pendientes en el Clásico Mundial de Béisbol. La Vinotinto se clasificó a los cuartos de final como segunda del Grupo D, por detrás de una sólida República Dominicana, mientras que el combinado de las “Barras y las Estrellas”, pese a su etiqueta de gran favorito según la MLB y la propia organización del torneo, avanzó como escolta de Italia en el Grupo B.
En la edición anterior, ni Venezuela ni Estados Unidos pudieron dominar sus grupos ni alcanzar la final, lo que añade presión y un sabor a revancha a este cruce. De acuerdo con los reportes oficiales del World Baseball Classic y las estadísticas publicadas por MLB.com, ambos equipos han reforzado sus nóminas con figuras de Grandes Ligas para este nuevo enfrentamiento, elevando las expectativas de un partido de alto impacto para los aficionados y para la historia del torneo.
Dónde ver Estados Unidos vs. Venezuela EN VIVO por TV y Streaming Online
La final USA vs. Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se verá principalmente por cadenas Fox en EE. UU. y por televisoras abiertas/cable en Latinoamérica, además de varias opciones de streaming oficial.
|País / Región
|Tipo
|Canal / Plataforma
|Detalles de transmisión
|Estados Unidos
|TV abierta / cable
|FOX
|Transmite la final desde el loanDepot park, martes 17 de marzo, 8 p.m. ET.
|Estados Unidos
|TV cable / deportes
|FS1, FS2
|Canales de la red Fox Sports con cobertura extendida del torneo.
|Estados Unidos
|TV deportes en español
|FOX Deportes
|Transmisión en español de la gran final USA vs. Venezuela.
|Estados Unidos
|Streaming
|Fubo
|Streaming en vivo de los canales FOX, FS1 y FS2; disponible con suscripción.
|Estados Unidos
|Streaming AVOD
|Tubi, Fox One
|Algunos partidos del WBC 2026 disponibles gratis o bajo demanda.
|Latinoamérica (Panregional)
|TV cable
|ESPN (señal Pan Latin America)
|Señal deportiva con derechos del Clásico Mundial en varios países (Perú, Colombia, etc.).
|Latinoamérica (Panregional)
|Streaming
|Disney+
|Plataforma principal de streaming del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en la región, con suscripción paga.
|Latinoamérica (Panregional)
|Streaming deportivo
|Star+/ESPN App
|Alternativa de streaming para señales de ESPN donde el bundle deportivo aplica.
|México
|TV abierta
|Canal 9
|Transmisión en señal abierta del WBC 2026.
|México
|TV cable / deportes
|TUDN, ESPN
|Cobertura en cable y TV de paga.
|México
|Streaming
|ViX, Disney+
|Opciones OTT con los derechos del torneo.
|Venezuela
|TV abierta
|Televen, Venevisión
|Cadenas con derechos de transmisión del Clásico Mundial 2026.
|Venezuela
|TV cable
|IVC Network, One Baseball Network
|Canales de pago con cobertura del torneo.
|Venezuela
|Streaming
|Disney+, apps Televen/Venevisión
|Streaming oficial con suscripción; apps propias de los canales cuando habilitadas.
|Puerto Rico
|TV deportes
|WAPA Deportes
|Transmisión local del torneo.
|República Dominicana
|TV abierta / cable
|VTV32, Antena 7, Coral 39
|Canales con derechos de WBC 2026.
|Cuba
|TV abierta
|Tele Rebelde
|Señal oficial en la isla.
|Cuba
|Radio
|Radio Martí
|Cobertura radial de los juegos.
|Nicaragua
|TV abierta
|Viva 13
|Transmisiones del Clásico Mundial 2026.
|Panamá
|TV abierta / cable
|RPC, Max, Stereo
|Señales con derechos de transmisión.
|Colombia
|TV cable
|ESPN (Pan Latin America)
|Señal por cable con el torneo; aplica bundle con Disney+ en algunos casos.
|Perú
|TV cable
|ESPN (Pan Latin America)
|Cobertura completa vía cableoperadoras locales.
¿A qué hora la final Estados Unidos vs. Venezuela EN VIVO el Clásico Mundial 2026?
La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela y Estados Unidos se jugará el martes, 17 de marzo. El duelo comienza a las 20:00 hora local de Miami, Estados Unidos (GMT-4), misma hora que en Venezuela y República Dominicana. En otras zonas horarias serán las:
- 18:00 horas en Ciudad de México
- 17:00 horas en California, Estados Unidos
- 01:00 horas de la madrugada de 17 al 18 de marzo en España
Resultados de Venezuela y Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026
Venezuela (5-1):
- Países Bajos 2-6 Venezuela
- Israel 3-11 Venezuela
- Venezuela 4-0 Nicaragua
- República Dominicana 7-5 Venezuela
- Venezuela 8-5 Japón
- Venezuela 4-2 Italia
Estados Unidos (5-1):
- Estados Unidos 15-5 Brasil
- Estados Unidos 9-1 Gran Bretaña
- Estados Unidos 5-3 México
- Italia 8-6 Estados Unidos
- Estados Unidos 5-3 Canadá
- República Dominicana 1-2 Estados Unidos